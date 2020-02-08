Казахстан: восемь человек погибли в межэтнических столкновениях

По данным казахстанских властей, как минимум восемь человек погибли прошлой ночью во время беспорядков на межнациональной почве в селении неподалеку от границы с Кыргызстаном.

По сообщениям СМИ со ссылкой на местных жителей, у нападавших было огнестрельное оружие, а в селении Масанчи было сожжено много домов. Столкновения начались вечером 7 февраля.

Судя по всему, полиция в течение нескольких часов не вмешалась в конфликт, разгоревшийся в приграничном селении, расположенном в 120 километрах к юго-востоку от Алматы.

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил по телевидению с экстренным обращением к народу, призвав к национальному единству и пообещав, что после проведения полного расследования виновные будут наказаны.

«В связи с этим поручаю … создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе под председательством заместителя премьер-министра Сапарбаева Бердибека Машбековича», – сказал Токаев.

Хотя власти не говорят об этом прямо, по всей видимости, в конфликт были вовлечены этнические казахи и дунгане. Последние являются исповедующей ислам этнической группой с китайскими корнями, представители которой в большом количестве проживают на юго-востоке Казахстана. В одном лишь селении Масанчи живут 7 тыс. дунган.

Как заявил 8 февраля глава МВД Ерлан Тургумбаев, в беспорядках приняли участие порядка 70 человек. Более 40 человек получили ранения. Но, судя по масштабам инцидента, эти цифры, возможно, являются заниженными.

«Провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее на видео, через мессенджеры и социальные сети они призывали граждан к противозаконным действиям. Хулиганы применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Семь человек были задержаны, было изъято два охотничьих ружья», – сказал Тургумбаев.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев призвал людей воздержаться от распространения недостоверной информации, которая может еще больше дестабилизировать ситуацию.

«Будьте осторожны, когда рассылаете видео или аудио. Ваши сообщения могут привести к трагедии, как это случилось сегодня из-за сообщений в мессенджерах. Произошла трагедия, бытовой конфликт перевели в межэтническую плоскость», – сказал он.

Журналист Радио «Азаттык», казахской службы РСЕ/РС, побывавший 8 февраля на месте происшествия, обойдя выставленные властями КПП, сообщил о масштабных разрушениях. Подожженные предыдущей ночью дома, магазины и кафе все еще дымились, пожарные продолжали бороться с огнем.

Радио «Азаттык» сообщило со ссылкой на местных жителей, что волнения охватили пять селений, и что сотни людей съехались издалека, чтобы принять участие в беспорядках.

Если властям и известны причины и зачинщики конфликта, они ничего не сообщали об этом по состоянию на середину дня 8 февраля.

Комментируя ситуацию, политический активист Галым Агелеуов написал в Twitter, что произошедшее, судя по всему, обнажило линии разлома в казахском обществе и что власти не способны справиться с первопричинами инцидента.

«Любая стычка может перерасти в межэтнический конфликт, люди делятся и поддерживают свою этническую группу. [Ассамблея народа Казахстана] давно превратилась в номенклатуру, оторванную от нужд этносов», – написал он, имея в виду координируемую властями структуру, призванную стимулировать межэтническую гармонию.