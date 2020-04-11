Казахстан: вердикт суда по имуществу Назарбаевых разочаровал поборников прозрачности

Дочь и внук бывшего президента Казахстана выиграли дело в британском суде, добившись снятия ареста со своей недвижимости в Лондоне стоимостью во многие миллионы долларов.

Но ради этого пришлось рассказать об источниках и размерах своего богатства более откровенно, чем они когда-либо это делали дома, в Казахстане, где расследования касательно имущества правящей семьи караются по закону.

Антикоррупционные активисты выразили разочарование по поводу вердикта Высокого суда Лондона (ВСЛ) от 8 апреля, заявив, что это должно подтолкнуть британское правительство требовать большей прозрачности от лиц, приобретающих дорогую недвижимость через непроницаемые оффшорные компании.

В своем вердикте судья ВСЛ Беверли Лэнг заявила, что Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) не имело оснований утверждать, что Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев использовали предположительно незаконные доходы покойного бывшего мужа Назарбаевой, Рахата Алиева, для приобретения трех объектов недвижимости в Лондоне на общую сумму в 80 миллионов фунтов стерлингов (99 миллионов долларов).

В своем вердикте Лэнг подробно остановилась на истории Назарбаевой как деловой женщины, которая, как сообщается, началась свою карьеру в бизнесе на заре 28-летнего срока правления своего отца, Нурсултана Назарбаева, который ушел с поста главы государства в 2019 году, сохранив при этом значительную власть. Сейчас Назарбаева является спикером Сената Казахстана, и, по закону, если действующий президент покинет свой пост, она стоит первой в очереди на его место.

«С 1992 года она собрала бизнес-портфель, преимущественно в сферах продовольствия [включая сахар], автомобилей, СМИ, банковского дела и недвижимости, и таким образом в 2013 году ее собственный капитал, по оценкам казахстанского издания «Форбс», составил [595 миллионов долларов США], – написала Лэнг.

Хотя объяснения по поводу происхождения богатства Назарбаевой были довольно детальными, ее адвокаты также были обязаны представить более подробные объяснения относительно обстоятельств приобретения отдельных активов. Один из рассматриваемых объектов недвижимости – дом в престижном районе Лондона Хайгейт – был приобретен на деньги от продажи акций АО «Кант», приобретенного Назарбаевой в рамках бракоразводного процесса с Алиевым.

«Передача этих акций от [Рахата Алиева] [Дариге Назарбаевой] состоялась 29 июня 2007 года, после ее развода 6 июня 2007 года или около этой даты. Объект был приобретен в следующем году, 2 апреля 2008 года», – написала Лэнг.

В случае с другим домом – особняком на Бишопс-авеню в Лондоне, известной как «улица миллиардеров» из-за количества магнатов, владеющих там собственностью, – средства на его покупку в 2008 году, по словам юристов, защищавших Назарбаевых от претензий NCA, были получены за счет банковского кредита, выданного Нурали Алиеву алматинским Нурбанком, некогда принадлежавшим его отцу Рахату Алиеву.

Нурали Алиеву было 23 года, когда он приобрел этот дом. Согласно информации на его странице в LinkedIn, он занимал в Нурбанке различные руководящие должности с марта 2006 года по июль 2010-го.

Дело британских следователей по большей части основывалось на том, что схемы, по которым совершались сделки с этой недвижимостью, носили непонятный и непрозрачный характер.

«Мои подозрения ... подкрепляются сложным и скрытным способом, которым [собственность на Бишоп-авеню] была… получена и обработана. Сначала она была куплена за значительную сумму компанией [с Британских Виргинских островов], зарегистрированной незадолго до покупки. Право собственности на имущество было передано в марте 2013 года при обстоятельствах, которые были чрезвычайно похожи на обстоятельства передачи двух других очень дорогостоящих объектов в Великобритании, – заявила следователь NCA Анита Келли в своих свидетельских показаниях. – Право собственности было передано Кюрасаоанскому частному фонду – субъекту, к которому предъявляются очень ограниченные требования к публичности».

Но судья Лэнг согласился с аргументом о том, что связь Рахата Алиева с этими покупками остается недоказанной или не существует, поскольку все связи между ним и семьей Назарбаевых были разорваны после его развода с Назарбаевой на фоне ссоры между ним и правящим режимом.

