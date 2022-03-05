Казахстан готовится к последствиям санкций против России

На фоне подготовки России к экономическому спаду под бременем жестких международных санкций соседний Казахстан принимает экстренные меры по минимизации последствий.

На этой неделе казахстанские власти собирались обсудить разработку антикризисного плана действий для «реагирования на вероятные негативные социально-экономические последствия для Казахстана в связи с событиями на Украине».

«Планируется рассмотреть вопрос о разработке плана антикризисных действий в условиях обострения геополитической ситуации и ужесточения антироссийских санкций», – написал официальный представитель президента Берик Уали в преддверии запланированной на 3 марта встречи.

Основными направлениями деятельности властей, о которых было заявлено, являются сдерживание инфляции, поддержание стабильного курса национальной валюты и содействие созданию новых рабочих мест.

Худшего времени для этих проблем было не придумать. Экономика, наконец, начала выходить из кризиса после преодоления пика пандемии COVID-19. В 2020 году ВВП Казахстана сократился на 2,6 процента. По итогам прошлого года вернувшаяся к росту экономика страны выросла на 4 процента.

Но экономики двух стран настолько тесно связаны, что экономический спад в России (а по прогнозам ряда экономистов, ее ВВП сократится более чем на 10 процентов даже при нынешнем уровне санкций) вскоре почувствует на себе и Казахстан.

По данным Министерства промышленности и торговли России, в 2021 году товарооборот между двумя странами составил около 25,6 миллиардов долларов, что на 34 процента больше, чем годом ранее. Поставки осуществляются преимущественно в одном направлении, но 7,1 миллиарда долларов экспортных доходов, полученных Казахстаном от продажи товаров в Россию, на 41,3 процента больше, чем в 2020 году. Более того, почти половину этих товаров составляла готовая, обработанная продукция, что является важной деталью в свете в целом тщетных попыток казахстанских властей диверсифицировать экономику, уводя ее от зависимости от экспорта сырьевых ресурсов.

Кроме того, Россия является и крупным инвестором: за последние 30 лет она вложила в Казахстан более 40 миллиардов долларов. После внезапного решения российского Центрального банка от 28 февраля повысить базовую процентную ставку с 9,5 процентов до 20, эти вливания, вероятно, в обозримом будущем остановятся. Банковский регулятор Казахстана предпринял аналогичные действия 24 февраля, скорректировав базовую ставку с 10,25 процентов до 13,5 процентов в попытке «поддержать ценовую стабильность».

На данный момент представители власти призывают сохранять спокойствие и настаивают на том, что последствия экономического спада в России могут не сказаться на Казахстане. 26 февраля министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил в ходе встречи с журналистами, что он ожидает лишь незначительного замедления темпов роста вследствие войны, которую Россия развязала против Украины.

«Например, если мы потеряем при таких сценариях 0,1-0,2 процентных пункта роста ВВП, я думаю, это не так страшно, как в период пандемии, когда экономика упала на 2,5 процента впервые за 22-23 года», – сказал он.

По его словам, антикризисного плана будет более чем достаточно, чтобы смягчить воздействие негативных факторов.

Но некоторые из последствий чиновникам замолчать не удастся. По состоянию на 2 марта тенге за неделю подешевел к доллару на 14 процентов. В некоторых обменных пунктах доллары продаются по цене около 500 тенге.

С целью противодействия этому обстоятельству Национальный банк запустил программу по использованию средств из государственного бюджета для начисления 10 процентов в качестве компенсации по выраженным в тенге депозитам населения в банках второго уровня. Это предложение распространяется только на вклады, открытые в указанных банках до 23 февраля, и действует в отношении сбережений, сохраненных в течение по крайней мере одного года.

Также ожидается, что в случае необходимости Национальный банк продолжит проводить валютные интервенции. За пять дней до 25 февраля Национальный банк израсходовал 176 миллионов долларов из своих валютных запасов в целях поддержания стабильного курса тенге.

В некоторых случаях санкции, направленные против РФ, напрямую отразились на жителях Казахстана. 2 марта информагентство «Интерфакс-Казахстан» сообщило, что из-за включения местного филиала российского банка ВТБ в санкционный список США его клиенты не могут совершать онлайн-операции. Дочерняя структура другого российского банка – Сбербанка, который является вторым по величине кредитно-финансовым учреждением в Казахстане по размеру активов, подверглась чуть менее суровым санкциям, и пока не совсем понятно, чем завершится эта ситуация.

В аналитическом сообществе существуют различные мнения относительно того, какие возможности и риски эта ситуация создает для Казахстана.

Кирилл Павлов, глава Верховного совета фермеров, считает, что Казахстан может заработать на реэкспорте европейских товаров в Россию.

«Западные страны не будут препятствовать этому. Российский рынок слишком велик, чтобы его потерять, поэтому они будут завозить товары через нашу страну, – сказал Eurasianet.org Павлов. – Львиная доля этого логистического потока достанется нам».

По прогнозам экономиста Касымхана Каппарова, отключение крупнейших российских банков от платежной системы SWIFT серьезно осложнит процесс оплаты услуг казахстанских экспортеров российскими компаниями, что приведет к замедлению торговли.

«Казахстану придется найти России замену. Китай и Турция – первые в очереди», – сказал Eurasianet.org Каппаров.

Каппаров пессимистично оценивает способность Национального банка противостоять понижательному давлению на тенге. Укрепление доллара приведет к росту цен на широкий спектр товаров – от автомобилей и бытовой техники до строительных материалов и даже недвижимости.

Последствия санкций не обойдут стороной и казахстанскую нефть.

По сообщению информагентства Reuters от 1 марта, покупатели нефти, поставляемой по трубопроводу КТК, который проходит из западного Казахстана в порт на юге России, в настоящее время воздерживаются от заказов на фоне неопределенности, спровоцированной санкционным режимом.

Reuters со ссылкой на пять неназванных покупателей сообщило, что они уклоняются от закупок нефти, намеченных на конец марта.

В 2021 году по КТК было перекачано более 53 миллионов тонн нефти, что соответствует примерно двум третям экспорта нефти Казахстана.

Такого развития событий Нур-Султан, похоже, не ожидал. В своем выступлении от 27 февраля Куантыров выражал уверенность, что с КТК не будет никаких проблем.

«Я не думаю, что [западные компании] будут вводить санкции против нефти, которую они покупают для себя», – сказал он.