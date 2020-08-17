Казахстан: жизнь и смерть Айсултана Назарбаева

Айсултан Назарбаев, внук экс-президента Казахстана, умер в Лондоне после многолетней борьбы с наркозависимостью.

Попытки 29-летнего юноши восстановить свое психологическое здоровье в последние годы проходили очень публично, т.к. он неоднократно выдвигал в соцсетях все более скандальные обвинения в адрес своей семьи и других представителей элиты.

Однако, несмотря на все свои проблемы, Айсултан твердо сохранял верность своему деду, Нурсултану Назарбаеву.

Смерть Айсултана подтвердила его мать Дарига Назарбаева поздно вечером 16 августа, через несколько часов после того, как местные СМИ сообщили эту новость, а одно даже назвало причину смерти – сердечная недостаточность.

Назарбаева, редко появлявшаяся на публике после своего внезапного смещения с поста председателя сената в мае этого года, написала в Facebook, что «моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате».

Айсултан некогда подавал большие надежды. В 2010 году он закончил престижную британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте, после чего ему доверили пост в Минобороны Казахстана, хотя ему тогда было чуть больше 20 лет.

В 2013 году он женился на Алиме Боранбаевой, отец которой, Кайрат Боранбаев, является известным бизнесменом и председателем одного из самых успешных футбольных клубов Казахстана. По сообщениям, на их свадьбе за многомиллионный гонорар выступил американский рэпер Канье Уэст.

Хотя ряд жестких законов защищает семью Назарбаевых от глаз журналистов, информация о происходивших в семье драматических событиях все-таки просачивалась наружу.

В 2015 году в австрийской тюрьме – судя по всему, в результате самоубийства – умер отец Айсултана Рахат Алиев, ранее рассорившийся с президентом Назарбаевым.

Старший сын Алиева, 35-летний Нурали, взял в свои руки бразды правления значительными бизнес-интересами своего отца и с тех пор стал серьезным игроком в банковском секторе.

Тем временем Айсултан, по всей видимости, отвернулся от взрастившего его режима.

В 2016 году Айсултан обрушился в Facebook на, по его словам, «средневековый менталитет» казахстанской элиты. В том же сообщении он обвинил нескольких близких соратников своего деда в том, что они плетут интриги и заговоры.

Айсултан объяснил, что повышенный интерес с его стороны к внутренней политике был вызван недавним рождением дочери.

«Не проходит и дня, чтобы я не думал о Казахстане, в котором растет моя дочь, её будущие подруги, в которой где-то растет её будущий муж», – написал он.

Эти высказывания последовали вскоре после его неудачной попытки добиться поста президента Федерации футбола Казахстана, который некогда занимал его отец.

Спорт был страстью Айсултана. Он был полузащитником юношеской сборной Казахстана по футболу, а также провел шесть месяцев в британском футбольном клубе «Портсмут» в 2007 году, когда тот еще выступал в английской премьер-лиге.

В конце 2017 года Айсултан признался, что пристрастился к наркотикам.

В своем сообщении в Facebook он написал, это произошло, так как он не смог смириться с «двойным ударом» – смертью своего отца, а затем и деда по отцовской линии.

Назарбаев, который ушел с поста президента в 2019 году, стал «духовным отцом» и помог ему преодолеть зависимость, написал Айсултан более года назад, незадолго до того, как исчез из поля зрения.

Когда он вернулся, ситуация еще более осложнилась. Он заявил, что его насильно держали в «частной российской тюрьме». Многие сделали вывод из его слов, что он провел некоторое время в центре реабилитации для наркозависимых.

После этого его публичные выступления стали все более беспорядочными.

Самые острые слова он приберег для матери и ее гражданского партнера Альнура Мусаева, бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана, которого он обвинил в заговоре с целью его убийства.

В тирадах Айсултана в Facebook, которые он в последнее время публиковал под именем Айсултан Иисус Рахат, рассказы о предполагаемых внутренних интригах перемежались с причудливыми публичными заявлениями о его семье.

Некоторые СМИ радостно публиковали интервью с явно испытывающим проблемы молодым человеком, в которых он, среди прочего, утверждал, что Дарига Назарбаева – не его мать, а его отцом на самом деле был Нурсултан Назарбаев.

За пределами Казахстана Айсултану пришлось столкнуться с юридическими последствиями свого необузданного поведения. В октябре 2019 года его приговорили в Лондоне к 18 месяцам тюремного заключения условно за то, что он в состоянии наркотического опьянения укусил полицейского за руку.

Еще одним неприятным ударом для казахстанского правительства, которое очень не любит задевающие его репутацию новости, стало заявление Айсултана в феврале, что он подал прошение о предоставлении ему убежища в Великобритании.

Учитывая, насколько серьезно в Казахстане блюдется неприкосновенность частной жизни семьи Назарбаева, тот факт, что власти разрешили местным СМИ сообщить обо всем этом, вызывает удивление.

В феврале Даурену Абаеву, занимавшему тогда пост министра информации, пришлось умолять СМИ не «спекулировать на фантазиях зависимого человека».

Абаев также заявил, не без оснований, что злоключения Айсултана эксплуатируются враждебными сторонами, имея в виду таких фигур, как проживающий во Франции лидер оппозиции Мухтар Аблязов.

Связанные с Аблязовым люди с радостью хватались за сообщения Айсултана в Facebook, например, недавнюю критику в адрес магната Владимира Кима, перемежавшуюся с цитатами из Книги откровения Иоанна Богослова.

Ким является одним из самых богатых бизнесменов Казахстана и занят в горнодобывающей промышленности, металлургии, СМИ и банковском деле.

Айсултан обвинил металлургическую компанию «Казахмыс», в которой он когда-то работал и которая частично принадлежит Киму, в перерасходе средств и растрате.

«Следующие падут Казахмыс и вся эта бригада! Я обещаю!», – написал он 16 июля.