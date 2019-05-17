Кавказские пленники

В то время как Армения и Азербайджан осторожно продвигаются к разрешению продолжающегося уже три десятилетия военного противостояния, они никак не могут справиться с одним неизменно раздражающим обстоятельством — наличием небольшого числа пленных у обеих сторон.

Речь идет о трех армянах, удерживаемых в Азербайджане, одном азербайджанце в Армении и еще двух азербайджанцах в Нагорном Карабахе — на территории, которую международное сообщество признает частью Азербайджана, но которая контролируется армянскими силами с момента подписания соглашения о прекращении огня в 1994 году.

Азербайджан предложил обменять всех пленных, которых он удерживает, на всех тех, кого удерживает Армения. Это соответствует той практике, которой обе стороны в основном придерживались последние 25 лет. Однако Армения отвергла это предложение, поскольку двое азербайджанских пленных осуждены за тяжкие преступления, в том числе за убийство 16-летнего мальчика и военнослужащего в Кельбаджаре, на занятой армянами территории, прилегающей к Карабаху.

Между тем все пленные армяне, по-видимому, гражданские лица из приграничных деревень, случайно перешедшие границу. Одного из них, как считают многие в Армении, похитили с армянской территории в ходе азербайджанского рейда. (Тем не менее в Азербайджане их всех обвинили в диверсионной деятельности и приговорили к длительным тюремным срокам.)

Перспектива выдачи азербайджанцев, виновных в убийстве армян, заставляет жителей Армении вспомнить о Рамиле Сафарове, молодом азербайджанском лейтенанте, который в 2004 году убил своего армянского коллегу во время прохождения обучения, организованного НАТО в Будапеште: он напал на него с топором, когда тот спал. Восемь лет спустя Венгрия экстрадировала Сафарова в Азербайджан, где его встретили как национального героя, что вызвало сильное негодование в Армении.

«Разве мы можем вернуть Азербайджану еще двух „рамилей сафаровых“?» — спросил в ноябре премьер-министр Армении Никол Пашинян, имея в виду возможность обмена.

Судьба пленных широко обсуждается в СМИ и социальных сетях в обеих странах. В последние месяцы, на фоне оживления переговоров по Карабаху, стороны пытаются каким-то образом разрешить или по меньшей мере смягчить проблему пленных, чтобы переговорам сопутствовала менее накаленная атмосфера в обществе. По итогам последней встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшейся в Москве в апреле, дипломаты опубликовали заявление, в котором говорится, что они согласились «на взаимной основе принять меры по допуску родственников к лицам, находящимся в заключении в соответствующих центрах содержания на территории сторон».

Попытки разрешить вопрос об удерживаемых лицах, наряду с предполагаемыми взаимными поездками журналистов и другими контактами между отдельными людьми, входят в число возможных мер по укреплению доверия между двумя сторонами. «Это одна из нескольких проблем, и, если бы мы смогли продвинуться в ее разрешении, это дало бы переговорам положительный импульс», — сказал Eurasianet.org на условиях анонимности один из западных дипломатов, знакомых с положением дел на переговорах. Но учитывая, насколько различны мнения о том, как эту проблему следует решать, существует и «опасность» того, что вопрос об удерживаемых лицах «создаст больше напряженности, а не снизит ее», — сказал западный дипломат.

В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров также высказался по этому вопросу, открыто поддержав позицию Азербайджана. Когда его спросили об обмене пленными между Израилем и Сирией, Лавров — который непосредственно перед этим проводил встречу министров иностранных дел — упомянул в своем ответе и Карабах.

«Мы всегда выступаем за исчерпывающее гуманитарное решение подобных ситуаций: обмен останками, военнопленными, удерживаемыми лицами по принципу „всех на всех“. Мы считаем, что это будет способствовать установлению атмосферы доверия в зонах конфликтов, будь то на Ближнем Востоке, в Нагорном Карабахе или на юго-востоке Украины» — сказал Лавров на пресс-конференции 30 апреля.

Это заявление вызвало недоумение с армянской стороны. «Я абсолютно уверен, что господин Лавров, представитель властей России, высококлассный дипломат, не имел в виду преступников, руки которых обагрены кровью несовершеннолетнего ребенка» — сказал Давид Бабаян, высокопоставленный советник непризнанного руководителя Нагорного Карабаха в интервью новостному сайту news.am.

«Предумышленное убийство несовершеннолетнего — тяжкое преступление, — сказала Eurasianet.org пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян. — Соответственно, принципом „всех на всех“ нельзя злоупотреблять, чтобы обеспечить безнаказанность за тяжкие преступления».

