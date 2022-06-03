Казахстан: в преддверии референдума степень информированности граждан остается низкой

В эти выходные граждане Казахстана придут на избирательные участки, чтобы выразить свое отношение к поправкам в конституцию, которые, как настаивают власти, гарантируют демократическое будущее для всех.

Для Ануарбека Токтасына, члена незарегистрированной Демократической партии, это будет просто повод выразить свое презрение к бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву, поскольку одна из поправок предусматривает лишение 81-летнего президента почетного звания Лидера нации и целого ряда правовых гарантий.

«Пришло время восстановить справедливость. Он погрузил страну в нищету. И за это мы воздаем ему такие почести?» – возмущенно сказал Eurasianet.org Токтасын.

Но Токтасын не вполне осведомлен по поводу остальных поправок в конституцию. И он не одинок.

Даже люди, которым поручено разъяснять населению суть референдума, признают, что большинство не знакомы с его целью, а некоторые продолжают недоумевать даже после объяснений.

«Возможно, для многих из вас будет сложно сразу увидеть разницу между старой и новой редакциями конституции», – сказал Ерлан Карин, специальный советник президента Касым-Жомарта Токаева, в посвященном референдуму видеоролике.

В попытке облегчить понимание Карин разбил вносимые поправки на пять блоков: сокращение сверхшироких президентских полномочий; перераспределение полномочий между ветвями власти; усиление роли парламента; расширение участия населения в управлении страной; усиление механизмов защиты прав граждан.

Всего предполагается внести 56 изменений в конституцию, впервые принятую в 1995 году. Реформы, по утверждению Карина, были разработаны ведущими учеными-правоведами, а вот широкая общественность в этом процессе не имела абсолютно никакого права голоса.

Более того, казахстанцам дали мало времени на обдумывание последствий того, за что они голосуют, не говоря уже о дебатах. О проведении референдума было объявлено лишь за месяц до назначенной даты – 5 июня.

Населению будет предложено ответить только положительно или отрицательно на весь блок вопросов, касающихся изменений.

«В этой путанице трудно разобраться даже экспертам, не говоря уже об обычных гражданах, которые не собираются в них вникать», – сказал Eurasianet.org политолог Досым Сатпаев.

По словам Сатпаева, властям и не нужно, чтобы люди вдавались в детали, поскольку этот референдум – всего лишь генеральная репетиция перед президентскими выборами в 2024 году.

Токаев, который почти наверняка выиграет эти выборы, сделал политические реформы неотъемлемой частью своего политического бренда в январе, когда страну потрясли ожесточенные беспорядки. Однако с идеей референдума он выступил только в начале мая, заявив, что на его проведение будет выделено 16,4 миллиарда тенге (40 миллионов долларов).

Если обычно референдумы вызывают споры между группами, выступающими за или против реформ, в данном случае агитация направлена в основном на информирование общественности о том, что голосование состоится. При этом агитационные материалы открыто призывают всех граждан одобрить эти предложения. Билборды, баннеры в интернете и СМС-сообщения содержат различные лозунги, в том числе «Построим новый Казахстан!» и «Голосуй за перемены!».

Чтобы убедиться, что информация доведена до как можно большего числа граждан, организаторы референдума приспособили под эти цели правительственный аккаунт в Telegram, который когда-то использовался для информирования общественности о ситуации с COVID-19.

Обещая полную перезагрузку системы управления страной, власти использует хорошо известные методы убеждения, чтобы провести это голосование. К процессу регулярно привлекаются благонадежные политологи и видные общественные деятели, которые выражают свою безоговорочную поддержку конституционных реформ, часто используя такие шаблонные фразы, как «предлагаемые поправки имеют историческое значение» или «без этих реформ у страны нет будущего».

Местные СМИ, большая часть которых выживает только благодаря субсидиям со стороны государства, пестрят статьями политологов, предпринимателей, ученых и деятелей культуры, доказывающих необходимость отказа от существующей неэффективной системы правления и построения нового общества. Общественные объединения и работников крупных отечественных компаний также вынуждают высказываться в поддержку референдума.

Почти не слышно голосов, выражающих несогласие. И уж точно не на государственном телевидении.

Основатель общественного антикоррупционного фонда «Транспаренси Казахстан» Виталий Воронов является одним из таких редких критиков. Обещанные реформы не приведут к реальным демократическим преобразованиям, сказал он в интервью обзорно-аналитическому журналу Exclusive.kz.

«Глотка свежего воздуха за исключением только некоторых положений, предложенных на голосование, я в этих изменениях не обнаружил – сказал он. – По сути, Республика Казахстан как была, так и остается суперпрезидентской республикой».

При отсутствии несогласных власти уже практически заявляют о своей скорой победе. Например, 23 мая Telegram-канал «Референдум» сообщил, что из 4 тысяч человек, опрошенных в ходе недавнего исследования, более 72 процентов поддержали конституционные реформы.

Это достаточно громкое заявление, учитывая, что даже государство признает низкий уровень осведомленности населения о сути реформ. Промо-ролики, подготовленные к телемарафону, который выйдет в эфир 3 июня на государственном информационном канале «Хабар», затрагивают именно этот аспект. В начале рекламного видео один из ведущих отвечает на звонок и слышит на другом конце линии голос, который спрашивает: «Вы можете объяснить, за что мы все голосуем?».

«Я не увидел никаких разумных объяснений или объективного обсуждения того, за что мы должны голосовать, не говоря уже о критике, – сказал Eurasianet.org специалист по маркетингу из Алматы Игорь Афанасьев. – Как всегда, назначенные для этой цели лидеры мнений просто скармливают нам инициативы нового президента, которому они сейчас служат».

По словам Афанасьева, он принципиально не будет голосовать. Но останется в меньшинстве.

Гульжан Алимбекова, директор Центра изучения общественного мнения (организации, которая проводит исследования по заказу правительства), прогнозирует высокую явку во многом благодаря оптимизму и вере в то, что реформы Токаева приведут к повышению уровня жизни. Тем не менее она признает, что многие люди, особенно живущие в отдаленных и сельских районах, не понимают сути происходящего из-за слабо организованной информационной кампании.

«Призывы голосовать поступают отовсюду, но четких разъяснений о характере реформ нет, – сказала Eurasianet.org Алимбекова. – Исходя из собственного опыта рядового гражданина, могу сказать, что такая информация мне недоступна. Меня никто никуда не приглашал. Никто не пытался связаться со мной».

Сатпаев настроен скептически. Он рассматривает референдум как символическую попытку убедить общественность, что демократические преобразования идут и что продвигаются они народом, а не марионеточным парламентом, как это бывало обычно. А на самом деле все это делается для укрепления авторитета Токаева.

«На референдуме люди будут голосовать не за поправки, а за действующего президента, – сказал он. – Это позволит властям увидеть реальную степень поддержки Токаева среди населения».