Казахстан: активистов загребли в армию

Двух оппозиционно настроенных активистов призвали в армию буквально через несколько дней после проведения ими мирных, но весьма заметных акций протеста. По их словам, это делается в качестве наказания, т.к. у них имеются справки о непригодности к несению военной службы, но власти их игнорируют.

Бейбарыс Толымбеков привлек к себе всеобщее внимание 21 апреля, когда вместе с подругой Асей Тулесовой развернул плакат с надписью «От правды не убежишь» во время марафона в Алматы. Фотографии плаката с хэштегами #adilsailayushin (за честные выборы) и #уменяестьвыбор молниеносно разошлись в интернете и послужили вдохновением для ряда других акций протеста в последующие недели.

(Tamina_Spnv / Instagram)

Протестующие недовольны тем, что смена руководства в Казахстане проходит без участия народа. В марте лидер нации Нурсултан Назарбаев, находившийся у власти почти 30 лет, неожиданно подал в отставку, передав президентское кресло Касым-Жомарту Токаеву. Токаев, в свою очередь, назначил досрочные выборы на 9 июня, которые, как ожидается, он выиграет с большим отрывом. Независимым кандидатам не позволили выдвинуть свои кандидатуры. Ни одни из ранее проводившихся в Казахстане выборов не были признаны свободными и справедливыми заслуживающими доверия наблюдателями.

Толымбекова и Тулесову задержали и приговорили к двум неделям лишения свободы за нарушение закона о публичных мероприятиях.

Обоих освободили 5 мая, за день до окончания срока, якобы по состоянию здоровья, сообщил независимый онлайн-журнал Vlast.kz. Однако на следующий день после освобождения сотрудник военкомата и полицейский нашли Толымбекова, которому сейчас 20 лет, в одном из кафе Алматы и забрали его в городской сборный пункт. По словам Толымбекова, призывная комиссия проигнорировала его медицинскую справку об освобождении от армейской службы.

«Забирают в Отар, одели форму. … Сейчас в Алматы-1 отвезут до поезда. Хотел попросить, чтобы друзей запустили, но говорят, что надо строиться. Очень жаль, что не попрощался», – сказал он Vlast.kz по телефону 17 мая.

Двумя днями ранее другого активиста, 24-летнего Аслана Сагутдинова из города Уральск на севере Казахстана, также вызвали в местный призывной пункт. Он считает, что призыв в армию – наказание за его активистскую деятельность.

6 мая Сагутдинов был задержан полицией, когда стоял на главной площади Уральска с чистым листом бумаги в руках. По его словам, он таким образом хотел показать, что в Казахстане нет свободы слова и демократии. Многие считают, что ему это удалось.

Вскоре после задержания его отпустили: полиция не смогла придумать, какие обвинения ему предъявить. Но 15 мая Сагутдинова вызвали в призывной пункт на медобследование. До этого военкомат его не беспокоил, т.к. в 2016 году он представил медицинскую справку, свидетельствующую о наличии у него аневризмы. Но на этот раз, по словам Сагутдинова, документ не убедил призывную комиссию.

Все граждане Казахстана мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет обязаны отслужить в армии не менее одного года. Но многие получают отсрочку в связи с проблемами со здоровьем и физическими недостатками. Однако, учитывая повсеместную коррупцию в странах бывшего СССР, многие считают, что справки о непригодности часто покупаются или приобретаются благодаря связям.

Организации «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности» и «Международное партнерство за права человека» выразили обеспокоенность по поводу здоровья и безопасности Толымбекова в армии.

«Мы обеспокоены давлением, оказываемым на Бейбарыса, и опасаемся, что в свете того, что его осудили за протест 21 апреля, и продолжающегося давления в отместку за его гражданскую активность существует реальная угроза того, он подвергнется нападкам и жестокому обращению, если начнет прохождение воинской службы в настоящее время», — говорится в заявлении.