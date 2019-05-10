Казахстан: власти не дают демонстрантам собраться, многие веб-сайты недоступны

К 9 мая казахская полиция подготовилась хорошо: в некоторых случаях манифестантов задерживали еще до того, как они успевали выйти из дома.

Также большую часть дня были недоступны многие социальные сети и независимые новостные сайты. Сайт казахстанского Международного бюро по правам человека и соблюдению законности тоже оказался заблокированным.

Нескольких манифестантов, добравшихся до парка в Алматы, тут же арестовали. Журналистам не давали работать: например, люди с зонтиками мешали репортеру РСЕ/РС вести съемку.

Аресты прошли по всей стране. Согласно подсчету Айны Шорманбаевой, президента правозащитной НКО «Международная правовая инициатива», девять человек были арестованы в Алматы и трое в Нур-Султане. Также она сообщила об арестах в Актау, Актобе, Атырау и Уральске.

Протестные настроения в Казахстане значительно возросли с приходом к власти и.о. президента Касым-Жомарта Токаева после неожиданной отставки Нурсултана Назарбаева. Однако Назарбаев, стоявший во главе страны почти 30 лет, по-прежнему обладает огромной властью.

В рамках процесса передачи власти, который, похоже, был заранее и тщательно срежиссирован, Токаев назначил досрочные выборы на июнь 2019 года. Ни одни из проводившихся в Казахстане выборов не были признаны свободными и справедливыми заслуживающими доверия наблюдателями, и нет никаких оснований ожидать, что назначенное на 9 июня голосование будет чем-то отличаться от прежних. В 2015 году Назарбаев получил почти 98 процентов голосов избирателей.

К проведению митингов 9 мая якобы призвал беглый экс-банкир и враг режима Мухтар Аблязов, давно проживающий в Европе. Но насколько значительным является его влияние, неясно. Многие протестующие отмечали, что просто недовольны тем, что их мнение не учитывается в столь важном для страны вопросе.

Пока одни полицейские в Алматы ходили по домам, записывая личные данные граждан, включая их место работы, должность и номера мобильных телефонов, тучи сотрудников полицейского спецназа сидели на центральных площадях и в парках, готовясь задержать любых отважившихся выйти из дома демонстрантов.

В частности утром был задержан репортер независимого интернет-журнала Vlast.kz Данияр Молдабеков. Его доставили в полицейский участок, но через час отпустили.

Большинство казахстанских СМИ предпочитают не освещать даже минимально критичные по отношению к властям материалы, например, протесты. Eurasianet.org показали фотографию сообщения, якобы отправленного редактором Informburo.kz сотрудникам издания, в котором написано: «В течение следующих четырех дней на сайте не должно быть никаких [сообщений о] демонстрациях, арестах и попытках сорвать празднование радостного дня!»

Но дискуссии о переходе власти и продолжающихся репрессиях активно ведутся в социальных сетях. Политически активные граждане часто используют VPN, чтобы получить доступ к заблокированным сайтам.

Некоторые выставляют свои фотографии с чистыми листами бумаги или даже воображаемыми плакатами, таким образом издеваясь над сотрудниками полиции, ранее на этой неделе задержавшими в Уральске 24-летнего Аслана Сагутдинова за то, что тот держал в руках чистый лист бумаги.

К обеду на площадях в центре Алматы осталось мало признаков протеста. Люди гуляли с детьми, возлагали цветы к памятникам, слушали концерты и ели мороженое.

Амиржан Косанов, единственный кандидат от оппозиции, получивший возможность принять участие в предстоящих президентских выборах, высказался в поддержку свободных СМИ и протестующих.

«День победы над фашизмом превратился в День победы абсурда над здравым смыслом и конституционными правами граждан», – написал он в Facebook.