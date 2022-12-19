Казахстан: арестован журналист-расследователь по подозрению в связях с оргпреступностью

Финансовая полиция Казахстана арестовала известного журналиста-расследователя по подозрению в связях с оргпреступностью. Сторонники Михаила Козачкова называют задержание расправой за его профессиональную деятельность.

Алибек Абдилов, пресс-секретарь Агентства по финансовому мониторингу, заявил 18 декабря, что Козачков был завербован главой преступной группировки для написания клеветнических материалов на жертв рейдерских захватов.

По словам Абдилова, Козачков и его сообщник получили от преступной группы 52 миллиона тенге (111 тысяч долларов) за публикацию статей в Telegram.

В дополнение Абдилов сообщил, что журналист также находится под следствием по подозрению в получении и распространении данных, относящихся к охраняемой законом тайне.

Задержание Козачкова вызвало значительное беспокойство среди правозащитников и медиа-сообщества. «Адил соз», занимающаяся вопросами защиты свободы слова, также выразила обеспокоенность «несоблюдением процедурных норм» в отношении журналиста и тем, что Агентство по финансовому мониторингу «нарушает [принцип] презумпции невиновности».

«Усиливающееся давление на расследовательскую журналистику в Казахстане в корне противоречит объявленным Президентом Токаевым политическим реформам», — говорится в заявлении «Адиль Соз».

Газета «Время», где работает Козачков, заявила, что, по ее мнению, он подвергся репрессиям за разоблачение коррупции в правительстве и правоохранительных органах.

«В последние дни в его публикациях была подвергнута критике работа бывшего председателя Верховного суда, кадровая политика Генеральной прокуратуры, многочисленные подставы следователями финмониторинга», – говорится в заявлении редакции газеты «Время» по факту задержания журналиста.

Газета также поручилась за Козачкова, заявив, что никогда не публиковала написанные им статьи без тщательной проверки фактов с привлечением своих юрисконсультов.

«Иначе бы редакцию давно разорили судебными исками “герои” расследований Михаила», – отмечается в заявлении.

Кроме того, «Время» отвергло утверждения о том, что Козачков в своих статьях разглашал охраняемую законом тайну.

Также в центр внимания попал Елдос Коспаев, являющийся, по заявлению властей, криминальным авторитетом, заказавшим Козачкову клеветнические материалы. Полиция утверждает, что возглавляемая Коспаевым банда на протяжении ряда лет запугивала крупные алматинские предприятия, заставляя их передавать доли в своих компаниях.

Казахстанские СМИ ранее называли Коспаева протеже и соратником Болата Назарбаева, богатого брата бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Ранее в этом месяце было объявлено о выдаче ордера на его арест.