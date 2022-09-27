Казахстан: аренда жилья дорожает на фоне наплыва российских уклонистов

Особенно сильно аренда подорожала в городах на севере страны, таких как Павлодар, близ границы с Россией. (фото: правительство РК)

В приграничных с Россией районах арендная плата подскочила на треть в ответ на рост спроса со стороны россиян, спасающихся от мобилизации.

Эта новость усилит обеспокоенность в социальных сетях по поводу последствий притока российских граждан в Казахстан.

Арендная плата в приграничных районах выросла на 15-34% за неделю с 19 по 25 сентября, сообщает специализирующееся на недвижимости издание Krisha.kz.

«Увеличение стоимости произошло в основном за выходные и связано с ростом спроса на аренду, – говорится на сайте. – Самые востребованные города, судя по запросам пользователей, Уральск, Актобе, Костанай, Петропавловск, Павлодар. Количество просмотров объявлений там выросло в 2-3 раза к привычному стабильному уровню».

Самый резкий рост наблюдался в Атырау – 40%, а также Актобе и Уральске – 34%.

В Костанае расценки подскочили на 25 процентов, в Павлодаре – на 19 процентов, в Семее и Петропавловске – на 15 процентов.

В Астане и Алматы рост был меньше – на 5,6 процента и 5,1 процента соответственно.

27 сентября премьер-министр Алихан Смаилов признал, что в результате в «тяжелом положении» оказались граждане Казахстана. Он распорядился принять меры по «стабилизации» рынка жилья, но не уточнил, какие конкретно шаги будут предприняты.

Ажиотаж также привел к нехватке гостиничных номеров.

27 сентября на сайте бронирования Booking.com в наличии было только два варианта: двухместный гостиничный номер в центре Алматы по цене около 300 долларов и номер в центре Астаны за 1250 долларов.

В обоих городах Booking.com сообщал, что «99 процентов мест для проживания недоступны на указанные вами даты на нашем сайте».

В Уральске ситуация с жильем настолько обострилась, что один местный кинотеатр начал предлагать россиянам возможность переночевать там.

27 сентября МВД обнародовало данные о том, что с 21 сентября в Казахстан въехало 98 тысяч россиян. При этом также отмечалось, что 64 234 из них уже выехали из РК – правда, неясно, обратно в Россию или в третью страну.

Кроме того, в сообщении МВД говорится, что за девять месяцев текущего года из РФ прибыло 1,7 миллиона россиян. Для сравнения, в 2018-2019 годах в Казахстан заезжало около трех миллионов граждан России: в среднем по 1,5 миллиона в год. Многие приезжали временно и затем покидали страну.

Поскольку Россия и Казахстан входят в ЕАЭС, граждане РФ могут въезжать в РК без визы на срок до 90 дней.

На фоне активных обсуждений в социальных сетях по поводу прибытия россиян президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан проявит «человечность» и поможет им, хотя и не уточнил, каким образом.

«Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос, – сказал он. – В этой непростой ситуации надо в первую очередь проявить гуманность, терпение и организованность. У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно выполнять свою работу. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций.»

Токаев пообещал провести переговоры с российскими официальными лицами, чтобы решить эту проблему «в интересах нашей страны».

Он не уточнил, какого конкретно результата будет добиваться. Но общение, возможно, будет непростым, учитывая недовольство России тем, что ее союзник Казахстан не предлагает помощи в развязанной ею войне в Украине.