История учит, что когда «сильная рука» в России ослабевает, за этим следует кризис

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Именно Россия первой реализовала концепцию гибридной войны – сочетания традиционной агрессии и киберуловок, дезинформации и политических махинаций. Теперь Россия дала миру попытку гибридного государственного переворота в виде смеси традиционного вооруженного восстания и политического театра, включавшего распространявшиеся при помощи соцсетей видео с густо приправленными ненормативной лексикой выражениями недовольства, обвинениями в предательстве и клятвами мести.

Сейчас пыль, поднятая развернувшимся 23-24 июня зрелищем, начала рассеиваться и стало ясно, что оно было не готово к премьере. То, что начиналось как захватывающая драма, быстро превратилось в театр абсурда, запятнав репутацию всех главных персонажей.

Попытки государственного переворота — удачные или нет — обычно несут ясность. Либо действующий лидер свергается, либо заговор проваливается, в результате чего позиции лидера, которому бросили вызов, усиливаются, а заговорщики сталкиваются с обычными в таких случаях последствиями. Но по результатам событий прошлых выходных – поспешно задуманного и бессистемно реализованного мятежа наемников ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным – не произошло ни того, ни другого.

Гибридный переворот Пригожина не внес ясности, а, наоборот, сделал будущее России еще более туманным. Политическая развязка была отложена на потом, и при этом обе стороны оказались в проигрыше.

Жестокие, смутные и разрушительные эпизоды российской истории часто носят название, состоящее из фамилии их главного героя и суффикса «щина». Так Большой террор 1937-1938 годов стал «Eжовщиной» в честь начальника сталинского НКВД, руководившего массовыми арестами и расстрелами. Таким образом, события вокруг восстания 23-24 июня уместно назвать «Пригожинщиной».

О Пригожинщине остается много вопросов, на которые пока нет ответов. Начнем с главного героя: Пригожину предложили убежище в Беларуси, но на каких условиях он туда отправился? Он по-прежнему миллиардер, деньги которого, скорее всего, спрятаны на различных офшорных счетах, а у «Вагнера» есть войска не только в Украине, но и в Африке, т.е. за пределами непосредственной досягаемости российского правительства. Сколько еще чего сможет натворить Пригожин? Продолжит ли он поднимать волну в социальных сетях? Какую степень влияния на «Вагнер» и его членов ему удастся сохранить?

Пока все противоречиво. В своем первом публичном заявлении после отказа от наступления на Москву – опубликованной 26 июня аудиозаписи – Пригожин высказывался мягче, чем раньше, заявив, что никогда не имел намерения свергнуть режим Путина, и назвав действия ЧВК «демонстрацией протеста». В то же время Кремль снял с него обвинение в государственной измене, и как минимум части наемников «Вагнера» будет позволено создать новую оперативную базу в Беларуси. Судя по всему этому, Пригожин определенно ослаблен и в краткосрочной перспективе, возможно, будет вести себя относительно тихо, но он сохранил способность наделать шуму в будущем.

Некоторые американские эксперты шутят, что Пригожину теперь стоит держаться подальше от балконов и открытых окон, ссылаясь на то, что люди, попавшие в немилость к властям России и прочих постсоветских государств, имеют тенденцию погибать при загадочных обстоятельствах. Но на самом деле быть настороже теперь придется Путину.

Одним из вероятных последствий Пригожинщины стало то, что она подорвала построенную Путиным «вертикаль власти», разоблачив хозяина Кремля как слабака, или даже труса. Между тем судьба оказалась неумолимой по отношению к прежним кремлевским лидерам, оказавшимся не способными обеспечить полный контроль над рычагами власти. Достаточно вспомнить Никиту Хрущева или Михаила Горбачева.

В отличие от своего предшественника, президента Бориса Ельцина, который в августе 1991 года демонстративно остался в российском Белом доме и сопротивлялся попытке государственного переворота, Путин в минувшие выходные куда-то исчез. По сообщениям, он бежал из Москвы. Правда это или нет, но одна лишь мысль, что он это сделал, подрывает его авторитет.

