Казахстан: Амбициозная программа по развитию возобновляемой энергетики набирает обороты

Казахстан поставил перед собой столь амбициозные цели в отношении возобновляемых источников энергии, что работа по их достижению не потерпит никакого промедления, темп должен быть стремительным.

Ряд заслуживающих внимание соглашений, подписанных в рамках саммита COP-28, дают повод для оптимизма.

2 декабря базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах компания Masdar объявила о том, что она подписала соглашение с группой других компаний о совместном строительстве в Казахстане ветряных электростанций мощностью 1 ГВт.

Министр энергетики Казахстана Алмассадам Саткалиев, присутствовавший на церемонии подписания, заявил, что это соглашение поможет его стране достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

И это еще не все.

В ноябре в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Астану президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, что французская компания TotalEnergies намерена инвестировать 1,3 миллиарда долларов в создание подобных ветропарков мощностью 1 ГВт.

Затем власти Казахстана, TotalEnergies и турецкая компания Aktas Energy подписали пакт о строительстве ветровой электростанции мощностью 1 ГВт, а также установки для хранения энергии в расположенной на юге Жамбылской области.

В рамках еще одной сделки саудовская компания ACWA Power заключила соглашение с казахстанским фондом «Самрук-Казына» о строительстве ветроэлектростанций совокупной установленной мощностью 1 ГВт.

Для справки: по оценкам Программы развития ООН, в настоящее время общая установленная мощность электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии в Казахстане, составляет 2.5 ГВт.

Власти пытаются привлечь и более мелких инвесторов. Они регулярно приглашают различные компании участвовать в проектах строительства ветряных и солнечных электростанций.

В ноябре в ходе одних их торгов был создан вселяющий надежду прецедент: казахстанская компания Uranus Wind обеспечила свою заявку, предложив продавать электроэнергию, произведенную на строящейся 50-мегаваттной электростанции в Туркестанской области, по рекордно низкой цене – 10,49 тенге (0,023 доллара) за киловатт-час. Uranus Wind обошла трех других претендентов.

Как рассказал Eurasianet.org исполнительный директор Ассоциации ВИЭ Qazaq Green Тимур Шалабаев, торги как способ подписания небольших договоров по возобновляемой энергетике набирают популярность. В течение нескольких лет, вплоть до 2021 года, власти ежегодно раздавали подряды на реализацию проектов общим объемом всего 250 МВт. В этом году эта цифра выросла до 850 МВт, что вызвало интерес у более крупных инвесторов.

«Особенно активизировались китайцы, – сказал Шалабаев. – Им удалось заполучить большую часть проектов по производству 500 МВт ветровой энергии, вытеснив европейцев, которые раньше доминировали в этом секторе».

Еще 250 МВт гидроэнергетических проектов достались местным инвесторам, а производство 100 МВт солнечной энергии было отдано казахстанским и другим иностранным компаниям. Контракты заключены на 20 лет.

Такое оживление на рынке отчасти объясняется оказываемой властями поддержкой.

В период с 2014 по 2018 год власти закупали всю электроэнергию, выработанную на объектах по использованию возобновляемых источников энергии, по фиксированным высоким тарифам, чтобы гарантировать инвесторам получение относительно безрискового дохода. Для поддержания интереса к сектору были предприняты и другие меры. К ним относятся приоритетный доступ к электросети, обязательства по закупке всей произведенной электроэнергии и налоговые льготы.

По мнению Министерства энергетики, благодаря такому подходу отрасль зеленой энергетики становится более упорядоченной и ориентированной на рынок.

Это очень хорошо, поскольку Казахстану предстоит проделать большую работу.

Вот те промежуточные сроки, которые Казахстан установил для себя сам: к 2030 году не менее 15 процентов всего объема производимой электроэнергии должно вырабатываться из возобновляемых источников энергии, а к 2050 году этот показатель должен составлять не менее 50 процентов.

Нынешние темпы выглядят довольно головокружительными.

С января по сентябрь этого года более чем 130 объектов возобновляемой энергетики, разбросанных по всей стране, произвели около 4,91 миллиард киловатт-часов. Это на 25 процентов больше, чем за тот же период 2022 года, и таким образом доля возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии составляет чуть менее 6 процентов. Ранее власти заявляли, что показателя в 6 процентов они хотят достичь к 2025 году.

Тем не менее 70 процентов электроэнергии в Казахстане производится из самого грязного источника топлива – угля. А до достижения цели в 15 процентов, произведенных на базе возобновляемых источников энергии, осталось сравнительно немного – семь лет.

Согласно Министерству энергетики, две трети зеленой энергии поступает от ветряных электростанций, а заключенные на саммите COP-28 соглашения позволяют предположить, что так будет продолжаться и в обозримом будущем.

Что касается солнечной энергии, то наибольшие перспективы ее использования открываются в южных регионах, где солнце светит до 300 дней в году. По оценкам фонда «Самрук-Казына», потенциально возможный объем выработанной в Казахстане солнечной энергии может составить около 2,5 миллиарда киловатт-часов в год. Гидроэлектростанции – теоретически – могли бы производить еще 62 миллиарда киловатт-часов в год, хотя эксперты считают, что по экономическим причинам удастся достичь лишь половины этого объема.

Однако есть и те, кто критикует действия властей, направленные на реализацию программы развития возобновляемой энергетики.

Глава «Союза потребителей финансовых услуг» Айдар Алибаев беспокоится о том, что передача крупных проектов международным компаниям без проведения тендеров открывает возможности для коррупции.

«Не исключено, что наши чиновники вывезли деньги за границу, чтобы вернуть их в страну в качестве инвестиций», – сказал он Eurasianet.org.

По мнению Алибаева, постоянно маячащая угроза коррупции, которая снижает производительность, делает маловероятным достижение Казахстаном поставленных целей.

Руководитель Qazaq Green Шалабаев настроен более оптимистично, но он утверждает, что политикам необходимо применять более гибкий подход и рассматривать энергоресурсы, которые могли бы заменить возобновляемые источники при неблагоприятных погодных условиях.

«В Европе на возобновляемые источники энергии приходится большой объем вырабатываемой электроэнергии, потому что у них есть электрические сети, связывающие соседние страны для обеспечения энергетического баланса, а у нас их нет», – сказал он.