Казахстан: внук Назарбаева жалуется на бюрократию в странном посте в Facebook

Предположительно, у внука самого могущественного человека в Казахстане должны быть более подходящие чем Facebook места, где можно было бы пожаловаться на проблемы с бюрократией.

Но 28-летний Айсултан Назарбаев, сын старшей дочери президента Нурсултана Назарбаева, удивил всех своей странной тирадой в интернете. Кое у кого даже возникли вопросы о его эмоциональном здоровье.

В опубликованном 23 января посте в Facebook он упомянул о возвращении домой, «вырвавшись из заключения в частной российской тюрьме». При этом он никак не объяснил, что это за учреждение, почему он там оказался и кто его туда отправил. Он лишь сказал, что «вернулся домой без своих документов – всё было украдено и уничтожено» и что «туда меня поместили «доброжелатели» из числа близких людей, которым я должен был доверять».

Судя по всему, вернувшись в Казахстан молодой отпрыск семьи Назарбаевых решил восстановить свои документы. Жителям Казахстана, которым приходилось проделывать подобное, хорошо известно, каким адом кромешным могут обернуться попытки оформить бумаги через печально известные центры обслуживания населения (ЦОН). Айсултан решил не пользоваться связями и сделать все самостоятельно, что, по всей видимости, обернулось для него кучей проблем.

«Это просто ад, что творится в наших госорганах. Меня отправляли из одного госучреждения в другое. … И в каждом не знали, что делать в моей ситуации», – написал он.

Он обвинил в своих проблемах МВД и миграционную службу, а затем добавил, что хотя ему стыдно обращаться к деду, но другого выхода нет.

Обычно тема президентской семьи закрыта для обсуждений и освещения в СМИ, но люди все равно начали шептаться об Айсултане, мать которого, Дарига Назарбаева, занимает высокий пост в сенате и даже иногда упоминается в разговорах о преемнике президента.

Особо привлекло внимание общественности появление Айсултана в общественном поле в декабре (до этого в течение года о нем ничего не было слышно). Тогда от тоже через Facebook сообщил о выходе на свободу благодаря помощи российских правоохранителей. Что конкретно он имел в виду и где он находился все это время, остается загадкой, но у любителей почесать языки есть версии.

В видео, опубликованном в сентябре 2018 года на оппозиционном YouTube-канале БАСЕ, созданном активистами в изгнании Айдосом и Натальей Садыковыми, утверждалось, что после личного вмешательства президента Назарбаева Айсултана отправили в рехаб для наркозависимых в Швейцарии.

Проверить это утверждение в независимом порядке не представляется возможным, а сам Айсултан никак его не прокомментировал. Но в сентябре 2017 года он признался в Facebook, что в прошлом баловался наркотиками, и поблагодарил деда за помощь в избавлении от этой зависимости. После этого Айсултан испарился.

Внук и раньше доставлял президенту Назарбаеву политические головные боли своими высказываниями в социальных сетях. В начале 2017-го Айсултан обвинил людей из близкого окружения деда – миллиардера Булата Утемуратова, посла в РФ Имангали Тасмагамбетова, председателя Нацбанка Данияра Акишева и занимавшего тогда пост руководителя администрации президента Адильбека Джаксыбекова – в коррупции.

Члены оппозиции в изгнании с радостью воспользовались возможностью это обсудить.

«Терпение [президента] лопнуло. … Назарбаев категорически запретил своему внуку заниматься политикой, и приказал не появляться в социальных сетях и СМИ», – утверждает комментатор в видео на канале БАСЕ.