Казахстан: активиста арестовали за гипотетический антикитайский пикет

Полиция Казахстана 1 июля задержала активистов, подозреваемых в планировании пикета у здания китайского консульства в Алматы по случаю столетия основания Коммунистической партии Китая.

Момент задержания Байболата Кунболата, активиста движения «Нагиз Атажурт», члены которого занимаются сбором документальных подтверждений репрессий в отношении этнических казахов в Синьцзяне, был заснят на камеру и опубликован на странице движения в Facebook. На кадрах видно, как Кунболат борется с полицейским в форме, удерживающим его на заднем сиденье частного автомобиля.

Кунболат был освобожден из тюрьмы всего двумя днями ранее, отсидев неделю административного ареста за организацию несанкционированных акций протеста перед консульством КНР.

Казахстанские власти неустанно стараются заставить Кунболата прекратить свою деятельность.

В феврале прошлого года Кунболат, который родился в Китае, но является натурализованным гражданином Казахстана, устроил одиночный пикет перед китайским консульством в Алматы. Кунболат тогда преследовал одну единственную цель: добиться освобождения своего брата Баймурата Наурызбека, приговоренного в Синьцзяне к 10 годам тюремного заключения по обвинению в якобы разжигании межнациональной розни в онлайн-сообщениях.

После того, как Кунболат организовал еще одну аналогичную акцию протеста в феврале нынешнего года, он был приговорен к 10 суткам ареста (т.е. тогда он получил немного более длительный срок, чем тот, который отбыл ранее на этой неделе).

С тех пор родственники людей, которые, как считается, содержатся в китайских лагерях для интернированных в Синьцзяне, ежедневно устраивали небольшие акции у консульства КНР.

Радио «Азаттык» сообщило 1 июля, что 60-летняя мать Кунболата также была задержана в своем доме в Алматы. Кроме того, сообщалось, что в тот же день пропал без вести лидер «Нагиз Атажурт» Бекзат Максутхан; предположительно, его тоже задержали.

Когда несколько лет назад начали становиться очевидными масштабы китайских репрессий в Синьцзяне, Казахстан старался придерживаться нейтральной линии, опасаясь вызвать раздражение казахстанцев или Пекина. Однако в последнее время он занял более репрессивную позицию по отношению к активистам. Это указывает на то, что Нур-Султан уже не особо опасается, что синьцзянский вопрос может вызвать серьезное недовольство в Казахстане.