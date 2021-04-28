Казахстан жалуется на нарушение Россией норм ЕАЭС

Возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз (ЕАЭС), призванный облегчить торговлю между странами-членами блока, столкнулся с очередными проблемами, в этот раз на границе между Казахстаном и Россией.

Азат Сембинов, депутат нижней палаты парламента Казахстана, заявил 28 апреля, что получил сообщения от бизнесменов о скоплении свыше 300 грузовиков на пограничном контрольно-пропускном пункте «Сырым», расположенном вблизи города Орал на северо-западе страны.

По словам Сембинова, возникновение очереди связано с односторонним ужесточением контроля со стороны российских пограничников, которые теперь требуют оставлять в грузовиках место для прохода проверяющих, а в случае его отсутствия настаивают на разгрузке фур, что занимает много времени.

Это является нарушением договоров в рамках ЕАЭС, сказал депутат.

«Ужесточение пограничного контроля в пределах ЕАЭС препятствует свободному перемещению товаров, наносит прямой финансовый ущерб бизнесу и не соответствует принципу единого экономического пространства», – заявил Сембинов.

При этом если южный сосед Казахстана решит позлорадствовать по этому поводу, ему вряд можно будет попенять за это.

Хотя на этот раз пришла очередь Казахстана выражать обеспокоенность по поводу нарушения норм ЕАЭС, казахстанские пограничники сами в течение многих лет обращаются схожим образом с дальнобойщиками из Кыргызстана, который тоже является членом блока. Нур-Султан объясняет это разгулом контрабанды в Кыргызстане.

Комитет национальной безопасности еще 24 апреля предупреждал о возможности ужесточения проверок, которые, по его словам, проводятся Россией на предмет наличия «запрещенных предметов и материалов».

Это не первый случай, когда казахстанские политики выражают опасения по поводу якобы имевших место нарушений Россией обязательств в рамках ЕАЭС. Прошлой зимой Россельхознадзор запретил ввоз в РФ помидоров и перца из некоторых регионов Казахстана, сославшись на обнаружение среди импорта зараженных овощей.

Нур-Султан провел собственное расследование по этому поводу и нашел утверждения российской стороны необоснованными. Постоянный руководящий орган ЕАЭС в марте признал действия России нарушением правил торгового блока.

Заместитель министра торговли и интеграции Жанель Кушукова оценила убытки, нанесенные казахстанскому бизнесу этим запретом, в более чем 200 миллионов тенге (480 000 долларов).