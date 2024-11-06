Казахстанские чиновники успешно съездили в КНР за инвестициями

Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях Казахстана с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Премьер-министр Казахстана (РК) Олжас Бектенов в рамках рабочего визита в КНР принял участие в казахстанско-китайском инвестиционном круглом столе, сообщила 4 ноября служба центральный коммуникаций при президенте РК. В отличие от многих встреч, когда стороны активно говорят о безграничных перспективах сотрудничества и намерениях нарастить связи, данное мероприятие закончилось для казахстанской делегации весьма успешно. По итогам встречи было подписано восемь коммерческих соглашений на общую сумму $2,5 млрд. Самыми крупными стали: соглашение между АО «Qarmet» и China Metallurgical Group Corporation об установлении долгосрочного и комплексного сотрудничества в горнорудной и металлургической отраслях на сумму $1 млрд; соглашение между АО «Qarmet» и ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation о реализации стратегического проекта по модернизации коксохимического производства и развитию углехимии на сумму $649 млн; и меморандум о взаимопонимании по установлению основ инвестиционного сотрудничества между Министерством национальной экономики РК, Китайским государственным инвестиционным фондом Silk Road Fund Co.Ltd. и Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company Ltd. на сумму $552 млн.

Также Бектенов встретился в Шанхае 4 ноября с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, сообщило китайское госагентство «Синьхуа». По словам товарища Ли, Китай и Казахстан более 30 лет «неизменно уважают друг друга» и готовы «претворять в жизнь важный консенсус» на пользу обеим странам. В свою очередь Бектенов заявил, что РК «приветствует инвестиции китайских предприятий в страну и готов укреплять контакты и сотрудничество с Китаем в рамках многосторонних структур».

Пресс-служба правительства РК со своей стороны добавила, что объем двусторонней торговли между Китаем и Казахстаном за январь-сентябрь 2024 года составил $33 млрд, а Бектенов заявил, что республика готова нарастить экспорт в Поднебесную на $1,6 млрд за счет 180 товарных позиций. По его словам, у страны есть возможность увеличения поставок изделий металлургической, нефтехимической, пищевой, машиностроительной и строительной отраслей.

В рамках визита премьера РК между Минсельхозом республики и Главным таможенным управлением КНР был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к шкурам крупного рогатого скота, экспортируемым из Казахстана в КНР. В пресс-службе Минсельхоза подчеркнули, что министерство «активно работает над расширением экспортных возможностей для отечественного агробизнеса». Кроме того, в ведомстве заверили, что китайские компании проявили заинтересованность в строительстве предприятий по глубокой переработке зерновых в Казахстане. Председатель правления АО «НК «Kazakh Invest» Ержан Елекеев уточнил, что некая неназванная компания из КНР выразила готовность построить в РК завод по глубокой переработке кукурузы для производства тиамулина. Кроме того, по его словам, другая компания планирует возвести в Акмолинской области завод по производству различных пищевых добавок. Елекеев заверил, что инвесторы из КНР намерены вложить в проекты $650 млн.

Примечательно, что пока в КНР Бектенов и подчиненные ему министры разговаривали с китайскими коллегами об углублении сотрудничества, казахстанские фермеры столкнулись с трудностями при ввозе грузов в Поднебесную из-за новых правил ГТУ Китая, рассказало 1 ноября издание «Курсив» со ссылкой на пресс-службу «Казахстанских железных дорог» (КТЖ).

«Китай ведет ограниченный прием грузов на приграничных переходах. Это связано с тем, что ГТУ КНР усилило контроль на границах по ввозу зерновых грузов в контейнерах. В два раза увеличилось время досмотра контейнеров – до 10 суток. В ожидании таможенного досмотра только на станции Хоргос накопилось более 2,5 тыс. контейнеров», – пожаловались в КТЖ.

Тем временем глава Абайской области Нурлан Уранхаев рассказал о ходе строительства железной дороги из города Аягоз в китайский Тачэн, после запуска которой перевозку грузов между двумя странами обещают увеличить до 20 млн тонн, а также открыть дополнительный таможенный переход в поселке Бахты. Уранхаев заверил, что строительство дороги протяженностью 272 километра намерены начать уже в 2024 году, а завершить – в 2027-м. Обойдутся новые железнодорожные пути Казахстану примерно в $1,1 млрд.

Ознакомиться с новостями об отношениях КНР с другими странами региона можно в нашем еженедельном дайджесте «Китай-Центральная Азия».