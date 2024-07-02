История Айдоса Садыкова. От регионального активиста до цели покушения в Киеве

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«Медиазона» рассказывает о жизни активиста до и после того, как он вынужден был покинуть свою родину.

Региональная деятельность

Айдос Садыков родился в селе Карабутак в 220 км от города Актобе. После переезда в областной центр будущий оппозиционер окончил исторический факультет педагогического института, но работу по специальности предпочел бизнесу и розничной торговле. Уже тогда Садыков говорил о том, что ему мешали работать: «В бизнесе хотел быть сам по себе, а мне говорили, что должен или платить, или стать бандитом». До прихода в политику Садыков также успел поработать в нефтегазовой сфере, и после стал активно помогать независимым профсоюзам предприятий китайской компании «СНПС-Актобемунайгаз».

В 2003 году Айдоса обвинили в применении огнестрельного оружия и хулиганстве по двум уголовным делам 1997 и 1999 года, которые прокуратура объединила в одно производство. Тогда Садыков утверждал, что дело семилетней давности возобновили из-за его критических статей в газете «Правда». В них он рассказал о связях руководства Актюбинской области с московской «солнцевской» группировкой, в которых назвал имена чиновников, связанных с ОПГ.

По версии следствия, в первом случае обвиняемый якобы из ружья прострелил дверь соседей. Во втором деле Садыкова обвиняли в том, что он бросил вилку в официантку ресторана. При этом потерпевшие никаких претензий к нему не имели. Суд установил, что журналист находился в невменяемом состоянии и назначил принудительное месячное судебно-психиатрическое обследование.

В 2005 году оппозиционный журналист возглавил областной филиал партии «Азат». Когда в 2009 году «Азат» решил объединиться с партией ОСДП, Садыков выступил против этого решения. Прошлые недомолвки и слияние усилили внутрипартийные конфликты в регионе.

Как вспоминает соратник Садыкова в Актобе Фархад Газиз, региональное отделение партии часто действовало независимо: занималось общественным активизмом, организовывало митинги, собирало подписи по разным волнующим регион вопросам. Это не нравилось центральному руководству, вследствие чего они решили поменять главу актюбинского филиала во время отчетно-выборного собрания.

Садыков, по словам Газиза, обвинял партию социал-демократов и их актюбинское отделение в «соглашательской позиции по отношению к власти». Поэтому в 2010 году он и еще 80 активистов написали заявление о выходе из формально созданной ОСДП «Азат». После этого он создал свое оппозиционное общественное движение «Ғастат», которое действовало до 2014 — вплоть до отъезда оппозиционера из Казахстана.

16 июня 2010 года в Жанажоле около 400 работников «СНПС-Актобемунгаз» устроили забастовку с требованием повысить заработную плату. Садыков поддерживал и помогал нефтяникам.

13 июля 2010 года активист вместе со сторонниками провел митинг против передачи земель сельхозназначения иностранцам. В частности, Садыков был обеспокоен тем, что сельхозугодья будут отдаваться китайцам. В тот день оппозиционного журналиста задержали по обвинению в хулиганстве.

Согласно судебным материалам, подозреваемый «нанес телесные ранения прохожему и сорвал пуговицы с полицейского». Сам журналист обвинения опровергал и ссылался на видеодоказательство, на котором потерпевший был в порядке, а пуговицы на рубашке силовика на месте.

Судебный процесс прошел за 2 дня и уже 16 июля суд в Актобе приговорил Садыкова к двум годам лишения свободы. Защита оппозиционера подавала апелляции и ходатайства о переводе его в колонию-поселение или сокращении срока, но их попытки не увенчались успехом.

Спустя две трети срока, 28 марта 2012 года состоялся суд, который постановил освободить Садыкова по амнистии. Судья учел беременность жены оппозиционера. Тогда Садыков рассказал, что его выпустили одним из последних 200 амнистированных и только спустя 15 дней после оглашения решения суда.

Переезд в Киев

В 2014 году на веб-сайте «Республика» вышла статья под названием «Тендеров на всех не хватает» под авторством Бахыт Ильясовой. В статье фигурировал депутат парламента Марат Итегулов, который подал в суд на супругу оппозиционера Наталью Садыкову, предполагая, что журналистка опубликовала материал под псевдонимом.

5 марта было возбуждено уголовное дело о клевете. 9 марта, не дожидаясь суда семейная пара вместе с детьми уехала из Казахстана. 17 марта актюбинский суд заочно вынес постановление об аресте Садыковой, а генеральная прокуратура объявила ее в розыск.

Чета оппозиционеров подала на политическое убежище в Украине. До этого Садыкова получила статус беженца комитета ООН по делам беженцев. Вскоре ей одобрили политубежище от украинской стороны — это был первый случай, когда гражданин Казахстана получил такой статус в этом государстве.

По прошествии нескольких месяцев в квартиру к Садыковым в Киеве ворвались неизвестные в полицейской форме. Журналист рассказывал, что они требовали прекратить писать критические посты о казахстанском правительстве и грозили депортацией. Полиция Киева оставила этот случай без внимания.

