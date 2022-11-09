Казахстан: версия об участии боевиков в январских событиях трещит по швам

Вечером 5 января, спустя несколько часов после того, как площадь Республики в Алматы и прилежащие к ней многочисленные правительственные здания погрязли в хаосе, вызванном антиправительственными протестами, официальные лица заявили о попытке захвата городского аэропорта.

Представители аэропорта утверждали, что толпа из 45 человек штурмовала здание терминала. На видеозаписи, ставшей достоянием общественности, видно, как люди в медицинских масках, а некоторые и с дубинками в руках, неспешно идут по аэропорту и что-то выкрикивают. Ущерб, который они якобы нанесли, в конечном итоге оказался незначительным: несколько разбитых окон и разграбленных магазинов.

Но когда президент Касым-Жомарт Токаев говорил о случившимся, он назвал ситуацию крайне угрожающей. По его словам, аэропорт подвергся нападению «с целью обеспечить проход через него граждан, прибывших из другого центральноазиатского города».

«Это были подготовленные боевики, которые естественно прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операции», – сказал он в интервью в конце января, по-видимому, намекая на предполагаемый заговор с целью свержения правительства.

Восемь месяцев спустя ситуация выглядит менее драматично. Неизвестно, удалось ли задержать кого-нибудь из упомянутых Токаевым боевиков, но правоохранительные органы предъявляют обвинения Айгерим Тлеужановой, журналистке, гражданской активистке и профессиональной переводчице, в качестве одной из подозреваемых в предполагаемом захвате аэропорта.

Айгерим Тлеужанова в период своей журналистской деятельности. (Фото: Facebook)

Еще одним подозреваемым является Калас Нурпеисов, бывший школьный учитель истории.

Из обвинительного заключения, с которым удалось ознакомиться Eurasianet.org, следует, что Тлеужанова, которую до октября допрашивали только в качестве свидетеля, непосредственно «руководила участниками беспорядков, определяя маршруты их передвижения, и выдвигала требования к работникам аэропорта, вынуждая их приостановить деятельность с целью недопущения прилета и вылета самолетов, в том числе воздушного судна, перевозящего войска [Организации Договора о коллективной безопасности]».

5 января Токаев обратился к возглавляемому Москвой военному альянсу ОДКБ за помощью в восстановлении общественного порядка в Казахстане.

Детали выдвинутых против Нурпеисова обвинений подробно изложены в ордере на арест, копия которого оказалась в распоряжении Eurasianet.org.

В нем говорится, что Нурпеисов, который также является гражданским активистом, вошел в терминал аэропорта незадолго до 20:00, «выкрикивая лозунги», и, как и Тлеужанова, участвовал в действиях, направленных на приостановку выполнения рейсов.

Калас Нурпеисов. (Фото из личного архива)

«Войдя вместе с другими протестующими в здание управления воздушным движением, Нурпеисов и другие участники беспорядков потребовали выключить освещение взлетно-посадочной полосы, – говорится в ордере. – Сотрудники авиадиспетчерской службы согласились с этими требованиями».

В настоящее время Нурпеисов находится в СИЗО, а Тлеужанова пока на свободе.

Тлеужанова и Нурпеисов признают, что были в аэропорту в тот роковой день, но они категорически не согласны с тем, как следователи классифицируют их действия.

Тлеужанова рассказала Eurasianet.org, что ранее в тот же день она, Нурпеисов, его супруга и шурин находились на площади Республики, где в основном происходили столкновения между полицией и разномастной толпой демонстрантов и участников беспорядков. В какой-то момент они увидели толпу, приближавшуюся к площади по улице Назарбаева, названной так в честь экс-президента Нурсултана Назарбаева, на которого была направлена большая часть гнева протестующих. По словам Тлеужановой, люди из этой толпы сказали им, что полиция и военные пообещали воздержаться от применения силы против собственного народа, но что российские войска уже на подходе.

