Казахстан: десятки убитых, власти задействовали армию
Тысячи человек задержаны. Россия возлагает вину за беспорядки на целый ряд иностранных игроков.
Правительство Казахстана задействовало военных, чтобы положить конец общественным беспорядкам, которые, по словам властей, унесли жизни по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов и десятков протестующих.
Должностные лица, отвечающие за обеспечение режима чрезвычайного положения в Алматы, заявили 6 января, что двоих офицеров обезглавили. По данным МВД, только в Алматы задержано 2000 человек.
Власти заявили, что эти ужасные события полностью подтверждают слова президента Касым-Жомарта Токаева, заявившего прошлой ночью, что ответственность за беспорядки лежит на террористических и преступных группировках, получающих помощь из-за рубежа.
«Это свидетельство террористского и экстремистского характера этих бандформирований», – говорится в заявлении силовиков, распространенном по государственному телевидению.
При этом официальные лица Казахстана воздерживаются от публичных заявлений по поводу того, откуда конкретно, по их версии, взялись эти предполагаемые боевики.
В рамках того, что правительство называет антитеррористической операцией «Во имя мира», 6 января вооруженные силы рассредоточились по всему Алматы и вступили в бои.
Последние заявления властей резко контрастируют с тем, как правительство называло первоначальную волну протестов, начавшихся на западе страны после внезапного скачка цен на автомобильное топливо в начале года. Тогда чиновники предложили уступки, восстановив субсидии на сжиженный газ.
Но отношение властей изменилось, когда вопрос вышел за рамки топлива и демонстранты начали критиковать действия правительства в целом.
Митинги в таких городах, как Актау, Актобе и Атырау, собирали толпы, исчислявшиеся тысячами, что очень много для Казахстана, где несанкционированные митинги, как правило, пресекаются полицией еще до их начала.
Затем эта необычная демонстрация общенационального недовольства превратилась 5 января в нечто более мрачное и жестокое. Обстоятельства того, что произошло в Алматы в тот день, не ясны и, возможно, никогда не будут поняты до конца, т.к. правительство вряд ли откажется от своей версии о террористическом заговоре. То, что началось как мирный митинг, обернулось насилием, по всей видимости после того, как спецназ попытался разогнать тысячи протестующих.
После этого в Алматы начались грабежи и перестрелки между правительственными войсками и неизвестными вооруженными людьми. Ситуация стала настолько плачевной, что Токаев был вынужден обратиться за помощью к возглавляемой Москвой Организации Договора о коллективной безопасности.
Члены ОДКБ быстро одобрили миротворческую операцию. Уже 6 января в Казахстан начали прибывать войска из России, Беларуси, Таджикистана и Армении. Самый крупный контингент из 3000 военнослужащих прибудет из РФ. Где и как будут развернуты эти войска, неясно. Парламент Кыргызстана, который тоже состоит в ОДКБ, пока не дал окончательного разрешения на отправку войск.
Россия охотно поддержала версию о том, что события в Казахстане – дело рук неких внешних сил.
«Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства», – говорится в заявлении МИД РФ.
И в то время как казахстанские чиновники осторожничают с заявлениями по поводу того, кто именно, по их мнению, несет ответственность за насилие в Алматы, российские законодатели проявляют большую решительность. Российский сенатор Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации РФ по иностранным делам, заявил, что среди протестующих в Казахстане были боевики, набранные из рядов вооруженных банд, действующих на «Ближнем Востоке, прежде всего в Афганистане», а депутат Госдумы Руслан Бальбек усмотрел в происходящем руку «Исламского государства».
Заявления казахстанских властей об обеспечении общественного порядка больше похожи не на полицейские сводки, а на сообщения с фронта. Ближе к вечеру 6 января информационное агентство «КазТаг» сообщило со ссылкой на неназванные источники, что группы вооруженных людей захватили телебашню в Алматы. Очевидцы сообщили, что слышали непрерывную стрельбу на площади Республики в центре города. Именно на этой площади 5 января события приобрели наибольший накал, когда большие толпы штурмом взяли здание мэрии и устроили там пожар, длившийся более суток. Государственное телевидение со ссылкой на официальных лиц сообщило, что вооруженные банды окружили две больницы в Алматы и не пропускают прибывающих пациентов и медицинский персонал.
Тем временем 6 января Интернет в Казахстане был по-прежнему отключен, и почти не работала телефонная связь, что делало практически невозможным проверку заявлений правительства или получение свежей и достоверной информации. Почти все телеканалы страны прекратили вещание.
Тем не менее некоторым местным СМИ удалось продолжить освещать непрекращающиеся беспорядки в Алматы.
Всю ночь продолжались грабежи торговых центров и супермаркетов. Союз торговых сетей заявил, что, по его оценкам, ущерб, нанесенный мародерами, может достигать 25 миллиардов тенге (57,5 миллиона долларов). Крупные супермаркеты и банки закрылись, чтобы защититься от мародеров, в результате чего еду теперь можно купить только в небольших продуктовых магазинах. Журналисты сообщают о длинных очередях у таких магазинов, а также заправочных станций. Мечети по всей стране не будут проводить пятничный намаз до отмены режима чрезвычайного положения, введенного по всей стране президентом Токаевым 5 января.
Между тем из других концов страны поступают отрывочные и не поддающиеся проверке сообщения. По информации новостного сайта Orda.kz, несколько сотен человек продолжают оставаться в лагере, разбитом перед зданием областной администрации в Актобе, но их число уменьшилось по сравнению предыдущими днями. Российское информационное агентство РИА Новости сообщило, что около 500 человек заняли главную площадь в Атырау. По сообщению Радио «Азаттык», в Актау толпы людей продолжают протестовать, теперь требуя, чтобы Токаев отозвал свое обращение к ОДКБ.
В Нур-Султане спикер Сената Маулен Ашимбаев призвал народ объединиться вокруг Токаева.
«Казахстанцам важно объединиться вокруг президента страны для защиты нашей независимости и государственности. Нельзя поддаваться провокациям. Нужно жестко пресекать любые преступные действия», – говорится в заявлении Ашимбаева.
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