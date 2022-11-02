Казахстан: война в Украине подвигает русскоязычных учить казахский язык

Отец Яков самостоятельно изучает казахский язык, читая на нем псалмы и другие стихи из Библии. (Фото: Данияр Молдабеков)

Во время службы в Вознесенском кафедральном соборе Алматы раздаются хоровые церковные песнопения. «Господи, помилуй», – поет протяжно хор на проторусском языке, который до сих пор используется в православной церкви.

По окончании службы прихожане общаются между собой, как всегда, на русском языке, на котором почти повсеместно говорят славянские общины в городах Казахстана. Но если 36-летний отец Яков Воронстов добьется своего, ситуация может измениться.

Как и многие носители русского языка в Казахстане, отец Яков изучал казахский язык в школе и университете, хотя в целом процесс носил эпизодический характер, поскольку он считал, что вероятность использования языка в повседневной жизни невелика. Все изменилось 24 февраля – в день, когда Россия вторглась в Украину.

«24 февраля стало сильным ударом. Как русский, как человек, хорошо знающий русскую литературу, и как тот, кто четыре года преподавал русскую философию в семинарии, я прекрасно осознавал опасность философских мифов и имперских фантазий, – сказал он Eurasianet.org. – Это чудовище жило где-то глубоко в русском мировоззрении. И вот оно обретало форму. И я увидел в этом угрозу для себя и своей родины – Казахстана».

Отец Яков отметил, что война не убила в нем любовь к классикам русской литературы, но он решил отказаться от всего, что несет в себе отпечаток шовинизма и милитаризма.

«Я казахстанец и буду говорить по-казахски», – сказал он корреспонденту Eurasianet.org за чашкой кофе в кафе неподалеку от Вознесенского собора.

Сейчас отец Яков размещает в Facebook библейские цитаты на казахском языке. Он самостоятельно изучает язык, читая на нем псалмы и другие стихи из Библии.

Однако для того чтобы казахский язык занял более прочные позиции по всей стране, придется пройти нелегкий путь.

В ходе опроса 1600 человек, проведенного в 2020 году Фондом Фридриха Эберта-Штифтунга (исследовательской организацией, финансируемой правительством Германии), 35,1 процента респондентов указали, что дома они говорят на казахском языке. Целых 30,5 процента заявили, что говорят на русском, а 25,8 процента – что используют оба языка.

В результате войны в Украине картина значительно изменилась. С начала российского вторжения созданная в Instagram страница под названием Qazaq Grammar, цель которой популяризовать казахский язык и культуру, пополнилась 5 тысячами новых подписчиков.

«Когда началось вторжение России [в Украину], начал замечать различные посты, твиты, сторизы нашей молодежи о том, что они с этого момента начинают писать, говорить только на казахском, либо учить его, – рассказал новостному агентству «Медиазона» один из создателей Qazaq Grammar Нурсултан Багидолла. – Поначалу мне было как-то досадно и обидно, что причиной интереса к казахскому становится война. Но глядя на нынешнюю ситуацию, хочется сказать и на это шүкір. Война оказала отрезвляющее действие на национальное самосознание казахов, казахстанцев».

В наши дни многие жизненные решения принимаются под влиянием войны России в Украине.

Алексей Скалозубов, этнический русский и уроженец преимущественно русскоязычной Акмолинской области, в самом начале вторжения снял и загрузил видеообращение.

«Меня зовут Алексей, – говорит в видео Скалозубов, который переехал в Алматы в 2019 году. – Моя родина – Казахстан. Я русский и против российской военной агрессии. [...] Я обращаюсь ко всем русским Казахстана и мира: не молчите, заявите о своей позиции».

В беседе с Eurasianet.org Скалозубов отметил, что считал важным высказаться, чтобы не оставлять никаких сомнений по поводу того, на чьей стороне находятся такие граждане, как он.

«У казахов возникали логичные вопросы: “О чем думают наши русские? Если они ничего не говорят, то почему? Если завтра придет Россия, чтобы отобрать северный Казахстан, чью сторону они займут?”, – сказал Скалозубов. – Я думаю, что мы, [этнические] русские, граждане Казахстана, должны больше говорить об этом. Что если придет война, наша родина – Казахстан, и мы всегда будем за Казахстан».

Извлекая максимальную пользу от возросшей известности, полученной благодаря видеообращению и деятельности по сбору средств в поддержку украинцев, Скалозубов сосредоточился на давно вынашиваемой идее основательно выучить казахский язык. Когда он только переехал в Алматы, он пробовал посещать индивидуальные занятия, но отсутствие практики в реальной жизни отбило желание. Сейчас он решил попробовать еще раз.

«Я спросил подругу, которая хорошо говорит по-казахски, не поможет ли она создать разговорный клуб казахского языка. Она согласилась. Я написал в Twitter, что создаю клуб. Твит стал вирусным. Я думал, что запишутся максимум человек 20, но вместо этого набралось 300», – сказал он.

Эта идея нашла настолько сильный отклик, что то, что задумывалось как отдельная группа, превратилось в целое объединение под названием «Батыл бол», что в переводе с казахского означает «будь смелее». Среди посетителей имеются как казахстанцы, не являющиеся этническими казахами, так и русскоязычные казахи, плохо владеющие родным языком.

«Помню, был один день, когда пришли одни русские», – сказал Скалозубов.

Алексей Скалозубов проводит занятие в «Батыл бол».

По словам Скалозубова, многие из тех, кто занимается в клубе, – россияне, которые бежали в Казахстан сразу после начала войны и после частичной мобилизации, объявленной президентом Владимиром Путиным в сентябре.

«Некоторое время россияне составляли около 30 процентов от общего числа новичков. Сейчас почти все наши новички – россияне. Например, на последнем занятии четверо были местными жителями, а остальные 10 – россиянами», – сказал он.

Аскар родом из Дагестана, но несколько лет назад переехал в Москву. Он был среди большого числа российских граждан, покинувших свою страну из-за войны. К моменту разговора с Eurasianet.org он уже побывал на двух занятиях в «Батыл бол».

«Мне кажется важным знать язык страны, в которой ты находишься. Это знак уважения к людям, которые приютили тебя в трудной ситуации, – сказал Eurasianet.org Аскар. – Не знаю, насколько хорошо я выучу казахский язык, [...], но главное – хотя бы уметь здороваться и общаться с людьми. Это важно с моральной точки зрения».

Однако проявления культурной и языковой солидарности с казахским народом, а также протест против войны в Украине, стали предметом споров в сети.

По словам отца Якова, когда он выразил в социальных сетях свое несогласие с действиями России, его оппоненты заявили, что он «предал “русский мир”». Но священнослужитель говорит, что это его не смущает.

«В последнее время количество моих подписчиков на Facebook возросло, и большинство из них – местные жители, – сказал он. – Раньше часть из них были европейцы или местные русские, а сейчас я все чаще общаюсь с казахстанским сегментом».