Испытание на прочность для независимых СМИ в Украине и других прифронтовых государствах

Вторжение России в Украину демонстрирует важность существования свободной прессы для защиты от произвола тирании.

В России в свободном потоке информации и альтернативных мнениях углядели столь значительную угрозу для режима Владимира Путина, что «карманный» парламент (коим по сути является Дума) ввел уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет за достоверное описание происходящих в Украине событий. Этим решением власти заставили замолчать практически все независимые и оппозиционные голоса России. Другими словами, война способствовала созданию в России такой медиасреды, которой позавидовал бы сам Йозеф Геббельс.

А в то же самое время в Украине журналисты из различных независимых СМИ принимают брошенный войной вызов и, с большим риском для себя, описывают кровавую расправу над мирным населением Украины. Подобные репортажи жизненно необходимы для того, чтобы добиться от западных стран предметной реакции на войну и, что самое важное сейчас, решить гуманитарный кризис, вызванный действиями России.

Новый специальный отчет, подготовленный Фондом журналистики имени Нимана при Гарвардском университете, рассматривает медиасреду не только в Украине, но и в двух других бывших коммунистических государствах – Грузии и Молдове, которые нацелены на интеграцию в западные экономические структуры. Помимо указанных стран отчет содержит также анализ состояния медиаклимата в Армении – традиционном союзнике России, который в эти дни проявляет дипломатическую сдержанность в отношении оценки боевых действий в Украине. Отчет относит все четыре государства к странам с «медиасредой, находящейся на промежуточной стадии развития», в которой достижение финансовой независимости СМИ представляется затруднительным (если не невозможным), но где сложилась достаточно благоприятная политическая атмосфера для свободы выражения мнений и открытой политической конкуренции.

Большая часть материала для отчета была подготовлена до начала вторжения России в Украину в конце февраля. Согласно отчету Нимана, до начала войны в Украине функционировало около 10 более или менее независимых новостных СМИ. Большинство СМИ, в частности телеканалы, принадлежат «миллиардерам, политикам и обладающим политическими связями лицам» и отражают политические позиции своих владельцев. «Многие СМИ превратились в рупор олигархов», – говорится в отчете.

В течение последних 10 дней украинские независимые издания, в том числе «Украинская правда», явили миру пример отваги в процессе подготовки военных репортажей. Теперь вопрос в том, как надолго этим изданиям хватит финансовых, технических и даже физических средств, чтобы продолжать работу в условиях, которые, по всей видимости, грозят перерасти в затяжную и кровавую борьбу за будущее украинской государственности?

«По мере продвижения российских войск вглубь страны, судьба этих редакций становится все неопределеннее. Неясно, как долго и в каких условиях они смогут продолжать работать», – говорится в отчете Нимана. По сообщению «Нью-Йорк таймс», Россия составила «черный» список украинцев, включая журналистов, которые будут задержаны или даже ликвидированы в случае, если они окажутся у россиян.

«Вторжение России в Украину стало ярким напоминанием о том, какую жизненно важную функцию выполняют эти [независимые] журналисты и их редакции, и насколько хрупкой на самом деле оказалась свобода прессы перед лицом агрессии со стороны Путина и других авторитарных лидеров по всему миру», – подчеркивается в отчете Ниман. Согласно его официальному сайту, фонд ставит себе задачей «продвигать и повышать стандарты журналистики, обучать и поддерживать тех, кто готов внести важный вклад в ее будущее».

В Грузии и Молдове, которые, как и Украина, нацелены на вступление в ЕС, условия для независимых СМИ остаются нестабильными. Независимые СМИ по всей Евразии объединяет одна общая проблема – нехватка финансирования. Медиарынки в Грузии, Молдове и других странах недостаточно развиты, чтобы поддерживать высокий уровень заинтересованности рекламодателей. Таким образом, независимые СМИ по-прежнему зависят от грантов западных правительств и донорских организаций.

К примеру, в Молдове только около 15 процентов СМИ могут считаться свободными от влияния групп или отдельных лиц, которые ставят свои политические и финансовые интересы превыше общественных. Что касается Грузии, то ее медиасреда оценивается как «плюралистическая, но поляризованная», поскольку здесь имеется доступ к широкому спектру новостей и мнений, но одновременно с этим сложно найти СМИ, которые стремятся достоверно и объективно отразить все точки зрения по тому или иному вопросу.

Война в Украине привела к нарастанию политической напряженности в Грузии, и СМИ в немалой степени этому способствовали. В Тбилиси прошли массовые антиправительственные протесты, в ходе которых демонстранты осудили правящую коалицию «Грузинская мечта» за неприсоединение к западным санкциям, введенным против России. Украина отозвала своего посла в Грузии, объяснив свое решение тем, что грузинские власти пресмыкаются перед Кремлем. Значительная часть территории Грузии находится под оккупацией России с тех пор, как Грузия потерпела сокрушительное поражение от российских войск в короткой войне 2008 года.

Хотя в отличие от других упомянутых в отчете государств Армения не стремится к членству в ЕС, медиасреда в стране в целом схожа с таковой в Украине, Грузии и Молдове.

«Информационный ландшафт Армении типичен для стран, чьи СМИ находятся на промежуточной стадии развития: горстка финансируемых из-за рубежа изданий образует крошечный островок независимой журналистики, окруженный морем бескомпромиссных и крайне пристрастных СМИ», – говорится в отчете Нимана.

Вопрос укрепления возможностей независимых СМИ в «медиасреде, находящейся на промежуточной стадии развития» приобретает еще большую значимость в послевоенный период. «Опасения по поводу того, что Украина может стать лишь началом территориальных амбиций Путина, привели власти других стран и журналистов в состояние повышенной готовности», – говорится в отчете.