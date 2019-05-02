Казахстан: антиправительственные выступления указывают на рост протестных настроений

Мирные антиправительственные демонстрации 1 мая в нескольких крупных городах Казахстана закончились задержаниями и отдельными случаями агрессивных действий полиции в отношении собравшихся.

Сотни людей вышли на улицы в таких городах, как Алматы и Нур-Султан, чтобы выразить свое недовольство, не побоявшись введенных властями суровых правил в отношении несанкционированных политических собраний.

«Давайте объединимся! Мы – народ! Я не боюсь открыто высказывать свою позицию, я боюсь молчать!» – кричала женщина в громкоговоритель в алматинском парке Горького, держа за руку маленького ребенка.

Волна недовольства была вызвана ощущением, что крайне важные для страны решения принимаются без учета мнения народа.

После неожиданной отставки в марте экс-президента Нурсултана Назарбаева на 9 июня были назначены выборы нового президента. Исполняющий обязанности главы государства Касым-Жомарт Токаев, которого лично выбрал Назарбаев, наверняка одержит решительную победу.

Если чиновники в Нур-Султане надеялись, что этот тщательно схореографированный процесс пойдет без возражений, их ждало разочарование. 21 апреля двое активистов встали в месте проведения марафона с плакатом с надписью «От правды не убежишь» и хэштегами #adilsailayushin (за честные выборы) и #уменяестьвыбор. То был слабый жест неповиновения, но этого хватило, чтобы напугать власти. Обоих активистов – Асю Тулесову и Бейбарыса Толымбекова – приговорили к 15 суткам лишения свободы.

Участники демонстрации в Алматы явно повторяли слова с плаката Тулесовой и Толимбекова.

«У нас есть выбор!» – часто выкрикивали они.

Участников мирной демонстрации, собравшей на пике около 300 человек, не трогали на протяжении примерно четырех часов, что сначала показалось необычным проявлением сдержанности со стороны властей. Хотя протесты в Алматы и других городах были относительно небольшими, они являли собой самые массовые выражения недовольства со времен «земельных протестов» 2016 года.

«Вместе мы сила! Нет диктатуре!», – скандировали участники манифестации в Алматы, идя маршем по парку и иногда останавливаясь, чтобы послушать выступавших с речами людей, высказывавшихся на самые различные темы – от ограничения политических свобод до социально-экономических проблем.

Они также выкрикивали: «Шал кет!» («Старик, уходи»), повторяя популярный лозунг, отражающий мнение, что хотя Назарбаев официально покинул свой пост, он продолжает руководить из-за кулис.

«Мы, народ Казахстана, честно говоря, сыты по горло режимом и тем, что происходит в Казахстане, – сказал Eurasianet.org участник манифестации Дархан Кереев. – Мы хотим демократии. Мы хотим свободы слова. У нас никогда не бывает демократических выборов».

Диляра, 15-летняя школьница, пришла на акцию протеста со своей матерью.

«Мы пришли, потому что хотим перемен», – сказала она. В знак уважения к заключенным в тюрьму активистам на ее футболке было написано большими черными буквами: «От правды не убежишь».

Затем полиция все-таки вмешалась: сотрудники начали, как это обычно происходит, насильно уводить людей с места демонстрации.

Прошедшие 1 мая протесты якобы прошли по призыву Мухтара Аблязова, которого казахстанские власти объявили в розыск по различным уголовным обвинениям. Однако трудно установить, связано ли решение людей выйти на манифестации с Аблязовым или люди просто решили воспользоваться редкой возможностью продемонстрировать свое недовольство правительством, которое перекрыло все другие возможности для выражения мнений, отличающихся от позиции властей.

Некоторые из демонстрантов, с которыми удалось пообщаться Eurasianet.org, признались, что разделяют взгляды Аблязова. Другие сказали, что их привела на митинг жажда перемен. Но были и те, кто присоединился к акции из любопытства и проникнувшись энтузиазмом после того, как случайно наткнулись на демонстрацию в парке.

Многие разошлись после того, как спецназ с угрожающим видом закрыл ворота парка, чтобы перекрыть дорогу протестующим, попытавшимся пройти маршем по городу.

В конечном итоге осталось примерно человек 50, не поддавшихся на уговоры чиновников городской администрации, полиции и прокуратуры разойтись.

Сотрудники полиции арестовали свыше десяти человек, которых силой затащили в микроавтобусы и увезли. Некоторые из манифестантов, возможно, отделаются предупреждением, прочих могут отдать под суд и приговорить к штрафу или тюремному заключению сроком до 15 суток.

В Нур-Султане полицейские в балаклавах прибегли к более жестким мерам, врезавшись в толпу демонстрантов и избив их дубинками, как видно на видеозаписи казахстанской службы РСЕ/РС. По сообщениям, в столице были задержаны десятки людей.

Также аресты, по сообщению РСЕ/РС, прошли в Караганде, а в Шымкенте, третьем крупнейшем городе страны, обошлось без задержаний.

Некоторых арестовали заранее: например, активистов задержали еще до начала протестов, на случай если они планировали принять в них участие.

Последние аресты вписываются в тенденцию полной нетерпимости к протестам, проявлявшуюся при Назарбаеве и продолжающуюся с первых дней президентства Токаева, которое началось с арестов демонстрантов.

Как написала аналитик Эрика Марат в комментарии для Eurasianet.org на этой неделе, вопрос о том, как быть с публичными проявлениями инакомыслия, ставит нового президента перед дилеммой.

«Если публичные протесты по-прежнему будут активно обсуждаться в социальных сетях, они могут участиться, стать более эмоциональными и вовлекать все более широкие слои населения. Стратегия властей — предотвращение и целенаправленные аресты — может оказаться неэффективной. Токаеву придется либо вообще запретить акции протеста, как в Узбекистане, либо взаимодействовать с протестующей общественностью и пытаться реагировать на требования снизу».