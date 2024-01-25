Казахстан: дезинформаторы пытаются сеять панику и раздоры

Землетрясение в Алматы

23 января в Алматы и других городах Казахстана произошло землетрясение, эпицентр которого находился на территории Китая в регионе Синьцзян. Алматинцы ощутили толчки силой 4-5 баллов. Здания и инфраструктура города не получили значительных повреждений, однако событие породило целую волну слухов и фейков о серьезных разрушениях в верхней части города.

Так в WhatsApp распространилось анонимное голосовое сообщение о масштабных разрушениях и мощном повторном землетрясении: «Соблюдайте тишину, шесть баллов. Верх весь разорвало, в верхней части города. По всему городу объявили ЧП. Две этажки упало в районе Аль-Фараби. Имейте в виду. Ночью ещё будет трясти. До 13 баллов обещают, как в Японии». Вся информация в этом сообщении не соответствует действительности, сообщает Factcheck.kz. В Алматы зафиксировали толчки не шесть баллов, а 4-5. Верхняя часть города серьезно не пострадала, а информация о двух этажках не подтвердилась. Кроме того, в городе не объявляли ЧП и не обещали 13-балльное землетрясение. Издание также отмечает, что максимальная интенсивность землетрясения составляет 12 баллов.

Также появилось несколько ложных сообщений о том, что якобы обрушились два здания Казахского Национального университета имени Аль-Фараби, и пострадали студенты. Фейковое сообщение оперативно опровергли в самом университете, а также прибывшие на место фактчекеры. Интересно, что фейк распространялся одновременно в двух вариантах. В одной версии сообщение сопровождалось фотографией машины скорой помощи, которая якобы приехала, чтобы оказать помощь раненым студентам. На самом деле бригада прибыла к общежитию, так как несколько учащихся почувствовали себя плохо от пережитого стресса. В другой версии фейк иллюстрировал снимок разрушенного здания, который на самом деле был сделан в Запорожье в марте 2023 года после обстрела города российскими войсками.

Еще одно сообщение появилось в начале месяца, но для многих предстало в новом свете после землетрясения. В первой половине января в казахстанском сегменте Сети распространилось «предсказание» блогера Александра Савельева о сильном землетрясении в Алматы, которое якобы должно было случиться 15 января.

Это сообщение встревожило жителей города несмотря на опровержение сейсмологов о том, что как минимум до 17 января в регионе не ожидается серьезных подземных колебаний, а также комментарий самого блогера о том, что он делает свои прогнозы «на основании видений», которые он получает «взаимодействуя с растениями-учителями».

Однако землетрясения 23 января никак не подтверждает способности Савельева и не дискредитирует сейсмологов. Дело в том, что современная наука технически не способна давать краткосрочные прогнозы землетрясений. Процесс образования напряжения в земной коре слишком сложный и включает в себя множество различных факторов, что делает предсказание землетрясений в пределах дней и часов невозможным на данном этапе развития науки.

В прошлом году Factcheck.kz уже разбирал похожее «предсказание» сейсмолога-любителя Фрэнка Хугербитса о разрушительных землетрясениях в Турции и Сирии. Фактчекеры пришли к выводу, что статистически подобные краткосрочные прогнозы не отличают достоверность от случайного подбрасывание монетки.

Издание Власть в беседе с экспертом подчеркивает, что любые прогнозы катаклизмов и стихийных бедствий должны иметь второстепенное значение для властей и населения в сейсмоопасных регионах. Самыми важными факторами для сохранения жизней является техническая подготовка зданий и инфраструктуры, а также распространение в обществе достоверной информации о механизмах землетрясений.

Болезнь Х

Во второй половине января в мессенджерах казахстанцев стали распространяться панические рассылки о том, что глобалисты якобы «готовят миру новую смертельную пандемию», которая будет «в 20 раз смертельнее ковида», сообщают фактчекеры StopFake.kz.

