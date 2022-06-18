Казахстан борется с контрабандой на границе с Китаем

Ни для кого уже давно не секрет, что из-за деятельности контрабандистов на китайско-казахской границе бюджет Казахстана за несколько лет недосчитался десятков миллиардов долларов.

Этот факт был настолько очевиден, что в январе президент Касым-Жомарт Токаев приказал чиновникам искоренить контрабанду и коррупцию, о масштабах которых можно судить по ежегодным многомиллиардным расхождениям между таможенной статистикой Казахстана и Китая.

Запаниковавшие казахстанские официальные лица попытались списать миллиарды, исчезающие при пересечении товарами границы, на различия в методиках сбора данных, хотя сторонние наблюдатели утверждали, что деньги уходят в карманы коррумпированных групп.

Теперь Комитет государственных доходов (КГД) неохотно признал, что могли иметь место — в сочетании с другими факторами — и действия злоумышленников.

«Наряду с объективными методологическими причинами […] КГД не отрицает возможное недостоверное декларирование и занижение таможенной стоимости импортерами», — заявило это ведомство 13 июня.

Среди «объективных методологических причин» в заявлении называются (без объяснений) «транзит, условия поставок, заинтересованность китайских товаропроизводителей в завышении экспортной цены и др.».

Токаева должно порадовать, что, по словам чиновников, они в соответствии с его распоряжением пытаются докопаться до причин гигантских статистических расхождений.

Данные таможенной статистики двух стран за 2021 год расходятся на 7,1 млрд долларов; в 2020 году этот разрыв составлял 5,7 млрд, а в 2019 — $7,6 млрд. В результате этого за несколько лет Казахстан недополучил огромные суммы в виде неуплаченных таможенных пошлин.

«Этот вопрос планомерно решается», — утверждает КГД. План предполагает принятие «ряда системных и точечных мер».

Одной из таких мер стал произведенный в январе запуск пилотной системы обмена информацией по грузам, перевозимым через границу по железной дороге. Обмен информацией по автомобильным перевозкам был внедрен еще раньше.

В описании дальнейших мер КГД прибегает к техническому жаргону.

«Внедряется субъект-ориентированный подход и интеллектуальный анализ данных», который должен включать в себя анализ рентгеновских снимков и текстовый анализ таможенных деклараций.

Постоянно обновляется база данных «стоимостных индикаторов риска» — подозрительных заявлений о стоимости пересекающих границу товаров.

Проверки таможенных декларация были централизованы, чтобы исключить «контакт с участниками внешнеэкономической деятельности».

Как сообщает КГД, десять проверок, проведенных в этом году на разных пограничных пунктах, принесли дополнительных таможенных сборов на 107,7 млрд тенге (242 млн долларов). Каким именно образом эти пошлины не были уплачены раньше, комитет не объясняет.

Однако это сообщение позволяет предположить, что деятельность по сокращению расхождений данных велась и до распоряжения Токаева.

Между 2018 и 2021 годами разрыв между казахскими и китайскими статистическими данными сократился на 12 процентных пунктов, с 52,5 до 40,5 % (Китай оценивал свой экспорт в Казахстан в 14 млрд долларов, а Казахстан считал, что импортировал из Китая товаров на 8,3 млрд). (По непонятным причинам комитет приводит казахстанские данные, соответствующие 2020, а не 2021 году.)

За первые четыре месяца этого года расхождение сократилось еще больше – до 26,1 %, с гордостью заявляет КГД, не давая, однако, прогнозов относительно того, когда эта цифра может упасть до нуля.

Тем не менее в заключение приводится оптимистическое предсказание, что «усиление таможенного администрирования» позволит получить в этом году 150 миллиардов тенге (337 млн долларов) дополнительных сборов.