«Факты свидетельствуют о том, что связь [Рахата Алиева] с Нурбанком прекратилась в 2007 году, когда он был отстранен от должности и обвинен в серьезных уголовных преступлениях, включая незаконный захват имущества, принадлежавшего управляющим Нурбанка, а также их похищении», – написала она.

Ранее правозащитники обвиняли Алиева, являвшегося некогда доверенным приближенным лицом президента Назарбаева, в том, что он стоял за актами насилия и запугивания, обычно в отношении оппозиционных политиков, в течение нескольких лет до вышеупомянутого развода, в том числе во время пребывания на посту заместителя главы Комитета национальной безопасности, преемника КГБ. Более того, контролируемые Даригой Назарбаевой СМИ использовались для очернения критиков правительства.

Но попытки привлечь Алиева к ответственности по обвинениям в убийстве и растрате были предприняты только после развода с Назарбаевой.

По словам Дункана Хеймса, директора по политике в британском отделении «Трансперенси интернешнл», решение Высокого суда лишь подчеркнуло слабость британского законодательства пред лицом потока, как он выразился, «грязных денег».

«Тайное владение имуществом через корпорации по-прежнему широко распространено в Великобритании: через непрозрачные оффшорные инструменты владеют десятками тысяч объектов недвижимости, – говорится в заявлении Хеймса. – Правительство должно требовать прозрачности в отношении того, кто действительно владеет секретными оффшорными компаниями, владеющими собственностью в Великобритании, чтобы упростить определение собственности, купленной на подозрительные деньги, и чтобы коррумпированным лицам негде было спрятаться».

Тем временем Назарбаева выступила через представителя с воинственным заявлением после решения суда, которое, по ее словам, подтвердило ее утверждение, что «расследования NCA были ошибочными» и несправедливыми.

Дарига Назарбаева «глубоко разочарована тем, что NCA сочло целесообразным использовать это судебное разбирательство, чтобы нанести разрушительный удар по ее репутации и ее стране, несправедливо оскорбляя доктора Назарбаеву и 18 миллионов ее соотечественников», – сказал ее представитель.

Нурали Алиев заявил через представителя, что NCA «намеренно проигнорировало относящуюся к делу информацию, которую я добровольно предоставил, и начало необоснованное и порочное судебное преследование, включавшее шокирующие оскорбления в отношении меня, моей семьи и моей страны».

В Казахстане для семьи Назарбаевых все гораздо проще.

В соответствии с поправками, внесенными в Конституцию в 2010 году, занимавшему тогда пост президента Нурсултану Назарбаеву был предоставлен пожизненный иммунитет от судебного преследования, или даже расследований. Согласно Конституции, также держатся в секрете активы его семьи, так что любому журналисту, который предпримет попытку выяснить потенциально компрометирующие подробности, следует ожидать того, что его отдадут под суд и бросят за решетку.

По словам работающей в Лондоне журналистки Ирины Петрушовой, приехавшей в Великобританию из Казахстана, проводить расследования в отношении состояния Назарбаевых сложно и опасно. При этом она выразила надежду, что со временем это может измениться.

«Часть этой информации постепенно утекает. Например, журналистам [Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)] в рамках их расследований удалось наткнуться на документы, связанные с Казахстаном», – сказала Петрушова Eurasianet.org.

Ряд активов, которыми владеют Дарига Назарбаева и Нурали Алиев в закрытых оффшорных зонах, всплыли в раках утечки «Панамских документов» в 2016 году. В одном докладе, опубликованном OCCRP в 2016 году, раскрывалось, что оффшорные инструменты Алиева включали две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Активы, принадлежащие, как сообщается, Алиеву, которому сейчас 35 лет, включают 23-метровую прогулочную яхту, зарегистрированную на тех же Британских Виргинских островах.

Это тогда поставило Назарбаевых в особо неловкое положение (хотя в Казахстане мало какие СМИ осмелились бы указать на этот факт), поскольку президент Назарбаев ранее неоднократно обрушивался на богатых казахстанцев, державших свои богатства за рубежом.

Назарбаев вновь коснулся этой темы на этой неделе, когда обратился с призывом к бизнес-сообществу на фоне ширящейся пандемии коронавируса.

«Благодаря независимости вы создали свое дело, стали состоятельными. Теперь пришел и ваш черед задаться вопросом: “Что я могу дать своей стране?”», – написал он из некоего неизвестного места, где сейчас находится.