Тревожность относительно вероятности новой пандемии понятна, особенно на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации с вакциноуправляемыми инфекциями, о которых мы писали в предыдущих выпусках. Однако сведения о «болезни Х» на настоящий момент – очевидный пример как случайного, так и намеренного искажения фактов.

Как поясняет Власть, проблема возможной пандемии действительно обсуждалась ведущими мировыми специалистами в области здравоохранения, медицины и фармацевтики на Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января 2024 года. Одной из тем, которую обсуждали эксперты, стала возможность новой пандемии и необходимость слаженной совместной работы государств, бизнеса и международных организаций, если не для предотвращения глобальной эпидемии, то для быстрого и эффективного реагирования на начальном этапе.

В связи с этим глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус напомнил о понятии «болезнь Х». Термин был введен еще в 2017 году и обозначает любой неизвестный современной медицине патоген, который потенциально может стать причиной пандемии. И речь здесь идет не о конкретном вирусе, бактерии или грибке, а о вероятном развитии событий, к которому мировое сообщество должно быть готово.

Дело в том, что само по себе возникновение пандемии коронавируса в 2019 не стало сюрпризом для ученых – современные социальные и технологические реалии уже давно создают все предпосылки для стремительного и неконтролируемого распространения болезней.

Перенаселенность, санитарные и гуманитарные кризисы, воздействие на окружающую среду, появление новых патогенов и возвращение старых возбудителей из-за отказа от вакцинации (в частности, кори и полиомиелита) помноженные на беспрецедентную легкость передвижения людей и товаров по земному шару, создают условия для идеального шторма и заставляют начинать вопрос о пандемии не с «если», а с «когда».

По словам Тедроса Гебрейесуса, COVID-19 – новый для науки зоонозный тип коронавируса – стал самым первым воплощением болезни Х, но, вероятно, будет не последним. А, следовательно, глобальное сообщество должно извлечь уроки из пандемии ковида, отрегулировать медицинские системы, наладить межведомственное взаимодействие, а также заняться просвещением и информированием населения в вопросах эпидемиологии и гигиены.

Мошенники взялись за пенсионеров

Новогодние каникулы завершились, а с ним и праздничная беспечность, которую так любят мошенники, поэтому стали распространяться схемы, направленные на наиболее уязвимые слои населения. Во второй половине января в мессенджерах появилась фейковая рассылка о материальной помощи в 50 тысяч тенге для пенсионеров, чья пенсия меньше 140 тысяч. Выплаты якобы можно получить, перейдя по фишинговой ссылке и заполнив некую форму №2. Министерство труда уже опровергло это сообщение и в очередной раз напоминает о том, что доверять следует только информации из официальных источников.

Пропагандистские нарративы Тины Канделаки

16 января российская медиа-персона, телеведущая и медиа-менеджерка Тина Канделаки опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором, в частности, раскритиковала планы властей Казахстана изменить названия нескольких железнодорожных станций с русских на казахские. Канделаки, известная своей прокремлевской позицией и ставшая одним из лиц российской пропаганды, считает, что эти изменения свидетельствуют о притеснении русского языка в Казахстане и сравнивает ситуацию с реформами «в странах Прибалтики», добавляя, что «под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко».

Но уже в следующем посте Канделаки, отвечая на критику казахстанской общественности, обвинила казахстанцев в том, что они якобы забывают прошлое. По мнению пропагандистки, Казахстан отворачивается от России в сторону «просвещенных эльфов Запада», несмотря на то, что именно Россия запретила к прокату фильм «Борат» и «пришла на помощь» во время январских событий.

Подобные логические нестыковки и манипуляции пронизывают оба поста и являются типичными приемами пропагандистского нарратива о русофобии у российских политиков и СМИ.

Что касается реакции властей Казахстана, уже через несколько дней после публикации второго поста представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров заявил, что Канделаки объявлена в Казахстане персоной нон-грата и ей закрыт въезд в республику.