В эмиграции супруги решили основать ютуб-канал «Бәсе», который является одним из самых известных каналов об общественно-политической жизни в Казахстане. На данный момент на него подписано более миллиона человек.

В свои видео Садыковы включают материалы, которые получают от казахстанцев. «У меня ватсап в открытом доступе, поэтому со всех регионов со мной связываются. По всем, по многим проблемам, поэтому я знаю гораздо больше, наверное, чем многие люди, которые находятся в Казахстане», — делился активист в интервью изданию CABAR.asia.

При этом журналисты не оставили оффлайн политическую деятельность. Например, в 2020 году Садыковы поддержали инициативу создания Демократической партии Жамболата Мамая. Они помогли в организации митинга в Алматы с требованиям бойкотировать предстоящие парламентские выборы, куда не допустили оппозицию.

Власти Казахстана не забыли о Садыковых и в 2023-м объявили в розыск семью оппозиционеров. Им предъявили обвинения в разжигании розни. При этом осталось неясным, что послужило формальным основанием для уголовного дела.

Покушение

«Когда смерть от рук врага неотвратима, надо стараться нанести ему максимальный урон. Если будут убивать бандиты, постараюсь хотя бы одному откусить палец. Тогда смерть будет иметь какой-то смысл», — Айдос Садыков для Страна.ua в 2014 году.

18 июня 2024 года в украинских СМИ появились сообщения о стрельбе во дворе по улице В.Ярмолы. Позже Наталья Садыкова выложила пост в фейсбуке: «Сегодня в Киеве, около собственного дома было совершено покушение на Айдоса Садыкова». Позже Национальная полиция Украины подтвердила попытку убийства оппозиционера.

Тем временем Садыкова прооперировали и перевели в реанимацию. Супруга активиста рассказала, что состояние ее мужа очень тяжелое (на момент публикации статьи Садыков находится в коме). Пуля попала в висок и задела мозг. Врачи дают неутешительные прогнозы.

Машина Айдоса Садыкова после покушения. (Фото: Национальная полиция Украины)

Офис генпрокурора Украины назвал имена двоих подозреваемых, которые оказались гражданами Казахстана: Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев. Ведомство считает их вероятными исполнителями покушения на казахстанского журналиста. Позже СМИ выяснили, что оба подозреваемых служили в полиции Костаная.

Радио «Азаттык» удалось выяснить, что подозреваемые казахстанцы, возможно, работали в Комитете национальной безопасности. В открытых данных журналисты нашли возможный номер телефона Каратаева. Он, как предполагают расследователи, работает в антитеррористическом спецподразделении «Арыстан». Приложение Getcontact показало, что у некоторых абонентов Каратаев записан как «спецназ», «собр», «капитан», «снайпер», «Мейрам Арыс», «Мейрам Арыстан», и около 20 пользователей как «Мейрам А».

Журналистам также удалось связаться со знакомым Каратаева из Костаная Александром Варакином. В телефонном разговоре с «Азаттыком», житель Костаная сначала рассказал, что подозреваемый перешел из полиции в КНБ, но затем сказал, что не знает о работе Каратаева в спецслужбе.

Что касается Жаканбаева, то тут расследователям удалось выяснить, что он владел фирмой по недвижимости, но позже передал ее некоему Юрию Жаканбаеву.

На вопрос о том, знаком ли Юрий с Жаканбаевым, корреспонденты «Азаттыка» не получили от него ответа. По данным того же приложения Getcontact, второй подозреваемый у некоторых абонентов подписан как «Алтай Сырбар КНБ», «Алтай КНБ», «Алтай Сыр». «Сырбар» — служба внешней разведки КНБ.

При этом на новость о покушении на казахстанского журналиста отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он поручил силовикам оказать помощь украинским следователям.

Позже украинские силовики опубликовали информацию о расследовании. По версии следствия, два казахстанца приехали в Киев 2 июня, сняли квартиру и установили слежку за Садыковым. В день покушения, 18 июня, они ждали жертву у его дома: Жаканбаев следил за обстановкой, а Каратаев с оружием находился у подъезда. После того, как автомобиль журналиста подъехал к зданию, Каратаев выстрелил водителю в голову из пистолета с глушителем.

«Каратаев и Жаканбаев скрылись с места преступления и в дальнейшем, с целью сокрытия орудия преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах избавились от огнестрельного оружия — пистолета, оборудованного устройством для поглощения звука выстрела, выбросив его возле забора на территории Киевского зоопарка», — указано в документе.Оба казахстанца покинули Украину через Молдову.

21 июня один из подозреваемых, Алтай Жаканбаев, сдался полиции Казахстана. Второй предполагаемый стрелок все еще находится на свободе. Украина планировала запросить экрадацию заедржанного казахстанца, однако власти республики отказались сделать это.

Утром 2 июля Наталья Садыкова сообщила на своей странице в фейсбуке, что ее муж умер в киевской больнице не приходя в сознание. Он находился в коме 13 дней.

«Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось. Его смерть на совести Токаева», — написала журналистка.