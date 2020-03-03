Кавказ закрывает границы из-за коронавируса

Коронавирус просачивается на Южный Кавказ, и страны региона решили окопаться, усиливая контроль на границах и закрывая школы.

Последним из закавказских государств случай заболевания зафиксировала Армения. Теперь известно о семи заболевших в регионе: по состоянию на 2 марта по три случая были обнаружены в Грузии и Азербайджане. Во всех трех странах отменили уроки в школах как минимум на неделю. То же сделал армянский протекторат Нагорный Карабах.

Как и в большинстве других случаев в регионе, заболевший в Армении человек подхватил коронавирус в соседнем Иране.

«Пациент – 29-летний гражданин Армении, вернувшийся из Тегерана 28 февраля вместе со своей женой», – объявил 1 марта в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Власти устанавливают, с кем общался этот человек по время поездки, и некоторых уже поместили под карантин. У его жены вирус не обнаружен, сообщил Пашинян.

Находящиеся под наблюдением на наличие коронавируса были помещены в карантин в закрытом для этой цели пятизвездочном отеле на горнолыжном курорте Цахкадзор. Пашинян опубликовал в Facebook видео о том, как медицинские работники в защитных костюмах предоставляют пациентам своего рода обслуживание в номерах. А после сообщений о том, что туристы начали отменять поездки в Цахкадзор из-за страха заразиться коронавирусом, Пашинян посетил курорт с семьей и сфотографировался в одном из местных ресторанов.

Կորոնավիրուսի պատճառով մեկուսացված մեր հայրենակիցները Ծաղկաձորի «Գոլդեն փելիս» 5 աստղանի հյուրանոցում ապահովված են ամեն ինչով՝ ներառյալ սնունդը: Բացառված է նրանց շփումը արտաքին աշխարհի հետ։ Նրանց հետ շփվող անձնակազմի անվտանգությունն ապահովված է: Հյուրանոցում այլ մարդիկ չկան։ Ամենակարեւորը՝ նրանց մոտ ոչ մի ախտանշան չկա, նրանք բոլորը լավ են զգում: Սիրում ենք բոլորիդ։ Posted by Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան on Sunday, March 1, 2020

«Мы пришли в один из ресторанов Цахкадзора, где почти все столики заняты посетителями, в том числе иностранными туристами», – написал он в оптимистичном посте в Facebook.

Армения ранее уже ужесточила пограничный контроль с Ираном, где коронавирус быстро распространяется и число погибших достигло 55. Но после регистрации первого случая заболевания в Армении страна еще больше усилила контроль, в том числе вновь введя визы для обладателей иранских паспортов.

«Визовый режим будет восстановлен в ближайшие пять дней», – сказал Пашинян 2 марта.

Азербайджан сначала не стал закрывать границу с Ираном, несмотря на наблюдавшуюся там вспышку, что вызвало определенное недовольство среди населения. Но после того, как были зафиксированы три случая заболевания уже в самом Азербайджане (первый – 28 февраля), он, наконец, сделал это.

«Мы можем расслабиться: Азербайджан закрывает границу с Ираном», – сообщил 29 февраля новостной сайт Haqqin.

Как сообщили 2 марта официальные лица, в Азербайджане 224 человека находятся под карантином. Многих из них разместили в больнице в Астаре, на границе с Ираном, где пациенты жаловались на антисанитарные условия, в том числе отсутствие горячей воды, сообщила Азербайджанская служба Радио «Свобода».

В Грузии под карантин поместили около 120 человек, сказала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. Во всех трех международных аэропортах страны, а также на всех сухопутных пограничных пунктах были установлены палатки для проверки приезжающих из стран высокого риска. Затем этих людей отправляют в медицинские учреждения. Президент Саломе Зурабишвили посоветовала своим соотечественникам следовать рекомендациям ВОЗ и воздерживаться от прикосновения к поверхностям в общественных местах.

Между тем патриарх Грузинской церкви Илия II сообщил, что имел видение, согласно которому человечество в конечном итоге победит вирус. Патриарх увидел «человека, сотворенного из огненного света, сидящего на коне, который пролетел над его головой и исчез», сказал он во время воскресной проповеди. Затем к нему подошел мальчик, плюнул на землю, помешал слюну пальцем и нарисовал крест на лбу, добавил священник: «Это был знак того, что с помощью Господа и креста человечество победит эту болезнь».

После того, как 26 февраля был зафиксирован первый случай заболевания в Тбилиси, отколовшиеся грузинские регионы Абхазия и Южная Осетия также предприняли шаги по ограничению перемещения через их де-факто границы с собственно Грузией.

«Абхазо-грузинскую границу можно будет пересечь при наличии спецпропуска Службы госбезопасности и Минздрава», – заявил де-факто министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

Другая де-факто граница Абхазии – с ее покровителем Россией – остается открытой.

«Мы доверяем России, она контролирует ситуацию по заболеваемости, разработаны точные тест-системы, поэтому для граждан России въезд не закрыт», – сказал Цахнакия. Россия пока сообщила о двух случаях коронавируса.

Вирус также оказывает влияние на политическую жизнь в регионе.

В Ереване партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна отменила марш в честь жертв насильственного разгона протестов во время скандальных президентских выборов 2008 года, известного как события 1 марта.

Также начали звучать призывы отложить назначенный на 5 апреля референдум по вопросу о роспуске Конституционного суда, который считается последним крупным политическим оплотом экс-президента Армении Сержа Саргсяна и его сторонников. Но власти пока не склонны этого делать.

В Грузии оппозиционные группы заявили, что рассматривают возможность отмены антиправительственной демонстрации, запланированной на 4 апреля, в рамках которой они планируют потребовать от правящей партии пересмотра закона о выборах и прекращения того, что они называют преследованием оппозиционных деятелей.