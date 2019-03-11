Казахстан: арестован борец за права казахов из Синьцзяна

Серикжан Билаш держит фотографию человека, содержащегося в одном из лагерей перевоспитания в Китае. (Фото: Eurasianet.org)

В Казахстане арестован активист, стоящий во главе кампании по информированию международной общественности о бедственном положении этнических казахов в китайских лагерях, сообщили Eurasianet.org знакомые с ситуацией люди.

Серикжана Билаша, руководителя незарегистрированного движения «Ата-Журт», увезли из гостиничного номера в Алматы рано утром 10 марта, сообщила Eurasianet.org его жена Лейла Адильжан.

«Мой муж позвонил мне примерно в 9 часов утра в воскресенье, чтобы сказать, что он был арестован полицией и доставлен самолетом в Астану. Учитывая, что его увезли на самолете, думаю, это очень серьезно», – сказала Адильжан.

На видео, снятом и распространенном через мессенджеры в тот же день, Билаш сообщил, что его обвиняют в разжигании ненависти.

Задержание Билаша подтвердили и представители «Ата-Журт» в Алматы. Его коллеги заявили в своем в видеообращении, опубликованном в интернете, что на полу гостиничного номера, где временно находился Билаш в качестве меры предосторожности, были обнаружены следы крови.

В офисе организации в Алматы 10 марта был проведен обыск, сообщил Eurasianet.org один доброволец.

Подтвердить в независимом порядке правдивость утверждений, сделанных на видео, на момент публикации данной статьи не удалось.

Благодаря активной деятельности Билаша и «Ата-Журт» удавалось привлекать значительное внимание иностранной прессы к кризису с правами человека в китайской провинции Синьцзян. Многие из записанных на видео в офисе организации показаний свидетелей проливали свет на деятельность лагерей перевоспитания, которые начали появляться по всему Синьцзяну в 2017 году.

Для правительства Казахстана, надежного союзника Пекина, подобная кампания создавала дилемму.

Власти подверглись значительному общественному давлению: люди требовали поднять с Пекином вопрос о задержании этнических казахов и граждан Казахстана в КНР. Министерство иностранных дел Казахстана недавно приписало себе в заслугу освобождение 23 обладателей казахстанских паспортов.

В другом видео Билаш и его коллеги из «Ата-Журт» утверждали, что вечером 9 марта в их алматинский офис ворвалась группа неизвестных мужчин. По словам представителей «Ата-Журт», они сообщили об этом инциденте в полицию.

В последнее время на Билаша оказывалось все более сильное давление. В частности, в прошлом месяце ему назначили штраф в размере 670 долларов за «руководство незарегистрированным объединением и участие в нем».

Суд не внял его аргументам о том, что он лишь является администратором аккаунтов данного объединения в социальных сетях и мессенджерах. Билаш утверждает, что «Ата Журт» – лишь объединение добровольцев.

Билаша многократно подвергали допросам в Алматы. Самый последний имел место после обнародования открытого письма, в котором группа известных общественных деятелей подвергла его деятельности критике.

Авторы письма утверждали, что высказывания Билаша сеют раздор среди оралманов – родившихся за границей, но затем переехавших в Казахстан этнических казахов. Они также обвинили его в разжигании вражды, якобы по отношению к китайцам. По их словам, тема Синьцзяна должна быть предметом двусторонних переговоров без постороннего вмешательства.