С армянской стороны наблюдается «недостаток доверия, подкрепленный негативным опытом дела Сафарова», — сказала Eurasianet.org ереванский аналитик Анаит Ширинян. Кроме того, отметила она, в обмене всех на всех есть моральный риск: «Моральная дилемма, стоящая перед каждым, кто принимает такое решение, заключается в выборе между спасением жизни и риском создания прецедента на будущее, который позволит азербайджанской стороне проводить диверсионные атаки, а после поимки ее сотрудников служб безопасности ожидать асимметричного обмена на гражданских лиц. Вопрос тут такой: не создаем ли мы больше рисков для своих собственных граждан в долгосрочной перспективе?».

Однако, судя по некоторым признакам, Пашинян рассматривает возможность обмена всех на всех. Один из советников премьер-министра сказал Eurasianet.org на условиях анонимности, что Пашинян рассматривает возможность включения в обмен двух осужденных за убийство. 9 мая министр обороны Давид Тоноян сказал журналистам в Ереване, что «сейчас идут переговоры, чтобы мы поняли, кого мы меняем и на кого». Когда его спросили о возможности обмена «всех на всех», он ответил: «Сейчас я не могу об этом говорить».

Другой ереванский аналитик, Ричард Гирагосян, сказал, что обмен всех на всех может ускорить развитие мирных переговоров. «Возможность поголовного обмена, которую подразумевают российские посредники, может дать еще один шанс открыть новую страницу и начать все сначала, что также может значительно помочь мерам по укреплению доверия. Сам факт того, что эти меры рассматриваются и выносятся на обсуждение всеми сторонами, говорит о вновь возникшем ощущении оптимизма и надежды», — сказал Гирагосян Eurasianet.org.

Однако Гирагосян добавил, что, если бы Пашинян согласился обменять двоих осужденных за убийство, это могло бы привести к расколу между Ереваном и фактическими властями Карабаха, которые не скрывают своего прохладного отношения к переговорам, ведущимся между Арменией и Азербайджаном. «Карабаху будет трудно согласиться с возможным освобождением, [и] это может еще сильнее подчеркнуть разногласия между Арменией и Карабахом», — сказал он.

«В целом, в контексте этого конфликта, можно вернуться в 1990-е и увидеть, что в прошлом уже были обмены такого рода, когда сторонам удавалось обменивать пленных, и это имело позитивное воздействие, — сказал западный дипломат. — Очевидно, у обеих сторон есть свои взгляды на историю и на то, что происходило на разных этапах, но … довод о том, что „в прошлом мы это уже делали“, следует учитывать».

Вот перечень удерживаемых лиц, о которых идет речь:

2017 год: участники марша протеста у посольства Армении в Варшаве несут портреты Аскерова и Гулиева. (Фото: Facebook/Diaspora.az

Дильхам Аскеров и Шахбаз Гулиев. В 2014 году они проникли в Кельбаджар, на занятую армянами территорию, прилегающую к Нагорному Карабаху, в сопровождении третьего азербайджанца. Их обвинили в убийстве армейского офицера и мальчика-подростка, причем третий азербайджанец был убит при задержании группы властями. Им были предъявлены обвинения в целом ряде преступлений, в том числе в шпионаже и убийстве. Позднее в том же году они были осуждены: Аскеров был приговорен к пожизненному заключению, а Гулиев — к 22 годам.

Эльвин Ибрагимов перешел границу из Азербайджана в Армению в марте 2019 года, по-видимому, заблудившись. Он был ранен силами безопасности и получил медицинскую помощь в армянской больнице, но обвинения ему не были предъявлены.

Арсен Багдасарян, военнослужащий (по утверждениям армянской стороны, демобилизованный), в 2014 году пересек линию соприкосновения из Нагорного Карабаха на основную территорию Азербайджана. Его обвинили в диверсионной деятельности и приговорили к 15-летнему тюремному заключению.

Завен Карапетян, которого армянская сторона называет бездомным душевнобольным, случайно перешел через границу в Азербайджан в 2017 году.

Карен Казарян. (Фото: mod.gov.az)

Карен Казарян пересек границу между Арменией и Азербайджаном в 2018 году. Как именно он оказался по другую сторону границы, неясно; в Армении многие считают, что он был похищен с армянской территории и вывезен через границу. Власти Азербайджана обвинили его в подрывной деятельности. В феврале 2019 года его приговорили к 20 годам тюрьмы. Его родственники призвали Пашиняна обменять Казаряна на азербайджанских пленных, в том числе Аскерова и Гулиева, а его сторонники перекрыли шоссе возле его родной деревни, чтобы привлечь внимание к бедственному положению пленного.

Еще один азербайджанец, Эльнур Гусейнзаде, в 2017 году пересек линию соприкосновения у карабахского села Талиш. Он отбыл двухлетний тюремный срок и в феврале вышел на свободу, но, как сообщается, отказался вернуться в Азербайджан. Власти Карабаха заявили, что рассматривают возможность его высылки в третью страну, а Азербайджан выдал международный ордер на его арест. Его кандидатура для участия в обмене пленными и задержанными не рассматривается.