Казахстан: десятки убитых, власти задействовали армию

Правительство Казахстана задействовало военных, чтобы положить конец общественным беспорядкам, которые, по словам властей, унесли жизни по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов и десятков протестующих.

Должностные лица, отвечающие за обеспечение режима чрезвычайного положения в Алматы, заявили 6 января, что двоих офицеров обезглавили. По данным МВД, только в Алматы задержано 2000 человек.

Власти заявили, что эти ужасные события полностью подтверждают слова президента Касым-Жомарта Токаева, заявившего прошлой ночью, что ответственность за беспорядки лежит на террористических и преступных группировках, получающих помощь из-за рубежа.

«Это свидетельство террористского и экстремистского характера этих бандформирований», – говорится в заявлении силовиков, распространенном по государственному телевидению.

При этом официальные лица Казахстана воздерживаются от публичных заявлений по поводу того, откуда конкретно, по их версии, взялись эти предполагаемые боевики.

В рамках того, что правительство называет антитеррористической операцией «Во имя мира», 6 января вооруженные силы рассредоточились по всему Алматы и вступили в бои.

Последние заявления властей резко контрастируют с тем, как правительство называло первоначальную волну протестов, начавшихся на западе страны после внезапного скачка цен на автомобильное топливо в начале года. Тогда чиновники предложили уступки, восстановив субсидии на сжиженный газ.

Но отношение властей изменилось, когда вопрос вышел за рамки топлива и демонстранты начали критиковать действия правительства в целом.

Митинги в таких городах, как Актау, Актобе и Атырау, собирали толпы, исчислявшиеся тысячами, что очень много для Казахстана, где несанкционированные митинги, как правило, пресекаются полицией еще до их начала.

Затем эта необычная демонстрация общенационального недовольства превратилась 5 января в нечто более мрачное и жестокое. Обстоятельства того, что произошло в Алматы в тот день, не ясны и, возможно, никогда не будут поняты до конца, т.к. правительство вряд ли откажется от своей версии о террористическом заговоре. То, что началось как мирный митинг, обернулось насилием, по всей видимости после того, как спецназ попытался разогнать тысячи протестующих.

После этого в Алматы начались грабежи и перестрелки между правительственными войсками и неизвестными вооруженными людьми. Ситуация стала настолько плачевной, что Токаев был вынужден обратиться за помощью к возглавляемой Москвой Организации Договора о коллективной безопасности.

Члены ОДКБ быстро одобрили миротворческую операцию. Уже 6 января в Казахстан начали прибывать войска из России, Беларуси, Таджикистана и Армении. Самый крупный контингент из 3000 военнослужащих прибудет из РФ. Где и как будут развернуты эти войска, неясно. Парламент Кыргызстана, который тоже состоит в ОДКБ, пока не дал окончательного разрешения на отправку войск.

Россия охотно поддержала версию о том, что события в Казахстане – дело рук неких внешних сил.

«Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства», – говорится в заявлении МИД РФ.

И в то время как казахстанские чиновники осторожничают с заявлениями по поводу того, кто именно, по их мнению, несет ответственность за насилие в Алматы, российские законодатели проявляют большую решительность. Российский сенатор Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации РФ по иностранным делам, заявил, что среди протестующих в Казахстане были боевики, набранные из рядов вооруженных банд, действующих на «Ближнем Востоке, прежде всего в Афганистане», а депутат Госдумы Руслан Бальбек усмотрел в происходящем руку «Исламского государства».

Заявления казахстанских властей об обеспечении общественного порядка больше похожи не на полицейские сводки, а на сообщения с фронта. Ближе к вечеру 6 января информационное агентство «КазТаг» сообщило со ссылкой на неназванные источники, что группы вооруженных людей захватили телебашню в Алматы. Очевидцы сообщили, что слышали непрерывную стрельбу на площади Республики в центре города. Именно на этой площади 5 января события приобрели наибольший накал, когда большие толпы штурмом взяли здание мэрии и устроили там пожар, длившийся более суток. Государственное телевидение со ссылкой на официальных лиц сообщило, что вооруженные банды окружили две больницы в Алматы и не пропускают прибывающих пациентов и медицинский персонал.

Тем временем 6 января Интернет в Казахстане был по-прежнему отключен, и почти не работала телефонная связь, что делало практически невозможным проверку заявлений правительства или получение свежей и достоверной информации. Почти все телеканалы страны прекратили вещание.

Тем не менее некоторым местным СМИ удалось продолжить освещать непрекращающиеся беспорядки в Алматы.

Всю ночь продолжались грабежи торговых центров и супермаркетов. Союз торговых сетей заявил, что, по его оценкам, ущерб, нанесенный мародерами, может достигать 25 миллиардов тенге (57,5 миллиона долларов). Крупные супермаркеты и банки закрылись, чтобы защититься от мародеров, в результате чего еду теперь можно купить только в небольших продуктовых магазинах. Журналисты сообщают о длинных очередях у таких магазинов, а также заправочных станций. Мечети по всей стране не будут проводить пятничный намаз до отмены режима чрезвычайного положения, введенного по всей стране президентом Токаевым 5 января.

Между тем из других концов страны поступают отрывочные и не поддающиеся проверке сообщения. По информации новостного сайта Orda.kz, несколько сотен человек продолжают оставаться в лагере, разбитом перед зданием областной администрации в Актобе, но их число уменьшилось по сравнению предыдущими днями. Российское информационное агентство РИА Новости сообщило, что около 500 человек заняли главную площадь в Атырау. По сообщению Радио «Азаттык», в Актау толпы людей продолжают протестовать, теперь требуя, чтобы Токаев отозвал свое обращение к ОДКБ.

В Нур-Султане спикер Сената Маулен Ашимбаев призвал народ объединиться вокруг Токаева.

«Казахстанцам важно объединиться вокруг президента страны для защиты нашей независимости и государственности. Нельзя поддаваться провокациям. Нужно жестко пресекать любые преступные действия», – говорится в заявлении Ашимбаева.