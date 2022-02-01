Казахстан: анализ корпорации «Назарбаев»

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После нескольких дней бурных беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал уничтожить контролирующие значительную часть казахстанской экономики сети, которыми окружил себя его предшественник и бывший повелитель Нурсултан Назарбаев.

Он быстро взялся за дело, начав с фонда национального благосостояния — холдинга «Самрук-Казына», играющего ключевую роль в распоряжении государственными активами. Были уволены два зятя Назарбаева, руководившие двумя крупнейшими филиалами этой компании.

Однако разобраться с крупными частными компаниями, сохраняющими тесные связи с семьей Назарбаева, будет труднее. Хотя таких компаний великое множество, можно рассмотреть эти связи на примере четырех компаний, входящих в число крупнейших в Казахстане: «Халык банк», Eurasian Resources Group, Nova Resources и Kaspi.kz.

Возможно, самый наглядный пример дает «Халык банк». Это крупнейший банк в стране, опережающий другие с большим отрывом. Большая часть его акций (56,4%) принадлежит компании, которую контролируют дочь Назарбаева Динара и ее муж Тимур Кулибаев. (Ранее Кулибаев был председателем совета директоров «Самрук-Казына».)

В последние годы «Халык» получал от государства огромную поддержку. В 2017 году правительство потратило 7,5 миллиардов долларов на помощь в приобретении его крупнейшего конкурента, «Казкоммерцбанка». Как установил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), эта помощь поступила после того как «Казкоммерцбанк» понес крупные убытки на нескольких займах инвестиционной компании, одним из основных акционеров которой был Сауат Мынбаев.

Во время предоставления финансовой помощи Мынбаев возглавлял гигантскую государственную нефтяную компанию «КазМунайГаз» (принадлежащую на 90,4 % «Самрук-Казына»). До того он был одним из директоров этого же банка, а также возглавлял при Назарбаеве несколько министерств, в том числе ключевые министерства энергетики и природных ресурсов.

Интересы Мынбаева и Кулибаева пересекались не только в связи с «Халык банком». В обязанности Мынбаева на посту руководителя «КазМунайГаза» входил надзор за расширением торговых отношений с сырьевым гигантом Vitol, центрально-азиатское отделение которого (Vitol Central Asia) возглавлял сингапурский миллиардер Арвинд Тику. В выпушенном в 2014 году проспекте еще одной казахстанской углеводородной фирмы, компании Nostrum, отмечалось, что Тику и Кулибаев владеют долями строительной компании KazStroyService Global и имеют «и другие общие деловые интересы», но какие именно, указано не было.

Даже за пределами круга ближайших родственников судьбы крупнейших частных сырьевых компаний Казахстана, как и компаний государственных, напрямую зависели от отношений их владельцев с Назарбаевым.

Давно утверждается, что тесные связи с Назарбаевым имеют три собственника гигантской горнодобывающей компании Eurasian Resources Group (ранее называвшейся Eurasian Natural Resources Corporation, ENRC). В 2011 году эти трое — Патох Чодиев, Алиджан Ибрагимов и Александр Машкевич — заключили с бельгийскими следственными органами сделку, которая завершила расследование по делу о даче взяток за получение концессии на прокладку трубопровода. Они заплатили штраф, но виновными себя не признали.

Бывший премьер-министр Акежан Кажегельдин называл их подставными лицами Назарбаева — но сами они утверждают, что это не так. Против ENRC продолжается расследование британского Отдела по борьбе с крупным мошенничеством, рассматривающее «обвинения в мошенничестве, взяточничестве и коррупции».

Если в планы Токаева по «деолигархизации» входит полное устранение или замена системы, выстроенной вокруг Назарбаева, под прицелом могут оказаться и такие фирмы, а также их ключевые акционеры.

ENRC — не единственная казахстанская компания по производству миллиардеров из представителей ближнего окружения Назарбаева, тем более не единственная такая компания в горнодобывающей отрасли. Другой пример — торгующаяся на Лондонской бирже компания Kazakhmys, также сталкивавшаяся с обвинениями в коррупции.

В 2014 году компания Kazakhmys сменила название на KAZ Minerals; в прошлом году, после ее приобретения частной фирмой Nova Resources, она была снята с торгов. Nova контролируют те же два человека, что и KAZ Minerals и Kazakhmys, — миллиардер Владимир Ким и Олег Новачук.

В октябре прошлого года OCCRP сообщил о причастности Кима к оффшорным выплатам в размере 30 миллионов долларов Асели Курманбаевой, про которую давно ходят слухи, что она является неофициальной третьей женой Назарбаева. Утверждается, что в этой операции участвовал и еще один из основателей Kazakhmys, Владимир Ни, работавший несколькими десятилетиями раньше помощником Назарбаева.

Хотя в 2019 году Назарбаев и ушел с поста президента, его связи с частными компаниями, возникшие еще в советское время, сохраняются до сих пор.

У Казахстана есть и свой собственный информационно-технологический стартап-миллиардер, компания Kaspi.kz, основными акционерами которой являются ее председатель Вячеслав Ким и генеральный директор Михаил Ломтадзе. Если ENRC и KAZ Minerals за последнее десятилетие были вынуждены уйти с лондонской фондовой биржи, то Kaspi.kz вышла на рынок только в 2020 году, в котором первичное размещение ее акций стало крупнейшим среди информационно-технологических компаний: ее стоимость оценили в 6,5 миллиардов долларов.

В числе акционеров Kaspi были Goldman Sachs и работающий в основном в Евразии частный инвестиционный фонд Baring Vostok. Кроме того, одним из акционеров был племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды, который продал свой пакет акций перед выходом компании на лондонскую биржу.

Компания Kaspi утверждает, что у нее не осталось никаких связей с Сатыбалды. Тем не менее, как отметил в 2020 году в интервью Forbes казахстанский политолог Досым Сатпаев, в таких резонансных делах часто возникают подозрения, что акционеры, имеющие связи в высоких политических сферах, просто передают свои акции в руки союзников.

В том же часто подозревают и другие казахстанские компании. То, в какой степени и как Токаев реорганизует управление ими, покажет, в какую сторону направлены его реформы и насколько им можно верить.