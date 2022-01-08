Казахстан: арестован экс-глава КНБ и соратник Назарбаева

Власти объявили 8 января об аресте уволенного недавно главы Комитета национальной безопасности по обвинению в государственной измене. Данный шаг еще больше запутывает версии по поводу разворачивающейся в Казахстане драмы.

Такой поворот событий бросает на близкого союзника экс-президента Нурсултана Назарбаева тень подозрений в участии в предполагаемом политическом заговоре и, возможно, является проявлением ожесточенных закулисных столкновений между представителями правящей элиты. На первый взгляд похоже, что клан Назарбаева пока остался в проигрыше.

Примечательно, что об аресте Масимова сообщил именно КНБ, который он возглавлял до 5 января, когда был уволен президентом Касым-Жомартом Токаевым без объяснения причин.

Российское информационное агентство Sputnik опубликовало кадры состоявшегося в тот день заседания с участием высших должностных лиц силовых ведомств под председательством Токаева, на котором присутствовал и Масимов. Согласно представленной КНБ ныне официальной хронологии событий, получается, что Масимов был уволен сразу после этого заседания и арестован на следующий день.

Никаких других подробностей по поводу дела экс-главы КНБ не обнародовалось.

Сообщение об аресте было опубликовано менее чем через сутки после заявления Токаева о том, что из «спящих ячеек боевиков» на Алматы «напало 20 тысяч бандитов», чьи действия следовали четкому плану и управлялись из одного центрального командного пункта.

События минувшей недели начались с акции протеста в нефтяном городке Жанаозен в связи с резким подорожанием автомобильного топлива. Этот митинг послужил искрой, от которой разгорелись массовые митинги в нескольких других городах на западе, а затем и необычно многолюдный антиправительственный марш в Алматы.

Однако вечером 4 января изначально мирные демонстрации переросло в насилие. По словам очевидцев, в центре Алматы спецназ ворвался в толпу, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Затем эти столкновения переросли в кровопролитие, но обстоятельства данных событий крайне запутаны. Тогда же в Алматы и большей части страны отключили интернет, что ограничило возможности жителей передавать информацию внешнему миру.

Согласно поразительно суматошной версии, представленной Токаевым 7 января, террористические банды, пользующиеся поддержкой из-за рубежа, воспользовались беспорядками с очевидным намерением захватить власть.

Скептики высмеяли эту версию как попытку снять с режима вину за массовое недовольство населения своим социально-экономическим положением, копившееся уже многие годы.

Тем временем арест Масимова вписал в историю событий очередной интригующий поворот. Обвинения в государственной измене указывают на возможность того, что глава КНБ был причастен к попытке свергнуть Токаева и захватить власть.

Данная версия получила полуофициальное подтверждение 7 января, когда известный комментатор и бывший высокопоставленный правительственный чиновник заявил по государственному телевидению, что, согласно полученной им информации, в Казахстане было организовано вооруженное восстание, являвшееся по сути попыткой государственного переворота.

Бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев широко известен под прозвищем «президентский соловей», так как, по широко распространенному мнению, высказывал мысли, которые Назарбаев желал донести до общественности, но не хотел озвучивать от собственного имени.

В качестве доказательства своей версии Ертысбаев сообщил телеканалу «Хабар», что «я обладаю эксклюзивной информацией, (...) что, например, за 40 минут до нападения на аэропорт (Алматы) была дана команда полностью убрать оцепление и охрану». Подобное, вероятно, было бы невозможно без отмашки с самого верха.

Кроме того, с самого начала кризиса звучат вопросы о местонахождении самого Назарбаева. Экс-президент, которому сейчас 81 год, уступил президентское кресло Токаеву в 2019 году, но сохранил за собой значительную власть в качестве председателя Совета безопасности, контролирующего силовые ведомства страны. Однако в рамках произведенных на днях резких и шокирующих перестановок, которые тоже, похоже, указывают на распри в правящих кругах, Токаев сместил Назарбаева с этого поста в тот же день, когда уволил Масимова.

Тот факт, что Назарбаев не появляется на публике, породил слухи о том, что он бежал из страны вместе с большей частью своих чрезвычайно богатых близких родственников.

Но 8 января пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай попытался опровергнуть эти слухи, назвав их «заведомо ложной и спекулятивной информацией».

«Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане», – написал он в Twitter, назвав Назарбаева почетным титулом (елбасы означает «лидер нации»), придуманным специально для него около десяти лет назад в рамках формировавшегося культа личности.

Назарбаева «проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», а также у него «состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств», заявил Укибай.

В последний раз Назарбаева видели на публике 28 декабря, когда он приехал в Санкт-Петербург на экономический форум и встретился в кулуарах с президентом России Владимиром Путиным.

Во всей этой неопределенности ясно одно: подозрения по поводу верности близких к Назарбаеву представителей силовых ведомств побудили Токаева забрать ключевые посты себе или назначить на них доверенных лиц.

Токаев сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности. В тот же день он сместил Масимова с поста главы КНБ и посадил на его место Ермека Сагимбаева, которому ранее доверял свою личную безопасность в качестве главы Службы государственной охраны.

Более того, эти дворцовые интриги дают некоторое представление о том, что могло побудить Токаева обратиться к возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности с просьбой оказать помощь в подавлении продолжающихся беспорядков. По состоянию на 7 января, в Казахстан перебрасывается контингент из тысяч элитных военнослужащих из России, а также еще немного из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана, якобы чтобы охранять ключевые стратегические объекты, включая аэропорты и важные правительственные здания.

Хотя 8 января на улицы Алматы и остальной части страны, казалось, вернулось некое подобие спокойствия, отголоски дворцовых раздоров, возможно, будут еще слышны на протяжении месяцев, или даже лет.