Казахстан: Дезинформация об ЛГБТ, «дне насилия» и паводках

Дезинформация и наказание

Вторая половина апреля особенно запомнилась громкими фейковыми сообщениями, создавшими панику в Казнете. Соответственно, всё больше людей привлекаются к ответственности за распространение дезинформации.

19 апреля информация из анонимного Telegram-канала о планируемом массовом расстреле в школах Астаны широко распространилась в Сети, напугав родителей. Вскоре правоохранительные органы сообщили о том, что информация ложная и заявили о начале досудебного расследования.

Чуть раньше издание UlysMedia рассказало о трех случаях ареста за распространение ложной информации. 22-летняя девушка сообщила в полицию о том, что якобы в одной из гостиниц Мангистау неизвестные захватили в заложники эвакуированных жителей из Кульсары.

В Актобе полиция получила вызов о заложенной в доме бомбе. Сообщение было ложным, а звонившим оказался мужчина в нетрезвом состоянии.

А 9-летний мальчик из Талдыкоргана позвонил в одну частную компанию в Алматы с предложением заминировать торговый центр за большую сумму денег. К административной ответственности привлекли родителей ребёнка.

В чатах WhatsApp распространилось голосовое сообщение о том, что работники одной из школ, где расположен эвакуационный пункт, якобы крадут гуманитарную помощь. После обращения директрисы, полиция проверила сообщение и пришла к выводу, что информация о краже была ложной. 27-летняя жительница Павлодара, записавшая ложное сообщение, была оштрафована на 10 МРП.

Ранее жительница Петропавловска получила административный штраф за распространение ложной информации. 47-летняя женщина увидела, как волонтёры грузят в машину провизию на заднем дворе административного здания. Решив, что волонтёры воруют гуманитарную помощь, женщина сняла мужчин на видео, а затем выложила ролик в одном из чатов в WhatsApp, где поделилась своими подозрениями. Из локального чата видео попало в сеть и в частности в TikTok. Проверив сообщение, полиция выяснила, что гуманитарную помощь не похищали, а грузили для отправки в село Большая Малышка в Кызылжарском районе.

Жителя Актау оштрафовали на 20 МРП за перепост видео о том, что около 300 военных прибыли в село Махамбет в Махамбетском районе и попытались разрушить дамбу, которую построили местные жители.

На настоящий момент практически все случаи распространения сообщений, которые власти считают дезинформацией, наказываются штрафами по административной статье. Однако наказание предусмотрено и в Административном, и в Уголовном кодексе Республики Казахстан и представляет собой крупные штрафы и даже — в случае уголовного правонарушения — лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Сообщения о мошеннических схемах, реальных и фейковых

В конце апреля в социальных сетях и мессенджерах широко распространилось сообщение о том, что СМС, приходящие с номера 1414, который принадлежит Единому контакт-центру, якобы рассылаются мошенниками, которые взломали сайт Центров обслуживания населения. Утверждалось, что если человек пройдёт по ссылке в СМС, то мошенники получат доступ к его данным и оформят кредит. В АО «Национальные информационные технологии» и Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности поспешили опровергнуть информацию о мошенничестве и сообщили, что рассылка от 1414 безобидна, приходит тем, кто не зарегистрирован в приложении электронного правительства eGov mobile, а ссылка внутри дает возможность установить это приложение.

В петропавловских чатах WhatsApp для пострадавших от паводков распространяется предупреждение о новых мошеннических схемах. По данным портала StopFake.kz, людям, расчитывающим на компенсацию, звонят от имени представителей госорганов якобы для подтверждения списка пострадавших от паводков. Затем мошенники просят продиктовать код из СМС. В результате злоумышленники оформляют кредиты в банке на имя потерпевших. В полиции отметили, что пока подобных фактов мошенничества в регионе зарегистрировано не было, но попросили граждан сохранять бдительность и не сообщать личные данные по телефону кому бы то ни было.

