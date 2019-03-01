Казахстан: БТА Банк упоминался на слушаниях в Конгрессе США

Кадр из видеозаписи показаний Майкла Коэна по поводу БТА Банка во время слушаний в Конгрессе США 27 февраля.

Казахстан неожиданно всплыл во время длившегося целый день выступления бывшего личного адвоката президента США Дональда Трампа перед комитетом Конгресса 27 февраля.

Во время слушаний Майкл Коэн, – которому предстоит отбыть трехлетний тюремный срок после того, как в прошлом году он признал себя виновным в совершении преступных действий во время работы на Трампа, а также даче ложных показаний в Конгрессе, – сказал, что был нанят казахстанским БТА Банком, чтобы помочь вернуть деньги, якобы отмытые в США.

Республиканские члены комитета обернули эти словам Коэна против него же, утверждая, что его показания не заслуживают доверия, так как он не сообщил при заполнении по требованию комитета ряда форм, что получил подряд от иностранных лиц.

Конгрессмен из Северной Каролины, республиканец Марк Медоуз допытывался у Коэна, почему тот не сообщил ранее о данном факте.

«Относительно БТА Банка, платили ли они Вам?», – злобно задал вопрос Медоуз.

«Да, – ответил Коэн. – Бывший генеральный директор этого банка скрылся с 4-6 млрд долларов. Часть этих денег была здесь, в Соединенных Штатах, и они обратились за моей помощью, чтобы найти, обнаружить местонахождение этих денег и помочь им вернуть их».

БТА некогда был крупнейшим банком в Казахстане, но пришел в упадок из-за долга в 12 млрд долларов, накопленного в то время, когда его возглавлял бывший министр, а ныне оппозиционный деятель Мухтар Аблязов.

После побега Аблязова из страны в 2009 году Астана не жалела средств и дипломатических усилий, пытаясь добиться его экстрадиции и возвращения 4 млрд долларов, которые он, по утверждению казахстанских властей, присвоил. Аблязов категорически отрицает обвинения в растрате и успешно боролся с попытками добиться его экстрадиции из Европы, где он сейчас находится.

Это якобы не единственный случай, когда деловые интересы Аблязова и Трампа пересекались.

В январе агентство Bloomberg сообщило, что Ильяс Храпунов, сын бывшего мэра Алматы Виктора Храпунова, пытался скрыть электронные письма, в которых подробно рассказывалось о его попытках купить квартиры в небоскребе «Трамп-тауэр» в манхэттенском районе Сохо с целью отмывания денег.

БТА утверждает, что Виктор Харпунов был связан с Аблязовым.

Юрист БТА Мэтью Шварц сказал в своем заявлении: «Майкл Коэн был рекомендован БТА Банку в 2017 году как человек, имеющий доступ к лучшим юридическим ресурсам, и был нанят БТА с целью набора команды, способной одержать победу [в этом деле]».

Коэну заплатили 300 тыс. долларов, но затем банк приостановил соглашение.

«Он не сделал абсолютно ничего полезного», – сказал Шварц.

Адвокат заявил, что банк в полной мере сотрудничал со следствием в деле Коэна.