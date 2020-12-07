Казахстан: гражданское общество жалуется на давление перед выборами

Объединения гражданского общества говорят о волне скоординированного давления со стороны правительства на фоне подготовки Казахстана к назначенным на январь парламентским выборам.

За период с середины октября до конца ноября не менее 13 неправительственных некоммерческих организаций (НКО) получили уведомления от налоговых органов о якобы имевших место нарушениях по отчетности об иностранном финансировании. В некоторых случаях речь идет о предполагаемых нарушениях двухлетней давности.

«В течение последних нескольких недель ряд независимых некоммерческих организаций гражданского общества и правозащитных организаций был «атакован» налоговыми службами, за которыми, по нашему мнению, стоят органы национальной безопасности», – говорится в совместном заявлении семи НКО от 30 ноября.

Среди подписантов были такие известные организации, как Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, Международная правовая инициатива, Правовой медиацентр и MediaNet.

Они назвали претензии к НКО, работающим в самых различных сферах, от прав человека до защиты окружающей среды и поддержки молодежи, скоординированной политически мотивированной попыткой «парализовать их деятельность на какое-то время», заставив их «отбиваться от необоснованных претензий».

«Речь не идет об уклонении от уплаты налогов, речь не идет о расходовании средств на незаконные цели, речь не идет каких-то противоправных действиях. Речь идет о заполнении форм информационного характера», – отмечают подписанты.

Заполнение форм – часть обременительных требований по отчетности об иностранном финансировании, введенных в отношении НКО в 2015 году, несмотря на сопротивление гражданского общества, давно находившегося под сильным давлением. Санкции за нарушение требований варьируются от штрафа до приостановки деятельности, а за повторные нарушения организации грозит закрытие.

Эти претензии как «нож к горлу» гражданского общества, и являются отражением «истерии» на фоне подготовки Казахстана к выборам 10 января, заявил на брифинге представитель Международной правовой инициативы Амангельды Шорманбаев. «Нет никакого другого объяснения, кроме политического давления», – сказал он.

Правительство отрицает, что оказывает давление на гражданское общество.

Учитывая отсутствие какой-либо оппозиции, правящей партии «Нур Отан» гарантирована уверенная победа на выборах. Но власти опасаются протестов, особенно в свете послевыборных выступлений в соседнем Кыргызстане этой осенью, закончившихся вынужденной отставкой президента, и продолжающихся с лета протестов в Беларуси. В самом Казахстане также прошла волна демонстраций после президентских выборов в прошлом году.

Международные правозащитные организации выразили обеспокоенность по поводу налоговых претензий, которые «попахивают необоснованным вмешательством в законную деятельность правозащитных групп, – говорится в заявлении Хью Уильямсона из Human Rights Watch. – Правительство Казахстана должно положить конец подобным преследованиям и позволить правозащитным группам вернуться к своей важной работе».

К хору осуждения присоединились и американские дипломаты. «Мы встревожены сообщениями о том, что власти Казахстана грозят закрыть правозащитные НКО и организации гражданского общества на основании налоговых претензий в преддверии парламентских выборов, – написало в Twitter посольство США. – Независимые голоса являются неотъемлемой частью открытого общества».

7 декабря правительству пришлось опровергать обвинения в том, что проблемы с доступом в интернет в предыдущие дни тоже были связаны с предстоящими выборами.

По словам председателя Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслана Абдикаликова, трудности с доступом к веб-сайтам, включая Facebook и YouTube, возникли из-за киберучений.

Чиновники тестировали работу сертификата цифровой безопасности, при помощи которого правительство может ограничить доступ к отдельным веб-сайтам для пользователей, которые не установили этот сертификат, если оно сочтет это необходимым для борьбы с угрозами национальной безопасности. Поборники свободы слова выразили обеспокоенность по поводу того, что сертификат позволит властям осуществлять слежку за гражданами в Сети.