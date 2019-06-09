Казахстан: выборы омрачены массовыми задержаниями

Полицейские волокут одного из участников демонстрации в Алматы. (Все фото Даниля Усманова)

С самого начала было понятно, что президентские выборы в Казахстане вряд ли станут мастер-классом по демократии. Но массовые задержания мирных демонстрантов, в том числе нескольких журналистов, с применением грубой силы еще больше запятнали и без того часто подвергавшийся критике процесс.

В Алматы множество сотрудников полиции с утра дежурили на площади Астаны, чтобы не дать провести антиправительственный митинг, объявленный ранее в социальных сетях. Когда люди начали прибывать в назначенное на полдень время, сотрудники быстро и грубо утаскивали их в полицейские автобусы.

Наиболее активные участники митинга скандировали «Бойкот» в знак осуждения выборов, целью которых, по их мнению, было придание видимости законности передаче президентского кресла Касым-Жомарту Токаеву. Нурсултан Назарбаев, объявивший в марте об уходе с поста президента, лично выбрал Токаева своим преемником.

«Я против этого режима и против этих выборов… потому что не считаю их честными и настоящими выборами», – сказал Eurasianet.org на английском языке один молодой человек, принимавший участие в демонстрации. – Эти выборы – просто представление для людей [и] для других стран».

Токаев сказал, что его не беспокоят акции протеста и сообщения о получившем распространение среди его противников лозунге «Токаев – не мой президент».

«Это выбор людей. Если некоторые граждане скандируют такие лозунги – таков их выбор», – сказал он, отвечая на вопрос репортера Радио «Азаттык», казахской служба РСЕ/РС.

Но его невозмутимость, похоже, не успокоила сотрудников правоохранительных органов по всей стране.

По оценке присутствовавшего на площади Астаны корреспондента Eurasianet.org, были задержаны десятки, а, возможно, даже сотни манифестантов. Полицейские были одеты в полный комплект защитного снаряжения, включая нательные щитки, шлемы и щиты. Демонстранты, иногда державшие в руках маленькие голубые флаги Казахстана и цветы, которые они протягивали сотрудникам спецназа, вели себя мирно, хотя некоторые из них громко протестовали, когда сотрудники полиции нападали на них и тащили прочь.

По окончании длительных столкновений площадь Астаны была усеяна миниатюрными флагами и сдувшимися синими воздушными шарами, среди которых одиноко лежала туфелька на плоской подошве, принадлежавшая схваченной полицией участнице демонстрации.

На демонстрацию в поддержку демократии в столице страны Нур-Султане собралось несколько сотен человек. Акция проводилась у дворца молодежи «Жастар», расположенного примерно в шести километрах к северу от здания президентской администрации. При разгоне демонстрации столичные правоохранители проявили не меньшее рвение, чем их астанинские коллеги. На опубликованном в Twitter видео видны хорошо вооруженные отряды спецназа, сражающиеся с порой демонстрировавшей раздражение толпой.

Корреспондент радио «Азаттык» сообщил, что видел как с площади перед дворцом молодежи «Жастар» отъезжали 10 автобусов с людьми.

Судя по всему, сотрудникам полиции было велено не особо церемониться и с журналистами.

Среди множества задержанных в Алматы при освещении протестов представителей СМИ был корреспондент агентства «Франс-Пресс» и Eurasianet.org Крис Риклтон, а также видеограф «Франс-Пресс». На сделанном Риклтоном в полицейской микроавтобусе селфи видно, что у него под глазом огромная шишка.

«Синяк получен во время грубого ареста. Я упал на колено полицейского, преднамеренно меня не били. У меня отобрали аккредитацию», – написал Риклтон в Twitter из полицейской машины.

Риклтона отпустили через несколько часов.

Также полиция задержала корреспондента «Азаттык» Санию Тойкен, освещавшую акцию протеста у дворца «Жастар».

Между тем само голосование проходило без эксцессов. Избирательные участки открылись в 07:00 и должны были закрыться в 20:00.

По сообщениям, на избирательных участках в Нур-Султане были установлены телевизоры, на которых транслировался проходивший в Нью-Йорке боксерский матч за чемпионский титул в промежуточном весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и канадцем Стивом Роллсом. Головкин с легкостью одолел Роллса нокаутом в конце четвертого раунда.

Токаеву победа над шестью так называемыми конкурентами дается еще легче.

Среди его противников на выборах Дания Еспаева от проправительственной партии «Ак жол», Толеутай Рахимбеков от концентрирующейся на сельских вопросах политической партии «Ауыл», Жамбыл Ахметбеков от Коммунистической народной партии Казахстана, Садыбек Тугел от движения «Орлы Великой степи», а также бывший функционер правящей партии «Нур Отан» Амангельды Таспихов. Все они очень вяло участвовали в предвыборной кампании и не бросали вызова главному кандидату. И никто из них даже не делал вид, что у них есть шанс выиграть.

Единственным действительно оппозиционным кандидатом был Амиржан Косанов. В некоторых кругах его подвергли критике за согласие принять участие в выборах, придав им таким образом налет легитимности. Его предвыборная кампания не отличалась особой энергичностью и, естественно, располагала несравненно меньшими ресурсами, чем сплотившаяся за Токаевым государственная машина.

Токаев проголосовал на избирательном участке в здании государственного театра оперы и балета «Астана Опера» в Нур-Султане. Он назвал выборы историческим событием.

«Я считаю, что каждые выборы, особенно выборы президента, это не поле битвы и тем более не повод для конфронтации. Это соревнование программ и мнений», – сказал он, выйдя к журналистам после того, как отдал голос.