«Мы спросили их, куда они направляются, – рассказала Eurasianet.org супруга Нурпеисова Жанара Канапиянова. – Они ответили, что в аэропорт. Затем [Нурпеисов] предложил присоединиться к ним. Он историк, преподаватель истории. Он сказал: “Это исторический момент, давайте хотя бы посмотрим, что будет”. Он высказал предположение о возможном мародерстве. Он сказал: “Давайте попробуем остановить это. Может быть, они меня послушают”».

Тлеужанова утверждает, что ею двигали те же намерения.

«Я направилась в аэропорт, чтобы выяснить, насколько достоверна информация о прибытии российских войск, и в случае провокаций каким-то образом попытаться предотвратить проблемы, – сказала Eurasianet.org Тлеужанова. – Сейчас я понимаю, что это было нереально. Я пробыла там около получаса, а потом ушла».

Одна деталь, которая, судя по всему, придает достоверность этой хаотичной последовательности событий, заключается в том, что Тлеужанова и Нурпеисов ранее в тот же день были освобождены из под стражи. Они были арестованы 3 января после попытки принять участие в несанкционированной церемонии поминовения Арона Атабека – поэта-диссидента, скончавшегося вскоре после освобождения из тюрьмы, где он провел 15 лет, отбывая наказание за преступление, которое, как он всегда настаивал, он не совершал.

Канапиянова рассказала Eurasianet.org, что, если мародерство и имело место в аэропорту (а убедительных доказательств того, что оно носило особенно масштабный характер, нет) оно происходило уже после того, как ее муж ушел оттуда.

«Мы ждали Каласа [Нурпеисова] у входа около получаса. Не успел он выйти, как появилась вторая волна. Люди с дубинками и в бронежилетах СОБРа [специальный отряд быстрого реагирования]. Они пришли и начали все громить, – рассказывает Канапиянова. – На нас даже не было масок. Если бы у нас были какие-то злые намерения, мы бы, наверное, подготовились, верно?».

Тот факт, что люди имели при себе отдельные предметы экипировки СОБРа, скорее всего является следствием налетов на полицейские участки, совершенных ранее в тот день.

Адвокат Нурпеисова Абзал Айдарханов признает, что его клиент был в центре управления воздушным движением и на взлетной полосе. Но он отрицает, что тот отправился туда с целью угрожать кому-либо.

«Он не призывал к совершению терактов или чему-то подобному», – сказал Айдарханов.

Тлеужанова и Нурпеисов не подходят под описание боевиков и террористов, о которых говорил Токаев после январских беспорядков. Они гораздо больше похожи на политических активистов, кем они себя и называют.

В 2019 году Нурпеисов принял участие (по утверждению его супруги, случайно) в митинге, организованном в Алматы проживающим в Европе оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым. По этой причине его уволили из школы и с другого места работы, которую ему удалось найти позже.

«Через пару месяцев, когда они узнали о его участии в мирных митингах, они его уволили», – сказала Канапиянова.

Тлеужанова занялась оппозиционной деятельностью еще раньше. В 2016 году она принимала участие в антиправительственных акциях протеста против поправок в Земельный кодекс, которые, как многие опасались, могли стать основой для массовой распродажи земли иностранцам. По словам Тлеужановой, ее вовлеченность в политику объясняется желанием сделать страну лучше.

«Я хочу жить в процветающей стране, где право на свободу мнения, свободу выражения, право на участие в политической жизни не оспариваются, – сказала она. – Я хочу жить в стране, где у меня будет полное право голосовать и быть избранной».

Правозащитница Бахытжан Торегожина на протяжении всех этих месяцев изучает события, которые теперь широко известны как «Кровавый январь». Она сказала Eurasianet.org, что нет ни единого доказательства, подтверждающего версию о «боевиках», которую впервые выдвинул Токаев.

«У нас нет никаких свидетельств присутствия террористов и членов бандформирований. В процессе ознакомления с показаниями очевидцев и материалами уголовных дел мы такой информации не обнаружили. Что касается аэропорта, то мы знаем только одно: сотрудники службы безопасности аэропорта по каким-то причинам покинули здание», – сказала Торегожина.