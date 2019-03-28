Казахстан: антипрививочные настроения – испытание для системы здравоохранения

Медработник в Казахстане берет кровь у детей на анализ. (Фото сделано Максимом Золотухиным для Всемирного банка и используется по лицензии «Creative Commons» / CC BY-NC-ND 2.0)

В Казахстане не было проблем с вакцинацией. По крайней мере, до недавних пор.

Однако охватывающее все больше людей нежелание вакцинироваться от распространенных и зачастую смертельно опасных инфекционных заболеваний, таких как корь, нивелирует положительную динамику. И что еще хуже, власти не всегда готовы в полной мере адекватно отреагировать на вспышки заболевания.

Опасения по поводу вакцин иногда напрямую связаны с религиозными убеждениями. В иных случаях озабоченность возникает по причине возрастающего недоверия к властям. Совсем недавно опровергнутая теория о взаимосвязи между вакцинацией и развитием аутизма начала набирать популярность среди некоторых групп населения.

В Казахстане кампания массовой вакцинации против кори и краснухи развернулась полномасштабно в феврале 2005 года после вспышки кори, в результате которой за шесть месяцев было зарегистрировано около 10 000 случаев заболевания. С тех пор эта цифра значительно уменьшилась.

Поэтому появившаяся в этом месяце информация о том, что более 100 жителей граничащей с Россией Северо-Казахстанской области, где проживает полмиллиона человек, заболели корью, стало поводом для тревоги. По словам представителей местных органов здравоохранения, половина пациентов младше 14 лет. Эта цифра почти в шесть раз превышает показатели по региону за последние 15 лет.

Органы здравоохранения, по-видимому, были застигнуты врасплох резко возросшим количеством случаев заболевания корью. В прошлом месяце министр здравоохранения Елжан Биртанов признал, что этот год оказался особенно сложным, и что правительство принимает экстренные меры по пополнению своих запасов вакцины.

«Мы изыскали дополнительные средства на покупку препаратов в этом году. В настоящий момент мы приобретаем около 2,5 миллионов доз непосредственно у международных организаций», – сказал он.

По словам Биртанова, рост заболеваемости корью частично вызван тем, что многие инфицированные дети не были привиты.

В апреле прошлого года Роза Кожапова, руководитель отдела эпидемиологического мониторинга Министерства здравоохранения, заявила на пресс-конференции, что с 2008 года более 13 500 человек отказались от вакцинации.

«Есть люди, которые отказываются от иммунизации по этическим и религиозным соображениям. Все эти группы остаются уязвимыми перед болезнями», – сказала Кожапова.

Число отказников, о которых говорит Кожапова, только за первые четыре месяца 2018 года составило около 500 человек. Это дает основание полагать, что показатель неуклонно растет.

32-летний Санат, называющий себя мусульманином-салафитом житель Актау, сказал Eurasianet.org, что он выступает против вакцинации, потому что он не может быть уверен, что вакцины не содержат клеток запрещенных в исламе животных, в том числе свиней.

«Врачи отрицают эту информацию, но я им не верю», – сказал Санат.

Санат согласился поговорить с Eurasianet.org при условии соблюдения анонимности из опасений, что власти могут начать расследование в отношении него за пропаганду так называемого нетрадиционного ислама.

Тем временем представители духовенства, аффилированные с официально зарегистрированными мусульманскими структурами, настаивают на том, что нет никаких религиозных оправданий для отказа от вакцинопрофилактики.

Мади Ахметов, главный имам Наурызбайского района Алматы, сказал, что, согласно Корану, все мусульмане обязаны из уважения к Аллаху и окружающим их людям оберегать свое здоровье.

«Каждый живущий в обществе человек несет ответственность не только за себя, но и за других его членов», – сказал он, добавив, что его мнение совпадает с мнением Духовного управления мусульман Казахстана.

Некоторые родители отказываются от вакцинации из-за риска возникновения непредвиденных побочных эффектов.

Ирина Авдеева, 34-летняя жительница Алматы, объясняя свое решение не вакцинировать двух своих сыновей, привела известные примеры из истории, когда в результате сделанной прививки от туберкулеза возникали осложнения.

«Когда пришло время делать детям прививки, наши местные врачи даже не удосужились объяснить, что это за препарат, где он был произведен, не говоря уже о том, какие у него могут быть побочные эффекты», – сказала Авдеева Eurasianet.org.

Кроме того, Авдеева сказала, что она не доверяет властям, которые, как она полагает, применяют препараты низкого качества.

«Наши чиновники закупают дорогие качественные вакцины и заботятся о наших детях? Я вас умоляю!» – сказала она, не скрывая своего скептицизма и раздражения.

Однако эксперты в области медицины в целом уверены, что привезенные в Казахстан вакцины безопасны.

Гаухар Ткаченко, врач из «Амансаулык» – экспертной правозащитной организации, занимающейся вопросами здравоохранения, – сказала, что, поскольку местное производство вакцин не налажено, их приходится импортировать.

«Казахстан всегда закупает лицензированную продукцию. К тому же она предназначена для наших детей. Они просто не могут купить что попало», – сказала Ткаченко.

Чиновники обдумывают возможность введения наказания в отношении родителей, которые отказываются делать прививки своим детям.

В сентябре министр здравоохранения Биртанов заявил, что законопроект предусматривает наложение штрафа на граждан, отказывающихся от вакцинации; он также предполагает, что при возникновении инфекционных заболеваний, которых можно было бы избежать, с пациентов будут взысканы затраты на их лечение.

Но любые подобные идеи неизменно терпят фиаско. В феврале представительница министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова заверила журналистов, что никаких штрафов или компенсаций не предвидится.

«Что касается платного лечения, существует 29-я статья Конституции, в которой конкретно говорится, что каждый гражданин имеет право на гарантированную бесплатную медицинскую помощь», – процитировало Есмагамбетову интернет-издание TengriNews.kz.

Другой способ, с помощью которого родителей вынуждают делать прививки своим детям, – это процедура приема в детские сады.

В случае выявления заболевания школьными врачами, не прошедших вакцинацию детей отправляют домой до полного разрешения ситуации.

Если бы от решения Алены Соколовой, преподавателя алматинской средней школы, что-либо зависело, то все дети были бы привиты в обязательном порядке.

«Какими бы ни были убеждения человека, нельзя лишать ребенка права на здоровье», – сказала она.