Последовательность событий во время 36-часовой авантюры Пригожина также вызывает вопросы о верности российских силовых структур Путину. Напомним, что через несколько часов после начала пригожинского мятежа, ФСБ потребовала ареста шефа «Вагнера» и объявила о возбуждении против него уголовного дела. Но после этого на фоне разворачивавшихся событий ФСБ было практически не видно и не слышно. Хотя ФСБ имеет в своем распоряжении огромное количество хорошо обученных солдат, эта структура не предприняла никаких заметных шагов, чтобы задержать Пригожина, или хотя бы оказать ему сопротивление. Двигавшаяся по трассе М-4 колонна «Вагнера» шла практически беспрепятственно, пока сама не остановилась.

Мятеж также выявил слабость российских вооруженных сил. На верифицированном видео, обнародованном Пригожиным в разгар восстания, видно, что заместители министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимов в общении с главой «Вагнера» проявляли крайнюю покорность. Военные также не оказали особого сопротивления наемникам «Вагнера», когда те заняли Ростов-на-Дону, а затем двинулись в сторону Москвы.

Можно только гадать, сколько офицеров ФСБ и военных выполняли приказы Кремля во время кризиса. В частности, Путин выступил с обращением, назвав Пригожина предателем и поклявшись уничтожить его. Но эти угрозы не помешали «Вагнеру» позже сбить несколько боевых вертолетов и разведывательный самолет. Путин явно оказался не способен собрать достаточно сил, чтобы справиться с мятежниками до того, как они достигнут Москвы. Во время противостояния многие в армии и ФСБ, похоже, отсиживались в стороне.

Возможно, самым явным признаком слабости Путина является то, что для защиты столицы ему пришлось позвать чеченских бойцов, сообщает турецкая государственная телекомпания TRT World. Очевидно, он не мог доверить эту задачу ФСБ и армии. Чеченский контингент во главе с Рамзаном Кадыровым, возможно, теперь является единственным вооруженным формированием в России, на которое Путин может полностью положиться.

Малопривлекательная перспектива боев между войсками «Вагнера» и чеченскими бойцами вполне могла стать причиной неожиданного окончания восстания с участием белорусского диктатора Александра Лукашенко в качестве посредника. Если бы заговорили пулеметы, это легко могло спровоцировать кровную месть на века с непредсказуемыми последствиями не только для Кремля, но и для Российской Федерации. Никто в Москве этого не хотел.

Путин вновь появился в эфире 26 июня. Он возобновил разглагольствования о «шантаже» Пригожина, стараясь при этом сделать вид, что ничего не произошло. И он попытался представить свою неспособность выполнить свои угрозы уничтожить Пригожина как проявление сдержанности, благородное стремление избежать пролития русской крови. Однако эти прокламации противоречили поведению Путина по отношению к другим своим врагам, а также его стратегии в Украине, где не похоже, чтобы он особо берег жизни российских военнослужащих. Скорее всего, Путин убил бы Пригожина, если бы у него была такая возможность. И он вряд ли бы стал влезать в политические долги к Лукашенко или Кадырову, если бы положение не было отчаянным. Согласие на компромиссный исход мятежа было для Путина глубоко унизительным.

В своем телеобращении 26 июня Путин призвал россиян «объединиться» вокруг его режима. Беда в том, что события минувших выходных произошли перед глазами россиян, и они не смогут все это «развидеть». Популярность Путина долгое время основывалась на его имидже «сильной руки». Этот образ был разрушен, и Путину будет трудно, если не невозможно, его восстановить. Он нарушил основное правило российского политического кодекса: сильные люди не идут на компромисс, они диктуют.

Все это не обязательно является хорошей новостью для Украины. В ближайшем будущем ослабленный Путин и/или ослабленные российские вооруженные силы вполне могут активизировать удары по Украине в попытке восстановить утраченный авторитет. И любой потенциальный украинский прорыв в рамках наступления теперь с большей вероятностью может вызвать ядерный ответ. Ослабленная Россия — это очень опасная Россия.

В конечном итоге, пока слишком рано называть мятеж Пригожина неудавшимся переворотом. Он еще может привести к падению Путина. Он уже серьезно подорвал структуру власти в России, которая основана на том, что лидер твердо контролирует ситуацию сверху. Исторически сложилось, что если это условие не соблюдается, то уход лидера со сцены – вопрос времени. Горбачеву удалось остаться у власти после путча в августе 1991 года, но к концу года ему все равно прошлось уйти. Та же участь может постичь и Путина в среднесрочной перспективе, в зависимости от того, смогут ли различные заинтересованные группировки, маневрирующие за кулисами, договориться о новой схеме раздела власти.