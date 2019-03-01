Кавказ: эмоциональные годовщины и проблески надежды

Конец февраля – тяжелое время для миротворцев на Кавказе.

26 февраля 1988 года в азербайджанском городе Сумгаит начались армянские погромы – одни из предвестников кровопролитной войны между двумя сторонами. В тот же день четыре года спустя произошла самая масштабная бойня той войны, когда армянские силы убили несколько сотен азербайджанцев в городе Ходжалы. Конфликт между сторонами продолжает тлеть, и эти годовщины были поводом как для армян, так и для азербайджанцев вспомнить о трагедиях и поносить друг друга.

Но, на фоне возобновившихся усилий Армении и Азербайджана разрешить конфликт дипломатическим путем, появились признаки снижения уровня напряженности, связанной с этими эмоциональными годовщинами.

Когда президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью российской телекомпании «Россия-24» о Ходжалы в годовщину событий в 2018 году, он высказался об армянской стороне в самых резких выражениях. «Это было проявлением армянского фашизма, – сказал он тогда. – Это было проявлением варварства». Между тем в интервью по тому же поводу и тому же корреспонденту в этом году он вовсе не упомянул армян. Кроме данного интервью он вообще в этом году не высказывался по поводу этой годовщины.

То был маленький шаг, но он воодушевил сторонников мира. «Подобное со стороны президента является сильным, позитивным знаком по сравнению с прошлогодней речью», – сказал западный дипломат в Ереване, согласившийся пообщаться с Eurasianet.org на условиях анонимности.

Точно так же в годовщину событий в Ходжалы в прошлом году тогдашний министр иностранных дел Армении Эдуард Налбандян выдвинул предположение, что массовые убийства были совершены самими азербайджанцами. Однако в этом году правительство Армении не делало никаких заявлений по этому поводу.

«На телевидении и в учебниках по-прежнему полно милитаризма, но сверху больше не спускают приказы выступать с ненавистническими высказываниями, как это было в течение предыдущих 20 лет», – сказал Eurasianet.org журналист новостного сайта epress.am Юрий Манвелян.

Смена правительства в Армении в прошлом году придала импульс застопорившемуся дипломатическому процессу. В частности, по результатам встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в январе было опубликовано заявление, в котором стороны выражали согласие по поводу наличия необходимости «готовить население к миру». В частности нужно «снизить градус риторики», из-за которой люди с обеих сторон стали негативно относиться к возможности компромисса, сказал Eurasianet.org другой дипломат, знакомый с ходом переговоров.

Некоторые подвижки в этом направлении уже происходят. Общественное телевидение Армении показало беспрецедентную передачу о том, как армяне и азербайджанцы раньше мирно сосуществовали. Независимый азербайджанский журналист посетил Ереван для подготовки редкой серии репортажей.

Но юбилеи Сумгаита и Ходжалы стали самым тяжелым испытанием для тех, кто надеется смягчить воинственную риторику с обеих сторон.

Сторонники жесткой линии по-прежнему задавали тон 26 февраля, особенно в Азербайджане. На многих принадлежащих азербайджанским дипломатическим структурам аккаунтах в Twitter, в том числе аккаунте Министерства иностранных дел, опубликовали мем под хэштегом #SumgayitProvocation1988, в котором утверждалось, что погромы устроили сами армяне. Правительство продолжало пропагандировать ходжалинские события, которые оно называет «геноцидом», на мероприятиях за рубежом. (По данным правительства Азербайджана, в Ходжалы погибли 613 человек; по независимым оценкам, цифра составляет примерно 400).

И хотя сам Алиев, возможно, смягчил тональность своих высказываний, на прошедшем в Баку масштабном марше, посвященном Ходжалы, можно было увидеть транспаранты, на которых ответственность за убийства возлагалась на «армянский фашизм».

Некоторые участники марша заявили, что пока не готовы к миру. «Я не хочу, чтобы нечто подобное [Ходжалы] повторилось, поэтому я не уверен, что мы сможем жить с такими жестокими людьми, – сказал Eurasianet.org один из участников, Айдын Оруджев. – Мир – не вариант, пока они не перестанут промывать мозги своим детям, чтобы те ненавидели нас. Они всегда ненавидели нас, и Ходжалы был результатом этого».

«Я не хочу мира, пока они не вернут все наши земли, – сказала другая участница, 66-летняя Севиндж Самедова, добавив, что она из Агдамского района, в настоящее время оккупированного армянскими силами. – Я живу вдали от дома, дома моей семьи, в течение 30 лет. Мир наступит только тогда, когда все станет так, как было до войны».

И хотя правительство Армении, возможно, смягчило свой подход к данному вопросу, другие армяне продолжают раздувать огонь. Уполномоченный по правам человека в непризнанном правительстве Нагорного Карабаха выступил с заявлением, в котором обвинил советские власти Азербайджана в организации сумгаитских погромов. (Между тем историки пришли к согласию, что убийства совершались частными лицами, а власти проявили халатность и не вмешивались).

На неофициальном марше в Ереване, посвященном сумгаитским событиям, участники явно увязывали мероприятие с продолжающимся дипломатическим процессом. Они дали «клятву не допускать уступок территорий, за которые была пролита кровь», говорится в сообщении на новостном сайте «Кавказский узел». (Любое мирное соглашение почти наверняка потребует возвращения армянами хотя бы части ныне занимаемых ими азербайджанских территорий).

«Думаю пока слишком рано ждать реальных изменений в отношении такого рода тем [Ходжалы и Сумгайыт], т.к. это очень эмоциональные темы для обеих сторон», – сказал дипломат.

Правительство Азербайджана начало с осторожностью выходить на журналистов, склонных готовить населения к миру, сказала Арзу Абдуллаева, давний активист движения за мир и глава азербайджанского комитета Хельсинкской гражданской ассамблеи. «Может быть, они хотят начать формировать новое видение корней конфликта, может быть, – сказала она Eurasianet.org. – Никто не знает, каким будет следующий шаг, потому что все очень быстро меняется в зависимости от политической ситуации, геополитической ситуации».

Тем не менее, по ее словам, эмоции по поводу Ходжалы наверняка не улягутся. Она поделилась воспоминаниями о том, как работала в Карабахе в 1992 году, помогая выжившим после убийств. «Это было очень больно, это происходило на наших глазах», – сказала она.