Казахстан готовит суды над союзником и сверхбогатым родственником Назарбаева

Назарбаев вновь стал появляться на публичных мероприятиях. В начале этого месяца он открыл мечеть в столице, названной в его честь. (Фото: Elbasy.kz)

Казахстанские следователи объявили, что завершили отдельные расследования по делам одного из союзников и племянника бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Однако ни один из ожидающихся судебных процессов, скорее всего, почти не прольет света на события так называемого «Кровавого января».

В случае Карима Масимова, верного сторонника Назарбаева, возглавлявшего на момент начала кровопролитных новогодних беспорядков Комитет национальной безопасности (КНБ), это связано с тем, что выдвинутые против него обвинения в государственной измене будут рассматриваться исключительно за закрытыми дверями.

Что касается племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды, маловероятно, что его будут судить за что-нибудь кроме мошенничества в особо крупных размерах, хотя общественное мнение по-прежнему подозревает его в непосредственной причастности к эпизодам насилия, в которых погибло более 200 человек.

Как говорится в пресс-релизе, опубликованном КНБ 25 августа, срок предварительного заключения Масимова и одного из его бывших заместителей, Ануара Садыкулова, будет продлен до 6 октября, чтобы дать обвиняемым и их адвокатам возможность подготовиться к защите.

Садыкулову и Масимову предъявляются самые серьезные обвинения — в государственной измене; четырех других бывших работников органов безопасности обвиняют в различных преступлениях, от превышения должностных полномочий до попытки насильственного захвата власти.

Дела, возбужденные против этой группы, были засекречены еще в январе; эксперты считают, что общественность, вероятнее всего, не узнает об этом деле ничего кроме приговора.

Пока что ясно только одно: Масимова выставляют главным злодеем в деле о январских беспорядках, начавшихся с мирных протестов против повышения цен на топливо в западном Казахстане, а затем переросших в столкновения с поджогами правительственных зданий и разграблением магазинов в Алматы и нескольких других городах.

За преступления, связанные с этими событиями, было осуждено более 700 человек.

Касым-Жомарт Токаев, которого Назарбаев лично выбрал в преемники, когда уходил с президентского поста в 2019 году, утверждает, что исходными протестами воспользовались преступники и некие неопределенные «террористы», стремившиеся его свергнуть.

Однако гипотезу попытки переворота осложняет тот факт, что до января власть Токаева казалась ограниченной: Назарбаев продолжал принимать решения, используя свое положение в других государственных органах — например, дающую значительные полномочия должность председателя Совета безопасности, — а также высокопоставленных союзников, подобных Масимову. Многие считали, что это стесняет возможности Токаева.

К моменту ликвидации кризиса Назарбаев утратил все эти полномочия, а Токаев стал президентом не только номинально.

Такой исход вызывает очевидные подозрения.

Если январские события были по сути дела проявлением борьбы за власть, то почти невозможно представить себе, чтобы чрезвычайно влиятельные и баснословно богатые родные Назарбаева, находившиеся на самой вершине государственной иерархии с самого момента получения независимости, не играли в них никакой роли.

Однако до сих пор следователи не проявляли почти никакого желания вовлекать их в свое колоссальное расследование.

Племянник Назарбаева бизнесмен Сатыбалды стал первым кровным родственником бывшего верховного лидера, арестованным после беспорядков, но предъявленные ему обвинения касались лишь экономических преступлений.

24 августа антикоррупционная служба Казахстана объявила, что расследование коррупционной деятельности Сатыбалды в государственной телекоммуникационной компании «Казахтелеком» завершено, и государству на данный момент возвращены 500 миллионов долларов.

Служба заявила, что в отношении Сатыбалды продолжается расследование дел «по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов», причем государство планирует изъять у Сатыбалды и нескольких других обвиняемых, которые — за исключением его жены Гульмиры — не были названы, «недвижимость, автомобили и денежные средства», находящиеся в иностранных юрисдикциях, а также более 900 миллионов долларов.

Когда прошел шок от самых худших эпизодов январских событий, именно Сатыбалды и еще один племянник Назарбаева, Самат Абиш, считались по слухам ключевыми игроками этого конфликта.

В марте, когда Сатыбалды был арестован, антикоррупционная служба называла его подозреваемым в преступлениях, «подрывающих безопасность государства».

Однако в ответ на вопросы СМИ и эта служба, и генеральный прокурор заявили, что в причастности к новогодним беспорядкам Сатыбалды не подозревается.

Положение Абиша привлекает еще большее внимание.

Сейчас он всего лишь свидетель в деле, возбужденном против его коллег — хотя в то время он был первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности, то есть занимал более высокую должность, чем Садыкулов.

Тем временем Назарбаеву, по-видимому, ничто не мешает участвовать в публичных мероприятиях, последним из которых было открытие большой мечети в столице, которую назвали в его честь. На публике они с Токаевым продолжают положительно отзываться друг о друге.

Пока ситуация остается такой, выявление ответственных за произошедшее девять месяцев назад, будет работой неблагодарной.