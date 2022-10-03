Казахстан должен ввести уроки полового воспитания

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В прошлом году на семинаре, который я проводила для подростков в столице Казахстана Астане, 15-летняя девочка отозвала меня в сторону.

Убедившись, что никто не слышит, девочка (назовем ее Анар) рассказала, как ее с пяти лет насиловал родственник-мужчина. Насилие продолжалось около трех лет. Этот родственник по-прежнему регулярно захаживает к ним и ведет себя так, будто ничего не произошло, думая, что девочка не помнит об этом.

Но все с точностью наоборот: насилие оказало разрушительное влияние на жизнь и самооценку Анар. Она испытывала сложности с доверием, никогда ни с кем не делилась своей болью и ненавидела прикосновения. Я стала первым человеком, которому она рассказала об этом. Анар опасалась, что ее половые органы повреждены в результате перенесенного сексуального насилия, но медицинский осмотр она никогда не проходила из страха, что гинеколог может обнаружить, что она не девственница.

Казахстанская школьная программа не предусматривает обучение в области сексуального и репродуктивного здоровья и прав (СРЗП). Поскольку в интернете большое количество недостоверной информации, а на обсуждение тем, касающихся секса, в казахском обществе наложено табу, таким молодым людям, как Анар, некуда обратиться.

Истории, подобные той, что рассказала Анар, стали причиной, по которой я основала сайт Uyatemes.kz. В переводе с казахского уят означает «стыд», а эмес – «отрицание». Идея проекта – рассказать о том, что нет ничего постыдного в развитии человеческого тела, в том числе в сексуальности, и дать молодым людям возможность узнать больше о своем меняющемся теле, защитить свое здоровье и права. Uyatemes.kz – первая низовая инициатива в Казахстане, предоставляющая молодым людям достоверную информацию о сексуальном и репродуктивном здоровье, их правах, а также непредвзятые советы по вопросам взаимоотношений и смежным темам.

Изначально меня к этому подтолкнули результаты исследования, которое мы с моим коллегой Сергеем Марининым провели в 2017 году, чтобы понять, почему так много новорожденных оставляют на улицах, выбрасывают в мусорные контейнеры и уличные туалеты. Несмотря на то, что за последние 5-10 лет уровень подростковой беременности снизился, эта тема бурно обсуждалась в СМИ. Мы изучили существующие законы и процедуры, провели беседы со студентами университетов и опросили экспертов в области здравоохранения и развития. Мы обнаружили, что молодые люди почти ничего не знают о безопасном сексе, инфекциях, передающихся половым путем (ИППП), и даже об основах полового созревания.

Вместо этого многие говорили о глубоком чувстве стыда, которое они испытывали, когда сталкивались с подобными темами, а также о том, что они боялись просить о помощи или искать достоверную информацию. Действительно, за все время моего обучения в Казахстане (а это 11 лет в школе и пять лет в университете) я не прослушала ни одного урока или лекции о сексуальном и репродуктивном здоровье. Министерство образования и педагоги сбрасывают с себя эту ответственность.

Исследования показывают, что объективное сексуальное образование значительно снижает риски для молодых людей. В частности, исследование, проведенное Американским журналом профилактической медицины, показало, что подростки, участвующие в программах всестороннего полового просвещения, демонстрируют «снижение сексуальной активности примерно на 12 процентов, числа половых партнеров – на 14 процентов, незащищенных половых контактов – на 25 процентов, заболеваемости ИППП – на 31 процентов, а также повышение уровня использования средств защиты примерно на 13 процентов». Среди них также отмечается на 11 процентов меньше случаев незапланированной беременности.

Эти результаты применимы и к Казахстану. В 2014 году Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) запустил пилотный обучающий курс по теме СРЗП в казахстанских техникумах и пришел к заключению, что получившие такую информацию молодые люди склонны откладывать половую жизнь на год и принимать более грамотные и ответственные решения.

При правильном проведении всестороннего полового воспитания его долгосрочные преимущества трудно переоценить. Особую значимость это имеет для девочек, поскольку их несоразмерно чаще обвиняют и стыдят за нежелательную беременность, которая зачастую приводит к раннему замужеству, прерванному, неоконченному образованию, вследствие чего они оказываются в замкнутом круге домашнего насилия и бедности. Наряду с образованием должна быть создана соответствующая инфраструктура, включая клиники, ориентированные на нужды молодежи, и доступные средства контрацепции. Хотя в Казахстане существует развитая сеть клиник для молодежи, контрацепция остается недоступной по цене, а ЮНФПА сообщает, что в стране отсутствуют какие-либо «пособия или страховые выплаты, которые субсидировали бы контрацептивы».

Мы запустили Uyatemes.kz в 2018 году как сайт для молодежи и родителей, где и те, и другие могут найти достоверную информацию и советы по обсуждению деликатных вопросов. Каждый пользователь может конфиденциально задать вопросы психологу или эксперту по репродуктивному здоровью. Позже я начала выступать с докладами о важности полового воспитания на молодежных мероприятиях, проводить онлайн- и очные семинары для молодых людей. Мы организовали серию тренингов для родителей, на которых им объясняли, как говорить о половом созревании и СРЗП с их детьми. Наше собственное исследование отношения к этой теме выявило региональные различия, которые позволили нам адаптировать наши тренинги, а также показало, что родители и подростки в подавляющем большинстве хотят, чтобы эта дисциплина была интегрирована в школьную программу.

В декабре прошлого года мы совместно с ЮНЕСКО запустили чат-бот в Telegram под названием Aspan. С помощью этого инструмента тысячи молодых людей (в основном из Казахстана) смогли найти достоверную информацию о сексе, здоровье, семье, отношениях, психическом здоровье и доступных ресурсах, и все это анонимно и конфиденциально на казахском и русском языках. Наша небольшая, но замечательная команда продолжает работать над новыми идеями по повышению осведомленности молодежи о СРЗП.

Но есть одно простое решение, которое, как мы знаем, могло бы принести больше пользы, чем любая другая инициатива, направленная на защиту молодых людей от сексуального насилия в реальной жизни или киберпространстве и предоставляющая им возможность принимать собственное решение относительно своего тела. Речь идет о введении уроков полового воспитания в школьную программу Казахстана.