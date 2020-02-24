Казахстан борется с импортом автомобилей из Евразийского союза

По данным властей, в Казахстане используются около 170 000 автомобилей, зарегистрированных в Армении, Кыргызстане, Беларуси и России. (Фото Дэвида Триллинга)

Заплатив чуть более 5000 долларов за подержанный Nissan X-Trail в марте прошлого года, Дастан Кулданов был уверен, что совершил выгодную сделку.

В Казахстане большой новый внедорожник обычно стоит несколько десятков тысяч.

Но с введением в этом году новых правил регистрации транспортных средств Кулданову придется оплатить дополнительные сборы, которые могут превысить сумму, которую он уплатил за свой автомобиль.

Казахстанские автовладельцы, испытывающие финансовые проблемы, выразили свое возмущение. По всей стране прошли стихийные митинги. Некоторые грозились выйти на улицы 22 февраля и присоединиться к протестным митингам, координируемым из-за рубежа самым ярым критиком правительства, придав тем самым проблеме политический окрас.

Кулданов сказал Eurasianet.org, что его покупка – не потворство собственным капризам.

«У меня двое сыновей и дочь. Нужно отвозить их в школу и забирать обратно домой. А еще я вожу на работу жену», – сказал Кулданов, который живет в городе Актобе, расположенном на северо-западе страны.

Кулданов не хотел взваливать на себя еще больше долгов, так как уже платит по ипотеке, поэтому он решил последовать примеру многих соотечественников.

«Я видел, как много автомобилей привозили из Армении. Это были подержанные машины в хорошем состоянии. В итоге я поехал в Ереван с другом и купил Nissan X-Trail за 2 миллиона тенге [5 200 долларов]», – сказал он.

Многие поступают так же.

По оценкам властей, в Казахстане используются около 170 000 автомобилей, зарегистрированных в Армении, Кыргызстане, Беларуси и России. Почему именно эти страны? Все они состоят в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который, будучи торговым блоком, призван обеспечить свободное перемещение товаров между членами.

МВД не намерено цацкаться. По закону только граждане этих стран, где зарегистрированы автомобили, вправе ездить с иностранными номерами в течение определенного периода. По словам чиновников, казахстанцы, импортирующие автомобили для постоянного пользования, должны зарегистрировать их, заплатив положенные сборы, как все остальные.

Кроме того, транспортные средства, не зарегистрированные в Казахстане, когда происходят ДТП, создают проблемную ситуацию, поскольку водители автомобилей с иностранными госномерами по факту не рассматриваются как местные жители.

Однако автовладельцы возмущены и считают, что правительство обходится с ними очень жестко, оказывая давление и налагая непосильные сборы уже после ввоза автомобилей в страну.

На фоне растущего недовольства в ситуацию вмешался президент Касым-Жомарт Токаев, утвердив временный «льготный» режим регистрации, который действует для автомобилистов до 1 марта 2021 года.

Но это может создать лишь дополнительные сложности.

Кулданов сказал Eurasianet.org, что ему придется заплатить 1,3 млн тенге [3500 долларов], чтобы получить временные желтые номера. И проблемы этим не исчерпываются.

«Чтобы получить временную регистрацию, автомобиль должен соответствовать экологическим стандартам Евро-5 или Евро-4. Большинство машин, импортируемых из Армении, не соответствуют даже Евро-4», – сказал он.

Кулданов сказал, что к тому времени, когда регистрация полностью завершится, его расходы на эту процедуру составят вдвое больше, чем на саму покупку авто.

Асхат Берсалимов, живущий в деловой столице, Алматы, отправился в декабре в Ереван, чтобы купить минивэн Toyota Alphard. Этот автомобиль должен был стать его кормильцем.

«Я работаю водителем для сервиса «Яндекс Такси» и зарабатываю на этом около 7-8 тысяч тенге в день, – сказал Берсалимов. – Временная регистрация обойдется мне в 1,3 миллиона тенге. А до того как закончится временная регистрация, мне придется оплатить таможенные пошлины и сбор за утилизацию. Таким образом, постоянная регистрация обойдется в 4,5-5 миллионов тенге, в то время как я купил свою машину за 3,5 миллиона тенге».

Одна из причин, по которой автомобилисты ищут варианты за границей, заключается в том, что рынок подержанных машин в Казахстане не предлагает ничего подходящего.

«На местном авторынке только старые автомобили, многие из которых в плохом состоянии, – сказал Берсалимов. – Новые модели в автосалонах стоят дорого. У нас нет другого выбора, кроме как покупать в Армении».

Руслан Лазута, директор общественной организации, которая оказывает юридическую помощь автомобилистам, заявил, что вина за сложившуюся ситуацию лежит на Министерстве внутренних дел, которое, по его словам, не предупредило своевременно о своих планах.

«Казахстан позволил въехать в страну 170 000 автомобилей из других стран ЕАЭС. Все это время МВД не предпринимал никаких действий. Более того, они обещали создать систему онлайн-регистрации, – сказал Лазута. – И теперь они приписали всех граждан, которые купили автомобили в Армении и Кыргызстане, к нарушителям закона».

Лазута повысил ставки в этом противостоянии, написав заявление в полицию против министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и его заместителя Марата Кожаева.

«Их следует привлечь к ответственности за неисполнение служебных обязанностей», – сказал Лазута.

Как сообщил Eurasianet.org алматинский политолог Эдуард Полетаев, это уже не первый случай, когда правительство становится врагом автомобилистов.

«У властей уже был аналогичный опыт с праворульными автомобилями в 2006 году, когда решили запретить их ввоз и использование. Но после протеста автовладельцев правительство пошло на уступки – запретило импорт, но зато разрешило использовать уже ввезенные автомобили», – сказал Полетаев.

Чиновники обычно опасаются всего, что может вызвать общественное недовольство среди обычно аполитичных слоев населения, поэтому сложившаяся ситуация выглядит как стратегическая ошибка.

«Владельцы автомобилей с иностранными номерами уже провели акции протеста и организовали петицию, собрав 5300 подписей, которую отправили властям, – сказал Полетаев. – Идут разговоры о создании движения по защите интересов автомобилистов. Когда власти начинают бить по карманам людей, это сразу же вызывает антиправительственные настроения».

Впрочем, есть шанс, что стороны достигнут компромисса.

«Власти могли бы разделить автомобили с иностранными номерами на категории – например, старые и более новые, – а затем применить к ним различные тарифы таможенного оформления, – сказал Полетаев. – А также отодвинуть сроки и уменьшить размер утилизационного сбора».