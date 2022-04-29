Казахстан дал отпор видному российскому пропагандисту

Казахстан дал отпор известному российскому ведущему телевизионных ток-шоу, выступившему на своем канале в YouTube с нападками на казахстанские власти, решившие отменить ежегодное празднование победы во Второй мировой войне. Он предупредил, что с этой страной может случиться то же, что с Украиной.

27 апреля казахстанский МИД заявил, что теперь в связи с высказываниями Тиграна Кеосаяна, входящего в число самых видных фигур российской пропаганды на пару с женой Маргаритой Симоньян, которая руководит кремлевской вещательной компанией RT и государственным медиа-холдингом «Россия сегодня», ему может быть запрещен въезд в Казахстан.

В выступлении, опубликованном в интернете 24 апреля, Кеосаян заявил, что отмена парада в честь Дня Победы, обычно проводящегося 9 мая, практически равнозначна предательству по отношению к России, ближайшему экономическому и оборонному партнеру Казахстана.

«Казахи,… это чего за неблагодарность? — сказал Кеосаян. — На Украину гляньте внимательно... Если вы считаете, что можно дальше быть такими хитрожопыми, и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь. Мир изменился, всё изменилось».

Коесаян, занимающийся также режиссурой, в последние годы стал одним из самых неистовых и агрессивных поборников Кремля. Его доводы очень близки к самым радикальным высказываниям представителей российских властей.

Война в Украине, утверждал Кеосаян в этом видеоролике, — не что иное как опосредованное столкновение между Россией и странами НАТО, в первую очередь Соединенными Штатами. «Братским странам», сказал он, намекая на Казахстан, нужно определяться и «занимать сторону». Тех же, кто будет придерживаться неоднозначных позиций, России придется считать врагами, продолжал он.

Казахстан прилагает неимоверные усилия, чтобы ни с кем не поссориться. С одной стороны Нур-Султан высказывается в поддержку территориальной целостности Украины и обязуется полностью соблюдать режим санкций, наложенных на Россию. При этом в течение всей войны, начавшейся 24 февраля, Казахстан поддерживает регулярные и дружественные контакты с Москвой. Не далее как на прошлой неделе министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди встречался в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и участвовал в организованном Россией совещании официальных лиц, посвященном Центральной Азии.

Особо неловким положение Нур-Султана делает то, что в начале января президент Касым-Жомарт Токаев обратился к возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности за помощью в подавлении охвативших всю страну беспорядков, перешедших во вспышки насилия. Аналитики тогда высказывали подозрения, что это обращение может в будущем сильно ослабить позиции Казахстана в отношениях с Россией.

Кеосаян намекнул в своей тираде на это обстоятельство, заявив, что казахи ответили неблагодарностью России, которая помогала «прекращать бардак», развернувшийся в январе.

Официальные представители Нур-Султана объясняют решение об отмене парадов 9 мая по всей стране сокращением расходов, но это оправдание мало кому кажется убедительным. Опросы общественного мнения показывают, что в стране существует широкий спектр позиций по отношению к войне в Украине. Вполне вероятно, что власти пытаются избежать любых поводов для возникновения внутренней напряженности, тем более что этот год и без того выдался весьма непростым для правителей страны. Во избежание общественных волнений Генеральная прокуратура выпустила 28 марта обращение, по сути дела представляющее собой обращенное ко всей общественности предостережение от публикации в социальных сетях чересчур провокационных высказываний о конфликте.

Казалось бы, Казахстан уже должен был привыкнуть к угрожающим замечаниям о его суверенитете, то и дело звучащим из уст шовинистически настроенных российских деятелей и политиков, которые часто делают безосновательные заявления о притеснениях этнических русских, составляющих почти 20 процентов совокупного населения страны. Но никто не сделал для внушения казахам чувства тревоги больше, чем президент России Владимир Путин. В августе 2014 года, в самый разгар войны на востоке Украины, он заметил, что его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев «создал государство на территории, где никогда не существовало никакого государства». Завуалированный посыл этого замечания, сильно напоминающего то, что теперь Путин говорит об Украине, состоит в том, что суверенитет Казахстана может быть отменен так же легко, как он был создан.

Однако в этом случае озлобленность заявления Кеосаяна и выбранный для него момент побудили МИД Казахстана дать особенно сильный отпор.

27 апреля руководитель пресс-службы министерства Айбек Смадияров написал в официальном Telegram-канале, что выступление телеведущего было «оскорбительным и необъективным».

«Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами», — написал Смадияров, добавив, что рассматривается вопрос об объявлении Кеосаяна в Казахстане персоной нон грата.

Горькая ирония этого скандала заключается в том, что в последнее время Казахстан относится к ветеранам Второй мировой войны с гораздо большей заботой, чем Россия.

Как отмечала российская газета «Новые Известия», в 2021 году Казахстан обошел все постсоветские республики по размеру «победных выплат», которые получают к 9 мая всё менее многочисленные остающиеся в живых ветераны этой войны. Если в Казахстане ветеранам выплатили по 805 000 тенге (что составляло на тот момент около 1900 долларов), то Россия, выплатившая каждому ветерану около 135 долларов, поделила последнее место с Таджикистаном.