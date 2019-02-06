Казахстан: документальный фильм о голоде стал сенсацией

Независимый журналист из Казахстана выпустил документальный фильм о голоде эпохи коллективизации, получивший всеобщее одобрение.

По оценкам сотрудников кинотеатра «Арман» в Алматы, в котором состоялся бесплатный показ фильма Жанболата Мамая «Зулмат», 30 января всего за какие-то четыре часа фильм посмотрели около 2000 человек.

Киноманы получили редкую возможность ознакомиться с жестким и без прикрас повествованием о чудовищном эксперименте в области советской социальной инженерии, который, по оценкам историков, привел к гибели около 1,5 миллионов казахов.

«Это геноцид казахского народа, который был осуществлен советским режимом», – говорит Мамай ближе к концу фильма. – И мы должны об этом говорить открыто и прямо».

Популярность фильма продемонстрировала, насколько велика потребность людей в информации о событиях, которые власти в Астане признают, но трактуют с осторожностью, предпочитая не вдаваться в неприглядные аспекты советской истории из опасений вызвать недовольство Москвы.

Однако ситуация настолько щекотливая, что кинотеатр «Арман» оказался единственным культурным учреждением в Алматы, которое до сих пор осмелилось организовать показ «Зулмата». Фильм также был размещен в интернете, где он набрал сотни тысяч просмотров.

Повествование в фильме охватывает различные этапы катастрофы начала 1930-х годов. Бедственное положение казахов, которые погибали, спасаясь от советской власти, осуществлявшей принудительную коллективизацию; обреченные на провал восстания в годы, когда голод достиг своего пика; подавление восстаний советскими военачальниками русского происхождения, которые иногда прибегали к обстрелу крестьян с воздуха. Мамай отмечает, что люди, которым было поручено наводить порядок жесткими методами, получали медали за свои деяния.

Возможно, самым шокирующим эпизодом фильма стал рассказ пережившего голод пожилого мужчины о том, как его мать пожертвовала своей младшей дочерью, чтобы спасти его от преследовавшей их стаи волков.

Во время голода «было много таких случаев», рассказывает он создателям фильма.

Одним из главных вопросов, к обсуждению которого призывает Мамай в своем фильме, является то, почему Казахстан не предпринял активных попыток изучить голод в отличие от украинских историков, которые приложили немало усилий к исследованию схожих событий в своей стране. Мамай в документальном фильме с сожалением подчеркивает, что единственный памятник жертвам голода был установлен в Алматы только под давлением общественности.

Основная мысль фильма «Зулмат» заключается в том, что казахи стали жертвами геноцида. Мамай утверждает, что голод коренным образом изменил демографический баланс в Казахстане в пользу русских и «превратил казахов в меньшинство в своей собственной стране».

К слабым сторонам фильма можно отнести предположения и гипотезы, призванные подкрепить идею фильма. Опираясь более высокие оценки числа погибших, Мамай выдвигает предположение, что если бы все сложилось иначе, сегодня в стране было бы 50 миллионов казахов, а не 15 миллионов.

Говорят, что якобы некий мужчина славянской наружности на показе ворчал, что в фильме полно «дезинформации».

Но на показе, на котором присутствовал представитель Eurasianet.org, зрители восторженно аплодировали в конце фильма. Присутствовавшего в зале Мамая окружили зрители, желающие получить автограф и сфотографироваться с ним.

Сфотографировавшись вместе со своими сыновьями на фоне плакатов к фильму, один из зрителей Ержан Керимбай сказал Eurasianet.org, что фильму удалось сделать то, что не смогло сделать правительство – показать, что трагедия была геноцидом.

«Я не встречал семью, которую бы не коснулась эта трагедия», – сказал Керимбай Eurasianet.org. По его словам, его семья бежала в Узбекистан во время голода.

Несмотря на откровенно провокационный характер картины, ее создатели, вероятно, получили некое официальное благословение. Например, похоже, что у Мамая был доступ к государственным архивам. Примечательно, что совсем недавно, в 2017 году, он провел семь месяцев в тюрьме по делу об отмывании денег, которое, по словам его сторонников, было сфабриковано в качестве предлога для закрытия его газеты.