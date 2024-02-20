Казахстан выписал штраф всего на 780 тыс. долларов за гигантскую утечку метана

Природоохранные органы Казахстана оштрафовали нефтяную компанию на 780 тыс. долларов по факту горения скважины на протяжении значительной части прошлого года, вызвавшего один из крупнейших зарегистрированных случаев выброса метана в атмосферу.

Департамент экологии по Мангистауской области заявил 19 февраля, что по результатам внеплановой проверки в отношении ТОО «Бузачи нефть» было «выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по метану в 480 раз».

Тревогу по поводу утечки первой забила геоаналитическая компания Kayrros SAS, которая в июле 2023 года сообщила о полученных ею спутниковых снимкам, на которых виден шлейф метана, исходящий от нефтяного месторождения.

В «Бузачи нефть» тогда заявили информационному агентству Bloomberg, что «спутниковые снимки, скорее всего, [отобразили] потоки горячего водяного пара с минимальными следами парниковых газов».

Это объяснение было отвергнуто Kayrros SAS.

«Крайне маловероятно, что водяной пар можно было принять за метан на целом ряде снимков, полученными с двух гиперспектральных спутников, очень высокое спектральное разрешение которых не оставляет сомнений в природе наблюдаемого газа», – сказали Bloomberg в Kayrros SAS.

Также «Бузачи нефть» утверждала, что принимает меры по снижению выбросов метана.

«Во избежание несанкционированного выброса газов в районе скважины №303 компания регулярно запускает поток огня в облака, поднимающиеся из зоны активного горения», – утверждал в августе в письменном заявлении новостному изданию «Власть» Данияр Дуйсембаев, заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Бузачи нефть».

Данное заявление, в свою очередь, опровергли исследователи из Нидерландского института космических исследований SRON и Политехнического университета Валенсии.

«Относительно низкая интенсивность горения на Восточном Каратуруне указывает на то, что сгорает лишь небольшая часть выходящего газа», – заявили исследователи в статье, опубликованной на прошлой неделе.

Столь значительные выбросы метана вызывают тревогу, поскольку он оказывает гораздо более мощный парниковый эффект, чем углекислый газ.

Пожар, вызвавший утечку, возник на нефтяной скважине на месторождении Каратурун 9 июня 2023 года. Потушить его удалось только 25 декабря.

Департамент экологии по Мангистауской области заявил, что инициировал внеплановую проверку места происшествия лишь в январе 2024 года – через месяц после того, как пожар был потушен, и через шесть месяцев после того, как о проблеме сообщили как отечественные, так и международные СМИ.

Между тем новость о штрафе появилась всего через несколько дней после того, как Би-би-си опубликовал собственный материал об утечке метана, где говорится, что «согласно калькулятору эквивалента парниковых газов Агентства по охране окружающей среды США (US Environmental Protection Agency's Greenhouse Gas Equivalency Calculator), воздействие такой утечки на окружающую среду сопоставимо с воздействием от вождения более 717 тысяч бензиновых автомобилей в течение года».

В отчете Департамента экологии по Мангистауской области, среди прочего, уточняется, что «согласно выданному разрешению, бурение скважины должно было начаться в 2024 году, однако началось в мае 2023 года».

«По итогам проверки предприятию выдано предписание о необходимости разработки программы ремедиации по устранению причиненного экологического ущерба, а также соблюдению нормативов эмиссий в окружающую среду», – добавили в ведомстве.

Эти события лишь укрепили печальную репутацию региона Центральной Азии как одного из главных виновников кризиса парниковых газов.

В 2023 году газета The Guardian сообщила, ссылаясь на спутниковые данные (тоже, кстати, предоставленные Kayrros SAS), что в 2022 году утечки метана лишь на двух газовых месторождениях в Туркменистане способствовали глобальному потеплению больше, чем все выбросы углерода в Великобритании.

В попытке как-то противодействовать репутационному ущербу Туркменистан объявил на климатическом саммите COP-28 в Дубае, что подпишет Глобальную инициативу по метану – добровольное соглашение, которое обязывает подписантов сократить выбросы метана на 30 процентов к 2030 году.

Тем самым Туркменистан присоединился к еще одному новому подписанту инициативы – Казахстану.