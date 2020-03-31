Казахстан вводит квоты на экспорт пшеницы и муки

Министерство сельского хозяйства Казахстана заявило, что планирует наложить ограничения на экспорт пшеницы, чтобы обеспечить достаточные ее запасы в период связанного с коронавирусом режима чрезвычайного положения.

Тем временем 30 марта веб-сайт деловых новостей «Курсив» сообщил со ссылкой на министерство, что оно «отменит запрет на экспорт муки», а «вместо этого будут введены ограничения на ее вывоз за пределы республики».

Украинский агропромышленный новостной сайт «АПК Информ» сообщил ранее в тот же день, что Казахстан намерен ввести квотирование с апреля, при этом «объем апрельской квоты на экспорт пшеницы может составить 200 тыс. тонн, пшеничной муки – 70 тыс. тонн».

Это значительно ниже прежних показателей: месячные экспортные квоты на зерно и муку в период с июля по февраль составляли соответственно 350 тыс. тонн и 123,5 тыс. тонн.

Ограничения на экспорт вводятся на фоне целого ряда мер, направленных на сохранение спокойствия пред лицом пандемии коронавируса.

На брифинге 28 марта министр информации Даурен Абаев заявил, что неделей ранее правительство одобрило запрет на экспорт основных продуктов питания, в том числе муки, гречневой крупы, сахара, картофеля, моркови, лука, капусты и подсолнечного масла. Абаев добавил при этом, что обеспеченность этими товарами «очень высокая».

Казахстанцы проявляют достаточно спокойное отношение к разворачивающимся событиям, в связи с которыми крупнейшие города страны закрыли на карантин. Хотя в течение несколько дней после того, как Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что вспышка COVID-19 приобрела характер пандемии, в супермаркетах страны наблюдался некоторый ажиотаж, затем ситуация нормализовалась: очереди у касс не длиннее обычного, полки полностью заполнены товарами.

Зато недовольство проявляют отечественные производители. Казахстанские производители муки утверждают, что в стране наблюдается ее излишек, и что это прекрасная возможность отвоевать свои позиции на международном рынке.

До начала 2000-х годов Казахстан был крупнейшим в мире производителем пшеницы, но затем Турция сместила его с пьедестала. Экспортный потенциал страны серьезно ограничивается высокими транспортными расходами и сложностями с доступом к морским портам. Узбекистан, еще один крупный региональный производитель зерна, активно конкурирует с Казахстаном, экспортируя в Афганистан.

Выступая против ныне отмененного запрета на экспорт муки, Дос-Мукасан Таукебаев, директор мукомольной компании «Мутлу», сказал изданию Forbes.kz, что казахстанские мукомолы практически не ощущают поддержки со стороны государства. По словам Таубекбаева, если в 2018 году насчитывалось 350 мельничных комплексов, то к концу 2019 года их число сократилось до 260.

«Есть у ситуации и гуманитарный аспект, – сказал Таукебаев. – Контракты нами уже заключены, покупатели в Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Афганистане ждут нашу муку. Мы не можем обречь наших соседей на голод».