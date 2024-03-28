Казахстан ждет стабильный рост ВВП, но есть риски – доклад

Тенгизское нефтяное месторождение. Ожидается, что снижение добычи нефти и доходов от ее экспорта замедлит рост ВВП Казахстана в 2024 году и может негативно сказаться на перспективах роста экономики страны в среднесрочной перспективе. (Фото: gov.kz)

По прогнозам Всемирного банка (ВБ), в течение следующих двух лет экономика Казахстана будет демонстрировать стабильный рост благодаря добыче и экспорту углеводородов, а также увеличению потребительских расходов. В то же время банк предлагает провести реформы с целью повышения благосостояния граждан.

ВБ изложил свои выводы и прогнозы в опубликованном недавно докладе под названием «Формирование завтрашнего дня: реформы для долгосрочного процветания». Ожидается, что из-за последствий неспровоцированного вторжения России в Украину рост ВВП Казахстана в 2024 году снизится до 3,4% «на фоне более низкого, чем прогнозировалось, производства нефти». Прогноз роста ВВП в 2025 году – 4,5-5%.

Также ожидается, что темпы роста инфляции снизятся, но все равно превысят целевой показатель Национального банка Казахстана как в этом, так и в следующем году, говорится в докладе ВБ. Инфляционное давление начало снижаться в конце 2023 года на фоне ужесточения властями денежно-кредитной политики, достигнув в декабре уровня 9,8 процента. Аналитики Всемирного банка полагают, что «достижение целевого уровня инфляции [Центробанка в] 5 процентов может стать возможным, если не произойдет преждевременное смягчение денежно-кредитной политики, и если будут реализованы планы по консолидации в налогово-бюджетной сфере». Кроме того, «продолжение мер по свертыванию искажающих рынок субсидируемых процентных ставок повысит эффективность передачи воздействия денежно-кредитной политики», добавляется в докладе.

«Проект бюджетного плана на 2024-2026 годы направлен на консолидацию в налогово-бюджетной сфере, – отмечается в документе. – Бюджетные меры стимулирования экономики, которые были, главным образом, нацелены на программы социального обеспечения, привели к дефициту консолидированного бюджета в размере 1,8 процента ВВП в 2023 году. Правительство планирует в среднесрочной перспективе постепенно сократить дефицит в соответствии с бюджетным правилом сохранения бюджетных резервов».

При этом «на счете текущих операций, согласно прогнозу, будет сохраняться дефицит на уровне 3,0 и 2,3 процента ВВП в 2024 и 2025 годах, соответственно», пишут авторы доклада.

На этом фоне банковская система оказалась одним из более сильных секторов экономики, продемонстрировав устойчивость к внешним шокам, в частности, к последствиям вторжения России в Украину. В ноябре 2023 года доля необслуживаемых кредитов составляла 3,2 процента, а «банки поддерживали бесперебойное финансирование и высокий уровень ликвидных активов, сверх нормативных значений, хотя есть признаки увеличения кредитных рисков, которые требуют продолжения наблюдения и работы по снижению рисков», говорится в отчете.

Одновременно аналитики ВБ отмечают, что «за период 2018-2022 годы средний рост подушевого ВВП составил 1 процент, намного ниже среднего показателя, 3,3 процента, по странам с доходом выше среднего уровня» и «для улучшения качества жизни и увеличения доходов граждан в глобальном контексте, где действуют обязательства по декарбонизации, необходимо переосмыслить приоритетность реформ».

Заглядывая в будущее, ВБ отмечает, что «в перспективах роста экономики в Казахстане есть несколько понижательных рисков, исходящих как от внутренних, так и от внешних факторов». Вызванная полномасштабным вторжением России в Украину нестабильность в Черноморском регионе и прилегающих районах может привести к сокращению экспорта нефти из Казахстана. В дополнение, «любые большие внеплановые работы по техническому обслуживанию на нефтяных месторождениях и неожиданные задержки в освоении нефтяного месторождения Тенгиз могут привести к сокращению производства и снижению темпов экономического роста», добавляют авторы доклада. Кроме того, негативно на экономике могут сказаться «непредвиденные факторы внешнего давления и колебания курса тенге», а также возможные вторичные санкции, связанные с близкими экономическими связями Казахстана с Россией.

Данная статья является переработанным вариантом материала, опубликованного партнером Eurasianet.org, изданием Ekonomist.kz.