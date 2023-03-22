Казахстан готов усилить проверку реэкспортируемых в Россию товаров

В очередной попытке избежать рисков, связанных с оказанием России помощи в обходе западных санкций, Казахстан со следующего месяца введет онлайн-систему, которая будет отслеживать все товары, ввозимые и вывозимые из страны. Данная система, которая, как сказал Eurasianet.org один высокопоставленный чиновник, должна заработать с 1 апреля, является одной из наиболее скоординированных попыток Казахстана продемонстрировать, что он соблюдает введенные Западом ограничения, призванные изолировать российскую экономику в ответ за продолжающееся вторжение в Украину.

«Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода», — сказал этот чиновник на условиях анонимности. – Мы понимаем все риски, связанные со вторичными санкциями, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами».

Его слова довольно точно отражают всю сложность задачи, стоящей перед Казахстаном, который хочет избежать гнева своего воинственного и экономически важного северного соседа, продолжая при этом развивать плодотворные связи с Европой и Соединенными Штатами.

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди не скрывал этих опасений в своем заявлении во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена, посетившего Астану в прошлом месяце.

«У Казахстана исторические связи как с Россией, так и с Украиной, — сказал Тлеуберди. – Наши экономики связаны между собой уже давно, и поэтому вся эта ситуация определенно достаточно тяжела для нас, для нашей экономики, и мы пытаемся избежать каких-либо негативных последствий от санкций».

Основными препятствиями для соблюдения санкций являются география и существующие договорные обязательства.

В частности, Казахстан и Россия являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теоретически это означает, что товары, пересекающие их общую границу протяженностью 7600 километров, не подлежат таможенному контролю.

В последние годы это способствовало укреплению роли России как основного торгового партнера Казахстана. Поэтому неудивительно, что, когда Запад прекратил поставки товаров в Россию, она начала использовать своих соседей, таких как Казахстан, а также другие государства Центральной Азии и Кавказа, в качестве «черного хода».

«Информация, собранная базирующейся в Женеве организацией Trade Data Monitor, указывает на то, что некоторые подпадающие под санкции товары, особенно передовые полупроводники, доставляются в Россию через третьи страны, многие из которых резко изменили свои торговые привычки после российского вторжения», — сообщило новостное агентство «Блумберг» ранее в этом месяце.

Цифры говорят сами за себя. За календарный год до начала войны Казахстан экспортировал в Россию передовых полупроводников на ничтожную сумму в 12 тыс. долларов. В 2022 году эта сумма подскочила до 3,7 млн долларов.

Более того, не все цифры попадают в официальную статистику. По некоторым данным, неудовлетворенный спрос на высокотехнологичные потребительские товары и другую востребованную продукцию привел к возрождению и росту челночной торговли.

Опубликованное недавно исследование Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) также «предоставляет доказательства, свидетельствующие о том, что посредническая торговля через соседние [с Россией] страны используется для обхода санкций».

«Мы наблюдаем появление посреднической торговли: увеличение западного экспорта в страны Центральной Азии и Кавказа, сопровождавшееся увеличением экспорта из этих стран в Россию», — пояснила главный экономист ЕБРР Беата Яворчик.

Тенденции падения экспорта из ЕС в Россию при одновременном росте экспорта в государства Центральной Азии и Кавказа «особенно ярко выражены в случае с товарными группами, частично или полностью подпадающими под санкции ЕС, а также товарами, аналогичными подсанкционным», говорится в исследовании ЕБРР.

После введения санкций экспорт подсанкционных товаров из ЕС в страны ЕАЭС Казахстан, Кыргызстан и Армению вырос дополнительно на 30 процентов по сравнению с экспортом других товаров, сделали вывод авторы исследования после изучения данных с января 2017 года по август 2022 года.

Но, по словам западных чиновников, разрабатывающих режим санкций, бдительность должны проявлять не только прямые торговые партнеры России.

В конце концов, страны, помогающие России удовлетворять ее потребности в полупроводниках и прочих высокотехнологичных товарах, обычно сами не являются производителями этих компонентов.

В рекомендациях Минфина США по соблюдению санкций четко указано, что западные экспортеры несут ответственность за то, чтобы товары, подпадающие под санкции, не поступали в Россию через третьи страны.

В недавней статье новостного агентства «Рейтер» на практике показано, как организован этот параллельный поток. Ссылаясь на семь анонимных источников, знакомых с ситуацией, «Рейтер» пишет о том, как «российские компании завалили своих казахстанских партнеров… новыми просьбами помочь им… импортировать крайне необходимые товары».

«У россиян очень длинный список необходимых товаров, который включает в себя промышленное оборудование, железнодорожные подшипники, передовую электронику, радиооборудование, турбины, запчасти для самолетов, сырье и даже материалы для банковских карт», — говорится в статье со ссылкой на сообщения источников.

Об этом торговом буме ясно свидетельствуют и официальные данные Казахстана, показывающие, что экспорт в Россию в прошлом году вырос на 25 процентов.

Как отметил Тлеуберди во время визита Блинкена, Казахстан и правительство США все это время были на связи, чтобы предотвратить непреднамеренное нарушение санкций. Астана благодарна за то, что американцы «заранее сообщают нам о возможных случаях, в отношении которых могут быть применены вторичные санкции», заявил журналистам министр иностранных дел Казахстана.

И в то время как в отношении Казахстана вторичных санкций не было, Вашингтон наложил их на узбекскую компанию за поставки микросхем в Россию.

Хотя неприятных сюрпризов пока не было, официальные лица в Астане призывают бизнес серьезно относиться к рискам торговли с Россией в нынешних условиях. Вышеупомянутый казахстанский чиновник, согласившийся пообщаться с Eurasianet.org на условиях анонимности, сказал, что правительство «постоянно работает над снижением рисков реэкспорта» и создало онлайн-базу данных, информирующую компании о санкциях. Система мониторинга импорта и экспорта, которая будет запущена в следующем месяце, станет частью этих усилий.

«Подозрительные торговые операции подвергаются тщательному анализу, и при необходимости принимаются административные меры», — сказал чиновник.