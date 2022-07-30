Казахстан: в связи с беспорядками «Кровавого января» осуждено более 700 человек

Согласно последним данным, опубликованным Генеральной прокуратурой, по обвинениям, связанным с кровопролитными беспорядками, охватившими Казахстан в январе, были осуждены более 700 человек.

Судебные процессы по столкновениям, в результате которых погибли 238 человек, ускоряются: власти стремятся закрыть уголовные дела, чтобы Казахстан мог отвлечься от воспоминаний о волнениях, получивших название «Кровавого января».

Данные, опубликованные прокуратурой, показывают, что всего за 10 дней 170 человек предстали перед судом и получили приговоры.

К настоящему времени по различным обвинениям — от участия в массовых беспорядках и грабежах до незаконного ношения оружия — были осуждены 717 человек, сообщила 28 июля прокуратура, заявление которой цитирует новостной сайт «Власть».

18 июля заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сказал, что обвинительные приговоры получили 545 человек — на 100 человек больше, чем 30 июня, когда тот же чиновник в последний раз сообщал прессе о ходе расследования.

Суды над участниками протестов идут по всему Казахстану, но в Алматы, эпицентре вспышек насилия, получившие огласку дела закрываются медленнее.

Адвокаты и активисты гражданского общества считают, что это связано с объемом доказательств, обвинениями в использовании пыток в ходе следствия и, возможно, политическими проволочками, вызванными тем, что в этом городе процессы привлекают к себе наибольшее внимание общественности.

Активистка Бахытжан Торегожина жалуется на «обвинительную предвзятость» расследований и судов, утверждая, что в них регулярно пренебрегают презумпцией невиновности.

Стремительное рассмотрение в судах сотен дел, касающихся участников протестов, резко контрастирует с медленным продвижением 240 жалоб на применение пыток сотрудниками правоохранительных органов, которые были поданы некоторыми из арестованных во время волнений.

Некоторых из подавших жалобы арестовали прямо в больницах, где они оправлялись от огнестрельных ранений. Как утверждают податели жалоб, в заключении они подверглись жестокому обращению со стороны сотрудников силовых ведомств.