Казахстан: Власти принимают меры по популяризации казахского языка

Казахстан внес поправки в законодательство, касающееся вопросов миграции и натурализации: согласно новым правилам, одним из условий получения гражданства являются успешно пройденные экзамены на знание истории и государственного языка. Эти изменения являются частью более широких усилий властей по популяризации казахского языка.

Президент Касым-Жомарт Токаев одобрил поправки в мае. Теперь любой, кто желает стать гражданином Казахстана, должен будет продемонстрировать владение казахским языком, а также знание основ истории и конституции страны. В поправках также указаны критерии, по которым человеку может быть отказано в получении гражданства. Кроме того, новые правила запрещают иметь двойное гражданство и предусматривают лишение статуса гражданина за сокрытие информации о втором гражданстве.

Официальные лица, в том числе пресс-секретарь Министерства внутренних дел Шынгыс Алекешев, утверждают, что поправки будут способствовать быстрой интеграции приезжих в казахстанское общество. «Знание языка необходимо», – сказал Алекешев журналистам, добавив, что поправки соответствуют общепринятой международной практике. По его словам, подобные требования предъявляются в таких странах, как Германия, Канада и Турция.

Эти изменения хоть и носят практический характер, но осуществляются в несколько напряженном геополитическом контексте. После развала Советского союза российские политические лидеры и интеллигенция в разное время выдвигали территориальные претензии к Казахстану или ставили под сомнение легитимность казахской государственности. Опасения по поводу планов Москвы только усилились после неспровоцированного нападения России на Украину в 2022 году. Учитывая это, поправки к закону о гражданстве можно рассматривать как попытку укрепить суверенитет Казахстана против возможных посягательств со стороны северного соседа.

Неудивительно, что некоторые российские блогеры осудили поправки, охарактеризовав их как проявление антирусского национализма. На что казахские комментаторы отвечают, что в самой России уже давно существуют аналогичные требования для получения российского гражданства.

«Логика подсказывает, что “страшные националистические истории” о Казахстане создаются исключительно для внутреннего потребления в самой России – то есть для тамошнего обывателя, – написал в ответ на претензии российской стороны один из аналитиков Антон Яровой в комментарии, опубликованном новостным сайтом 365info.kz. – Отметим, что подобная повестка в принципе типична для воюющего государства: когда атмосферу постоянно нагнетают, записывая во враги чуть ли не всех подряд по старому принципу “кто не с нами, тот против нас”».

С момента обретения независимости демографическая структура Казахстана претерпела значительные изменения. Если в 1991 году казахи являлись меньшинством в собственном государстве, то сейчас, согласно официальной государственной статистике, они составляют 70 процентов населения страны, численность которого оценивается более чем в 20 миллионов человек. Около 80 процентов граждан старше пяти лет могут хотя бы немного изъясняться по-казахски.

Тем не менее русский язык все еще играет важную роль в повседневной жизни многих казахстанцев, особенно в городах, где нередко можно прожить, совсем не зная казахского языка. Русский язык остается основным средством общения в деловых кругах и в государственных учреждениях.

В конце 2023 года власти приняли меры по исправлению ситуации, утвердив Концепцию развития языковой политики на 2023-2029 годы. Концепция направлена на значительное расширение использования казахского языка в повседневном общении. Кроме того, рассматриваемые сенатом Казахстана поправки в закон, регулирующий деятельность СМИ, содержат положение, согласно которому с 2025 года не менее 55 процентов контента на телевидении и радио в Казахстане должно быть на казахском языке. Согласно законопроекту, в 2027 году этот показатель увеличится до 60 процентов. Вся маркировка товаров уже наносится на казахском языке.

Согласно концепции, в северных регионах страны преобладает использование русского языка, в то время как в западных и южных регионах предпочтение отдается казахскому.

То, что значительная часть этнических казахов не владеет языком титульной нации, досталось в наследство от Советского союза. «У русского языка гораздо более широкая география использования – это не только Казахстан, но и все постсоветское пространство, да и вообще русскоязычные люди живут во всех уголках мира», – сказал Eurasianet.org Арман Байгожин, владелец алматинской кофейни, который является одним из таких носителей русского языка.

По словам некоторых этнических казахов, говорящих исключительно на русском языке, они подвергаются нападкам, когда не могут перейти на казахский. Выражение «Qazaqsha soyle» («Говори по-казахски») теперь зачастую можно услышать в Алматы на улицах, в супермаркетах или в общественном транспорте. Оно также стало популярным интернет-мемом. Один из таких мемов изображает человека в лодке посреди моря, который, пытаясь спасти утопающего, обращается к нему по-русски: «Дай руку». На что тот гневно отвечает: «Qazaqsha soyle!»