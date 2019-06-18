Казахстан: врачи говорят, что сиюминутные решения — не панацея от низких зарплат

Преподаватели Казахского национального медицинского университета в Алматы всегда были честны с первокурсниками.

«Вы должны серьезно задуматься о нелегком жизненном пути, на который вступаете, потому что жизнь врача — не всегда только победы, радости и удачи», — сказал будущим студентам несколько лет назад покойный ректор университета Айкан Аканов.

Врачам повсеместно приходится нелегко, но особенно плохо дела обстоят в Казахстане, где, по мнению критиков правительства, власти так и не смогли воспользоваться огромными нефтяными богатствами для улучшения базового медицинского обслуживания населения.

Получение медицинского диплома занимает около семи лет.

В самые тяжелые моменты своей жизни уроженка Талдыкоргана, выпускница КНМУ Айгерим Жакашева, которая работает врачом в алматинской поликлинике, задумывается, не был ли весь пройденный с таким трудом путь пустой тратой времени.

Ее месячная зарплата составляет 200 долларов США «чистыми». В случае выполнения дополнительных обязанностей, она может заработать до 300 долларов.

Айгерим Жакашева

«Когда узнаешь, что неквалифицированные работники, такие как водители и охранники, зарабатывают гораздо больше тебя, чувствуешь себя действительно ужасно», — сказала Жакашева, которой сейчас немного за тридцать, Eurasianet.org.

Бросить работу ей мешает то удовольствие, которое она получает, возвращая людям радость жизни.

Согласно данным правительства, среднемесячная заработная плата медицинских работников в Казахстане — около 320 долларов. Это ниже средней заработной платы по стране, которая составляет 420 долларов.

Это на руку настроенным против властей политикам и активистам, которые не первый год утверждают, что власти разбазаривают деньги или теряют их вследствие коррупции, в то время как все тяготы ложатся на плечи обычных людей.

Низкая оплата труда врачей — наследие советских времен, когда профессии врача и преподавателя были одними из самых низкооплачиваемых. Такое положение дел сохраняется во многих странах Центральной Азии.

Базовое здравоохранение в значительной степени финансируется государством. Но даже при этом пациентам все еще приходится платить за немалую часть предоставляемых им медицинских услуг и препаратов.

Это подтверждает доклад Организации экономического сотрудничества и развития за 2018 год.

«В то время как в странах ОЭСР домохозяйства оплачивают из своего кармана в среднем 40 процентов стоимости лекарственных препаратов, в Казахстане этот показатель составляет 84 процента», — говорится в докладе.

По словам Жакашевой, зачастую одним из способов дополнительного заработка для врачей является сотрудничество с фармацевтическими компаниями. Медики получают комиссионное вознаграждение за назначение определенных препаратов

Впервые эта практика стала применяться в 1990-х годах, когда на доселе неосвоенные рынки здравоохранения стран бывшего Советского Союза потоком хлынули лекарственные препараты. Критики утверждают, что в результате врачи нередко выписывают дорогостоящие и неэффективные лекарства.

Жакашева добилась, чтобы поликлиника, в которой она работает, выписывала только доступные и недорогие препараты.

Время от времени к этой проблеме привлекают внимание публичные скандалы. Два года назад общественный резонанс вызвала видеозапись, на которой главный врач алматинской больницы Ануар Аманов проводит инструктаж своих подчиненных и говорит им, что они должны направлять пациентов на максимально возможное количество платных процедур.

«Крутите больных!» — слышен его голос.

В результате разразившегося скандала Аманов был уволен. После обрушившегося на него потока критики и оскорблений он уехал в Европу для дальнейшего обучения.

А есть еще и взятки.

В марте главный врач клиники в Алматы Нурлан Турдалин был арестован по подозрению в получении взятки в размере 3500 долларов. По словам сотрудников антикоррупционной службы, Турдалин позволял вести в здании больницы предпринимательскую деятельность и получал откаты за покровительство, компаниям во время проведения государственных тендеров.

Это традиционная, прямая коррупция, но реальность такова, что почти все врачи получают неофициальные платежи. Для пациентов в больнице является нормой «благодарить» медицинский персонал за помощь, зачастую еще до фактического оказания этой помощи.

Уроженец Алматы Нурлан Сулейменов недавно стал отцом. В день родов, во время размещения своей жены в родильном отделении больницы он заплатил персоналу 400 долларов, чтобы обеспечить ей должный уход.

«Если пациенты рассчитывают на оказание бесплатных услуг, на которые они имеют право, они должны понимать, что их врач осмотрит в последнюю очередь», — сказал Сулейменов.

По словам Сулейменова, если раньше было достаточно отблагодарить врачей коробкой конфет или бутылкой шампанского, то сейчас значение имеют только деньги.

Однако Жакашева считает, что те, кто жалуется на врачей, не осознают в полной мере, насколько тяжелой может быть их работа.

«Ежедневно я осматриваю около 50–60 человек. У каждого есть проблемы. Вечером я возвращаюсь домой без задних ног. У меня даже нет сил на разговоры с кем-то», — сказала она.

Мечта Жакашевой — купить двухкомнатную квартиру в рамках ипотечной программы, субсидируемой государством. Но она сомневается, что нынешний доход позволит ей сделать это в ближайшее время. Сейчас она вынуждена жить со своими родственниками. Ее зарплата даже не покрывает расходов на проживание.

«Мне поступило предложение о работе с достойными условиями от фармацевтической компании. Но я не могу оставить работу, которую люблю», — сказала она, добавив, что многие ее коллеги не смогли устоять перед подобными предложениями.

Власти знают, насколько сложен этот вопрос, и прилагают усилия, якобы направленные на его решение. Ранее в этом году стало известно, что с 1 июля зарплата врачей повысится на 30 процентов.

Вскоре после объявления о президентских выборах, назначенных на 9 июня, было решено перенести это повышение на 1 июня. Президент Касым-Жомарт Токаев, который без труда победил на выборах благодаря работе стоящего за ним государственного аппарата, стремится погасить нарастающее в обществе недовольство по поводу социальных проблем.

Но Меруерт Махмутова, директор алматинского Центра анализа общественных проблем, оценивает значимость этих предвыборных решений скептически.

«Это предвыборный ход. Но с помощью него не решить проблемы врачей. Если сейчас Токаев аннулирует все их долги, как он это сделал с Национальной гвардией, или повысит их зарплаты до 320 000 тенге [830 долларов], как он это сделал с полицией, то это будут реальные изменения», — сказала Махмутова незадолго до выборов.

Есть и истории казахских врачей со счастливым концом. Однако они, как правило, о тех, кто рискнул уйти в частный сектор.

Айгерим Телебарисова безрадостно работала за небольшую плату дерматологом в частной клинике в Алматы. Вместе с тремя другими врачами она создала центр медицинской косметологии в деловом районе Нурлы-Тау.

Телебарисова уклонилась от ответа на вопрос о своих доходах, но, по ее словам, у нее все хорошо.

«Если вы врач, вы должны выбирать между своей профессией и высокой зарплатой. Или нужно рассчитывать на помощь властей, — сказала Телебарисова. — И так уже довольно давно. Надо просто думать иначе».