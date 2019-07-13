Казахские и кыргызские каскадеры приняли участие в съемках фильма «Мулан» студии Диснея

Команда каскадеров из Центральной Азии приняла активное участие в съемках нового высокобюджетного фильма студии Диснея, который должен выйти в прокат в марте следующего года.

Мулан – это история жившей в Китае периода династии Хань девушки-воина, которая спасает свою страну от северных захватчиков. Режиссер Ники Каро рассказала изданию The Hollywood Reporter, что это римейк снятого в 1998 году полнометражного мультфильма, подвергшегося критике за то, что в нем не были учтены исторические факты и культурные особенности. Главную роль играет американская актриса китайского происхождения Лю Ифэй. В целом весь актерский состав фильма – азиатского происхождения.

На этой неделе студия Диснея выпустила трейлер ленты, который собрал более 175 миллионов просмотров за первые 24 часа.

Многие сцены снимались с участием каскадеров алматинской компании Nomad Stunts, основанной в 2000 году и специализирующейся на конных трюках, батальных сценах и акробатике.

«Мечта поработать со студией Disney сбылась! Да еще и актером! Надеюсь, получился хороший фильм», – написал в Facebook основатель Nomad Stunts Жайдарбек Кунгужимов. Ранее ему уже доводилось работать с голливудскими суперзвездами, включая Киану Ривза, Сильвестра Сталоне и Натали Портман.

Менеджер Nomad Stunts Евгения Ли сказала Eurasianet.org, что в съемках «Мулан» приняли участие 13 сотрудников – 10 из Казахстана и еще три из Кыргызстана. Канат Кадыров исполнял трюки за одного из главных героев, актера Джейсона Скотта Ли, а Жандос Айбасов – за другого исполняющего одну из главных ролей актера. В дополнение к трюкам и обучению езде на лошадях, Кунгужимов также сыграл эпизодическую роль племенного вождя.

«Работа каскадера опасна и связана с большим риском, но они обычно остаются за кадром», – сказала Ли.

В 2017 году Кунгужимова номинировали в США на премию Taurus World Stunt Award, которая присуждается каскадерам. «Существует целое сообщество, и все каскадеры знают друг друга. Они играют большую роль при съемке экшн-фильмов, но не стремятся попасть в кадр. Им достаточно сложных трюков и тщательно проработанных сцен поединка и батальных сцен».

Работники Nomad Stunts участвовали в съемках «Мулан» в Новой Зеландии на протяжении полугода. «Исполнитель трюков отрабатывает сцены в мельчайших деталях – например, когда нужно держать в руках металлический меч, а когда следует переключиться на пластмассовый, – говорит Ли. – Подобная подготовка обеспечивает оперативность и продуктивность съемочного процесса».