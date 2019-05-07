Казахстан: власти зарегистрировали оппозиционного кандидата, но арестовывают продемократических активистов

Впервые за 14 лет власти Казахстана позволили критику правительства баллотироваться в президенты.

Центральная избирательная комиссия 6 мая зарегистрировала Амиржана Косанова (также известного как Коссан) в качестве кандидата на досрочных выборах, назначенных на 9 июня.

У Косанова нет реальных шансов одержать верх над и.о. президента Касым-Жомартом Токаевым, чья решительная победа на жестко контролируемых властями выборах предрешена.

Голосование призвано придать Токаеву легитимности в качестве нового президента Казахстана. Процесс перехода власти проходит под чутким надзором Нурсултана Назарбаева, ушедшего в отставку в марте, но все еще обладающего значительными полномочиями и держащего в руках реальную власть.

Однако присутствие Косанова в избирательном бюллетене является определенным отходом от сложившегося в последние годы сценария: на двух предыдущих президентских выборах Назарбаев одерживал сокрушительные победы над ряжеными претендентами, присутствие которых придавало демократический вид по существу недемократическому процессу.

В 2011 году один такой претендент, Мэлс Елеусизов, даже не скрывал своей роли, признавшись в том, что проголосовал за Назарбаева, который победил на тех выборах с 96% голосов. В 2015 году Назарбаев получил 98%. Последний раз он сталкивался с реальным кандидатом от оппозиции в 2005 году.

«Сегодня зарегистрировался не я, а все люди, которые мечтали о справедливости и правде, свободе и национальном духе, и поддерживали меня», – написал Косанов в Facebook, опубликовав свою фотографию с удостоверением кандидата в руках.

Он был номинирован движением «Судьба нации», борющимся за казахские языковые и культурные права.

Остальные пять кандидатов, формально бросивших вызов Токаеву, не известны своей критикой властей.

Среди них Дания Еспаева от проправительственной партии «Ак жол», первая женщина-кандидат в президенты Казахстана. Она вызвала насмешки, заявив, что считает, что лидером должен быть мужчина.

Независимым кандидатам баллотироваться запрещено, а легально действующих оппозиционных партий, которые могли бы выдвинуть своих кандидатов, в Казахстане нет. Политическое объединение Косанова – созданный в прошлом году Форум «Яна Казахстан» – не имеет права выдвинуть кандидата, поскольку официально не зарегистрировано.

Косанов – известный критик властей, занимающийся оппозиционной деятельностью уже примерно два десятилетия. Но некоторые обозреватели выдвинули предположение, что власти, возможно, перетянули его и его движение на свою сторону, или что, как минимум, Косанов и «Яна Казахстан» занимаются самоцензурой и сдерживают критику.

Все станет яснее после начала избирательной кампании 13 мая, через два дня после завершения процесса регистрации кандидатов. Комментаторы будут следить, сбавит ли Косанов градус критики в адрес властей.

За отставкой Назарбаева и назначением внеочередных выборов последовали протесты в поддержку демократии. Приблизительно 80 человек были арестованы на демонстрациях 1 мая, и как минимум 10 из них приговорили к небольшим срокам тюремного заключение. Новые акции протеста запланированы на 9 мая.

Двоих активистов, приговоренных к 10 суткам тюрьмы за то, что во время марафона в Алматы держали плакат с призывом провести демократические выборы, освободили 5 мая, за день до истечения срока.

Скорее всего, это было сделано для того, чтобы не дать их сторонникам устроить им триумф у ворот тюрьмы.

Другого активиста приговорили к штрафу за плакат с цитатой из конституции.

А 6 мая полиция в Уральске и вовсе предприняла сюррелистичный шаг, задержав человека, державшего в руке чистый лист бумаги, показав тем самым, что власти намерены подавлять любые проявления продемократического активизма перед выборами. Арестованного отпустили без предъявления обвинений.