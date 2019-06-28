Казахстан: активисты обретают голос, теперь дело за идеей

Тридцать шесть попыток понадобилось одному гражданскому активисту в Казахстане, чтобы получить разрешение городских властей на проведение демонстрации.

Благодаря усилиям Альнура Ильяшева 30 июня граждане и движения, выступающие против нынешней системы управления страной, смогут изложить свои аргументы на общественной площади Алматы, не опасаясь быть арестованными.

Время проведения демонстрации выбрано удачно. У критиков правящего режима большие планы.

Новое политическое движение «Оян, Казахстан» («Пробудись, Казахстан»), которое образовалось в преддверии раскритикованных президентских выборов, прошедших 9 июня, до сих пор функционировало в основном благодаря энтузиазму своих сторонников. На прошлой неделе их деятельность обрела более организованный характер, когда они вместе с оппозиционно настроенной группой «Республика» и другими объединениями недовольных граждан изложили свое видение изменений в Казахстане.

В своем выступлении на пресс-конференции, прошедшей 19 июня в Нур-Султане, представители «Оян, Казахстан» говорили о необходимости провести радикальные политические реформы, обеспечить право на публичные собрания и прекратить практику интернет-цензуры.

«Республика» — наименее известная часть этой команды. Участники потребовали пересмотреть результаты выборов, в результате которых Касым-Жомарт Токаев набрал 70 процентов голосов, освободить арестованных во время акций протеста, прошедших вслед за выборами, и отменить принятое в марте решение о переименовании столицы из Астаны в Нур-Султан в честь экс-президента Нурсултана Назарбаева, занимавшего этот пост на протяжении многих лет.

Несмотря на воодушевление, которое демонстрируют их последователи, такие движения как «Оян, Казахстан» и «Республика» не имеют реальной силы. Пока что единственное, что они могут сделать, — это попытаться помешать Токаеву осуществить его план по оперативной нейтрализации недовольства политически активных граждан посредством создания форума по формированию консенсуса под названием Национального совета общественного доверия.

Токаев, хотя и косвенно, признал существование групп, подобных «Оян, Казахстан», и даже дал понять, что готов выслушать их.

«Наших граждан сильно волнует развитие диалога власти и общества. Такой диалог должен строиться на признании плюрализма мнений», — сказал Токаев 12 июня после объявления о создании национального дискуссионного форума.

Однако его слова не нашли отклика у аудитории, на которую они были рассчитаны.

«В прошлом у нас уже были подобные советы, созданные на фоне протестных настроений, но они так ничего и не решили. Этот национальный совет — просто очередная попытка властей утихомирить людей», — сказала Eurasianet.org Белла Орынбетова, одна из ведущих активистов движения «Республика».

По совам Орынбетовой, представители власти пытаются угодить и нашим, и вашим. В то время, когда помощник Токаева Ерлан Карин приглашал ее поучаствовать в обсуждениях по формированию совета, правоохранительные органы подвергали преследованиям ее коллег-активистов, сказала она.

Пожалуй, удивительнее всего то, что «Республика», движение Орынбетовой, о котором почти ничего не было известно до пресс-конференции, проведенной на прошлой неделе совместно с «Оян, Казахстан», состоит в основном из бывших государственных служащих.

«Никто из нас не собирался влезать в политику, не говоря уже о критике правительства. Но после ряда событий, свидетелями которых мы стали в этом году, мы не могли промолчать», — сказала Орынбетова, которая ранее руководила государственным информационным порталом на казахском языке El.kz.

Одним из главных поводов стал регулярно упоминаемый февральский пожар в одном из столичных домов, в результате которого погибли пятеро маленьких детей. Эта трагедия стала олицетворением целого ряда моментов, по поводу которых многие казахстанцы испытывают разочарование.

Дети остались без присмотра на ночь, поскольку их родители были вынуждены выйти на плохо оплачиваемую работу, — этот факт вызывает негодование тех граждан, которые считают, что нефтяные богатства страны должны избавить родителей от необходимости прибегать к таким крайним мерам. Даже недалеко от центра Нур-Султана можно обнаружить ветхие, находящиеся в аварийном состоянии здания, населенные малоимущими горожанами. Детских дошкольных учреждений ничтожно мало. И так далее, и тому подобное.

«После трагедии наша редакция получила сверху приказ нивелировать негативные настроения рассказами о том, как правительство помогает нуждающимся. Мы были шокированы и оскорблены», — сказала Орынбетова.

Именно решение о переименовании Астаны, принятое Токаевым сразу же после его назначения временно исполняющим обязанности президента, дало толчок активистам «Республики». Основателями движения стали близкие по духу казахоязычные блогеры, совместными усилиями которых и была создана группа, которая, по словам Орынбетовой, насчитывает сейчас около 100 человек — цифра достаточно скромная.

Помимо «Оян, Казахстан» и «Республики» в эту вольную коалицию вошли группа под названием «Эркиндик канаты» («Крылья свободы») и ассоциация матерей, возникшая вскоре после февральского пожара.

Объединение охватывает широкий политический спектр — но так и было задумано. Асем Жапишева, журналистка и активистка «Оян, Казахстан», сказала Eurasianet.org, что, по ее мнению, деятельность более широкого движения будет легче координировать, если оно будет многочисленным и привлечет людей из разных слоев общества.

«С уходом Назарбаева люди почувствовали, что у них есть шанс изменить жизнь в Казахстане. Мы чувствуем, что наше время пришло», — сказала Жапишева.

Политолог Айдос Сарым, который в свое время был частью откровенно готовой на уступки оппозиции, относится к возникающим объединениям скептически и утверждает, что их непреклонность и ультимативная позиция ни к чему не приведут.

«Они популярны в интернете. Но политика — это другая реальность, — сказал он. — В этих активистах чувствуется юношеский максимализм и отсутствие опыта конструктивного диалога. Но в Казахстане, если вы хотите чего-нибудь добиться от властей, нужно проявлять гибкость и находить компромиссы».

И все же для тех, кто интересуется политикой и устал от отсутствия альтернативы, похоже, наступило интересное время.

«Политическая парадигма в нашей стране меняется. Наступают новые времена», — сказал житель Алматы Асхат Жолдасбеков.

Жолдасбеков относится к самопровозглашенным оппозиционным политикам прошлого с явным неуважением.

«Это были люди, которые, называя себя оппозиционерами, одновременно сотрудничали с властями, — сказал он. — Подросло новое поколение умных, смелых и принципиальных людей. И правительству придется считаться с ними».