Как мы уже писали в предыдущих выпусках бюллетеня, мошенники процветают во время крупных трагедий и стихийных бедствий, играя на эмоциях и страхах людей. Так, по данным полиции, каждое третье сообщение с просьбой помочь пострадавшим от паводков — фейк. Только за три дня правоохранительные органы обнаружили около 50 ложных сообщений о сборе средств для пострадавших от подтоплений. Полицейские просят граждан быть осторожными и — по возможности — проверять достоверность информации о сборах или прислать данные для проверки сотруднику полиции.

Мифы об ЛГБТ

В первой половине апреля целых четыре депутата Мажилиса Парламента предложили внести в новый закон «О масс-медиа» поправки, устанавливающие запрет для журналистов писать о представителях ЛГБТ и вводящие уголовную ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». 17 апреля Мажилис принял закон «О масс-медиа», однако предложенные поправки, касающиеся ЛГБТ, в финальный текст документа не вошли.

На фоне усиливающейся дискриминации ЛГБТ-лиц в Казахстане и соседних странах фактчекеры из Factcheck.kz разобрали мифы об ЛГБТ, которые, по их мнению, и являются одной из основных причин гомофобии.

Один из главных мифов гласит, что госомексуальность — западное веяние, чуждое для казахстанцев. Однако исторические факты показывают, что однополые отношения существовали в самых древних человеческих культурах по всему миру. Сексуальная ориентация не зависит ни от религии, ни от этнической принадлежности и конкретная ориентация не свойственна какой-то одной культуре или сообществу. Отношение к гомосексуальности и бисексуальности в обществе зависят только от определенных установок и отсутствия или наличия гомофобии.

Представление о том, что гомосексуальные отношения неестественны и противоречат законам природы также является мифом. Однополые связи существуют у более чем 1500 видов животных. Так 75% сексуальных контактов у самых близких к человеку приматов бонобо не имеют репродуктивной цели. Бонобо практикуют не только гетеросексуальный, но и однополый, групповой и сольный секс для снятия напряжения и укрепления социальных связей в группе.

Одним из самых вредных заблуждений является миф о том, что гомосексуальность — это болезнь. Из-за этого заблуждения популярной остается так называемая «репаративная терапия», которая направлена на «излечение» от гомосексуальности. К подобным методам относится и так называемое «корректирующие изнасилование» — принуждение ЛГБТ-персон к сексу с целью «вернуть» им «правильную» ориентацию. Фактчекеры подчеркивают, что эффективность подобных практик не доказана, однако может нанести непоправимый вред человеку.

Согласно Американской психологической ассоциации (АПА), гомосексуальность, как и гетеросексуальность — нормальная форма человеческой сексуальности. Это подтверждают многолетние исследования и клинический опыт авторитетных медицинских и психиатрических центров.

На сегодняшний день не существует однозначного ответа на то, как формируется сексуальная ориентация. Основное предположение гласит, что роль в формировании сексуальности играют как биологические, так и социальные факторы. При этом научно не доказано, что сексуальную ориентацию человека можно изменить «терапией» или тем более демонстрацией каких либо сексуальных отношений в реальной жизни или в медиа, что опровергает популярный нарратив о «пропаганде ЛГБТ».

«Национальный день насилия» — зомби-фейк

Редакция Factcheck.kz разобрала вирусный зомби-фейк о том, что 24 апреля отмечается «национальный день насилия», когда сексуализированное насилие якобы перестает быть преступлением.

Публикации об этом фейковом событии широко распространились в TikTok, а в некоторых постах даже говорилось, что дата объявлена президентом Токаевым. Сообщения вызвали панику среди казахстанцев. Однако, как выяснили фактчекеры, этот «праздник» не имеет ничего общего с реальностью и является всего-навсего локализацией англоязычного фейка, который широко распространился ещё в 2021 году. Первые же упоминания самого понятия «национальный день насилия» можно найти в далёком 2010 году в Twitter.

Представители Министерства внутренних дел Республики Казахстан также опубликовали опровержение, отметив, что ни в Казахстане, ни в какой-либо другой стране не существует «национального дня насилия». Фактчекеры напоминают, что сексуализированное насилие — преступление и карается законом.