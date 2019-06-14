Казахстан: власти вводят общественность в заблуждение по поводу массовых задержаний

Полиция задерживает молодого человека во время сорванной демонстрации в Алматы 12 июня. (Фото: Даниль Усманов)

Правоохранительные органы Казахстана представили дневник за прошедшую неделю, отмеченную противостоянием с антиправительственными демонстрантами, в котором поставили себе пятерки с плюсом.

Но свидетели (включая корреспондентов Eurasianet.org), присутствовавшие на месте проведения многочисленных мирных демонстраций, активно разгоняемых полицией, а также ООН, не верят заверениям представителей правоохранительных органов.

«За участие в незаконных акциях судом административно наказано 957 лиц. Из них арестовано 670, к штрафу – 115, предупреждено – 172», –сообщил журналистам 13 июня представитель Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов. – Останутся отбывать арест в спецприемниках 180 человек».

Вопрос о том, отражают ли эти цифры реальное положение дел, остается открытым, но больше всего вопросов вызывает версия властей по поводу произведенных задержаний.

Во-первых, полиция отрицает, что задерживала всех без разбора.

«Они все были задержаны во время проведения несанкционированных митингов по призыву экстремистской организации ДВК, задержаны за активное противостояние силам правопорядка, за нарушение порядка проведения законами Казахстана так называемых митингов», – цитирует первого заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева новостное агентство Sputnik.

Но корреспонденты Eurasianet.org в Алматы были свидетелями того, как сотрудники полиции на протяжении последних нескольких дней уволакивали гражданских активистов, просто наблюдавших на происходящим со стороны, а также аккредитованных журналистов и случайных прохожих.

МВД пошло еще дальше, заявив, что во время демонстраций 12 июня вообще никого не задерживали.

«Профилактическая беседа проводилась там же на улице, никого не забирали в автозаки, – приводит Zakon.kz слова председателя Комитета административной полиции МВД РК Максата Байболова. – Никого не задерживали».

Но, как видно на опубликованной выше фотографии, снятой 12 июня, это чистой воды ложь.

Жесткая позиция Казахстана по отношению к любого рода антиправительственным акциям не осталась незамеченной международными организациями. Глава офиса ООН по правам человека в Центральной Азии Ришард Коменда назвал отказ властей позволить провести мирные протесты «крайне прискорбным».

«Свобода выражения мнений и свобода мирных собраний являются столпами успешного и динамичного общества. Любая попытка ограничить их без необходимости и без надлежащего обоснования создает риски для стабильности и социальной сплоченности», – сказал он.

По словам Коменды, его организацию проинформировали «о многочисленных ускоренных судебных разбирательствах, проводившихся в помещениях полицейских участков, проходивших ночью и во многих случаях без участия адвокатов».

Власти оправдывают свое безапелляционное отношение законом, согласно которому участие в несанкционированных акциях является административным нарушением. Не исключено и уголовное преследование, т.к. власти стремятся выставить участников протестов сторонниками Демократического выбора Казахстана (ДВК) – запрещенного политического объединения, созданного живущим в эмиграции врагом казахстанских властей Мухтаром Аблязовым, не скрывающим свое желание добиться смещения нынешнего режима.

Однако неизвестно, какая часть граждан приходит на акции протеста из-за Аблязова, а какая – просто чтобы выразить свое недовольство существующим порядком. Все оппозиционные партии лишили регистрации или объявили вне закона, что ограничило возможности людей выражать свою позицию по поводу политики властей. Журналистам, как правило, не удается пообщаться с участниками демонстраций относительно их политических взглядов, т.к. полицейские хватают их в течение нескольких секунд после появления на месте акций.

На нескольких акциях протеста, где присутствовали корреспонденты Eurasianet.org, практически все демонстранты вели себя мирно, а в руках у них были разве что только маленькие флажки и надувные шарики.

Однако 12 июня Генпрокуратура опубликовала в YouTube видео, пытаясь представить прошедшие в последние дни демонстрации как по большей части насильственные акции. В этом видео, с определенным образом нарезанными кадрами, сопровождаемыми драматичной музыкой и пометкой «без комментариев», комментатор призывает зрителей «обратить внимание на бросающихся камнями провокаторов». При этом не уточняется где, когда и при каких обстоятельствах были сняты эти кадры.